Евро превысил отметку в 2,02 маната

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0219 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 18 августа 2020 г.: 17 августа 2020 г.: 18 июля 2020 г.: 18 августа 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0219 2,0156 1,9355 1,8876 0,0063 0,0864 0,1343 1 российский рубль 1,2283 0,0233 0,0238 0,0257 1,2050 1,2045 1,2026 1 турецкая лира 0,0232 0,2307 0,2479 0,3056 -0,2075 -0,2247 -0,2824 1 австралийский доллар 0,6895 1,22 1,1874 1,1549 -0,5305 -0,4979 -0,4654 1 аргентинский песо 0,3085 0,0232 0,0238 0,0297 0,2853 0,2847 0,2788 1 белорусский рубль 0,4628 0,6916 0,7092 0,8297 -0,2288 -0,2464 -0,3669 1 бразильский реал 0,0971 0,3135 0,3188 0,4258 -0,2164 -0,2217 -0,3287 1 дирхам ОАЭ 0,1435 0,4628 0,4628 0,4628 -0,3193 -0,3193 -0,3193 1 южноафриканский ранд 0,0773 0,0979 0,1017 0,1116 -0,0206 -0,0244 -0,0343 100 южнокорейских вон 0,2113 0,1435 0,1409 0,1402 0,0678 0,0704 0,0711 1 чешская крона 0,2453 0,0773 0,0725 0,073 0,1680 0,1728 0,1723 100 чилийских песо 0,2715 0,213 0,2159 0,2392 0,0585 0,0556 0,0323 1 китайский юань 0,5542 0,2449 0,2428 0,2415 0,3093 0,3114 0,3127 1 датская крона 0,2194 0,2706 0,26 0,253 -0,0512 -0,0406 -0,0336 1 грузинский лари 0,0227 0,553 0,5543 0,583 -0,5303 -0,5316 -0,5603 1 гонконгский доллар 2,2333 0,2193 0,2193 0,2168 2,0140 2,0140 2,0165 1 индийская рупия 0,0114 0,0227 0,0226 0,0238 -0,0113 -0,0112 -0,0124 1 британский фунт стерлингов 0,004 2,2254 2,1361 2,0559 -2,2214 -2,1321 -2,0519 100 индонезийских рупий 0,1961 0,0115 0,0115 0,0119 0,1846 0,1846 0,1842 100 иранских риалов 1,8781 0,004 0,004 0,004 1,8741 1,8741 1,8741 1 шведская крона 0,4994 0,1959 0,1872 0,1763 0,3035 0,3122 0,3231 1 швейцарский франк 1,2893 1,8697 1,799 1,7369 -0,5804 -0,5097 -0,4476 1 израильский шекель 5,5649 0,4996 0,4932 0,4804 5,0653 5,0717 5,0845 1 канадский доллар 0,0041 1,2826 1,2517 1,2768 -1,2785 -1,2476 -1,2727 1 кувейтский динар 0,0218 5,5587 5,5286 5,5865 -5,5369 -5,5068 -5,5647 1 казахский тенге 0,1126 0,0041 0,0041 0,0044 0,1085 0,1085 0,1082 1 киргизский сом 0,406 0,0219 0,0219 0,0243 0,3841 0,3841 0,3817 100 ливанских фунтов 0,0767 0,1126 0,1124 0,112 -0,0359 -0,0357 -0,0353 1 малайзийский ринггит 0,1023 0,406 0,3982 0,4069 -0,3037 -0,2959 -0,3046 1 мексиканский песо 0,1067 0,0774 0,0759 0,0868 0,0293 0,0308 0,0199 1 молдавская лея 0,1926 0,1015 0,0995 0,0973 0,0911 0,0931 0,0953 1 египетский фунт 0,0166 0,1067 0,1063 0,1023 -0,0901 -0,0897 -0,0857 1 норвежская крона 0,4594 0,1915 0,1829 0,1883 0,2679 0,2765 0,2711 100 узбекских сомов 0,0231 0,0166 0,0167 0,0189 0,0065 0,0064 0,0042 1 польский злотый 1,2435 0,458 0,4319 0,4317 0,7855 0,8116 0,8118 1 сингапурский доллар 0,4533 1,2408 1,2218 1,226 -0,7875 -0,7685 -0,7727 1 саудовский риал 2,4 0,4533 0,4533 0,4532 1,9467 1,9467 1,9468 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 0,2302 2,3965 2,3585 2,3365 -2,1663 -2,1283 -2,1063 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0578 0,0576 0,0543 0 0,0002 0,0035 1 таджикский сомони 0,1648 0,1648 0,1649 0,1801 0 -0,0001 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0626 0,0622 0,0622 0,0675 0,0004 0,0004 -0,0049 100 японских иен 1,6094 1,5947 1,586 1,6019 0,0147 0,0234 0,0075 1 новозеландский доллар 1,1134 1,1104 1,1124 1,0956 0,0030 0,0010 0,0178

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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