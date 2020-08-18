Евро превысил отметку в 2,02 маната
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0219 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
18 августа 2020 г.:
|
17 августа 2020 г.:
|
18 июля 2020 г.:
|
18 августа 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0219
|
2,0156
|
1,9355
|
1,8876
|
0,0063
|
0,0864
|
0,1343
|
1 российский рубль
|
1,2283
|
0,0233
|
0,0238
|
0,0257
|
1,2050
|
1,2045
|
1,2026
|
1 турецкая лира
|
0,0232
|
0,2307
|
0,2479
|
0,3056
|
-0,2075
|
-0,2247
|
-0,2824
|
1 австралийский доллар
|
0,6895
|
1,22
|
1,1874
|
1,1549
|
-0,5305
|
-0,4979
|
-0,4654
|
1 аргентинский песо
|
0,3085
|
0,0232
|
0,0238
|
0,0297
|
0,2853
|
0,2847
|
0,2788
|
1 белорусский рубль
|
0,4628
|
0,6916
|
0,7092
|
0,8297
|
-0,2288
|
-0,2464
|
-0,3669
|
1 бразильский реал
|
0,0971
|
0,3135
|
0,3188
|
0,4258
|
-0,2164
|
-0,2217
|
-0,3287
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,1435
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
-0,3193
|
-0,3193
|
-0,3193
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0773
|
0,0979
|
0,1017
|
0,1116
|
-0,0206
|
-0,0244
|
-0,0343
|
100 южнокорейских вон
|
0,2113
|
0,1435
|
0,1409
|
0,1402
|
0,0678
|
0,0704
|
0,0711
|
1 чешская крона
|
0,2453
|
0,0773
|
0,0725
|
0,073
|
0,1680
|
0,1728
|
0,1723
|
100 чилийских песо
|
0,2715
|
0,213
|
0,2159
|
0,2392
|
0,0585
|
0,0556
|
0,0323
|
1 китайский юань
|
0,5542
|
0,2449
|
0,2428
|
0,2415
|
0,3093
|
0,3114
|
0,3127
|
1 датская крона
|
0,2194
|
0,2706
|
0,26
|
0,253
|
-0,0512
|
-0,0406
|
-0,0336
|
1 грузинский лари
|
0,0227
|
0,553
|
0,5543
|
0,583
|
-0,5303
|
-0,5316
|
-0,5603
|
1 гонконгский доллар
|
2,2333
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2168
|
2,0140
|
2,0140
|
2,0165
|
1 индийская рупия
|
0,0114
|
0,0227
|
0,0226
|
0,0238
|
-0,0113
|
-0,0112
|
-0,0124
|
1 британский фунт стерлингов
|
0,004
|
2,2254
|
2,1361
|
2,0559
|
-2,2214
|
-2,1321
|
-2,0519
|
100 индонезийских рупий
|
0,1961
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0119
|
0,1846
|
0,1846
|
0,1842
|
100 иранских риалов
|
1,8781
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
1,8741
|
1,8741
|
1,8741
|
1 шведская крона
|
0,4994
|
0,1959
|
0,1872
|
0,1763
|
0,3035
|
0,3122
|
0,3231
|
1 швейцарский франк
|
1,2893
|
1,8697
|
1,799
|
1,7369
|
-0,5804
|
-0,5097
|
-0,4476
|
1 израильский шекель
|
5,5649
|
0,4996
|
0,4932
|
0,4804
|
5,0653
|
5,0717
|
5,0845
|
1 канадский доллар
|
0,0041
|
1,2826
|
1,2517
|
1,2768
|
-1,2785
|
-1,2476
|
-1,2727
|
1 кувейтский динар
|
0,0218
|
5,5587
|
5,5286
|
5,5865
|
-5,5369
|
-5,5068
|
-5,5647
|
1 казахский тенге
|
0,1126
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1082
|
1 киргизский сом
|
0,406
|
0,0219
|
0,0219
|
0,0243
|
0,3841
|
0,3841
|
0,3817
|
100 ливанских фунтов
|
0,0767
|
0,1126
|
0,1124
|
0,112
|
-0,0359
|
-0,0357
|
-0,0353
|
1 малайзийский ринггит
|
0,1023
|
0,406
|
0,3982
|
0,4069
|
-0,3037
|
-0,2959
|
-0,3046
|
1 мексиканский песо
|
0,1067
|
0,0774
|
0,0759
|
0,0868
|
0,0293
|
0,0308
|
0,0199
|
1 молдавская лея
|
0,1926
|
0,1015
|
0,0995
|
0,0973
|
0,0911
|
0,0931
|
0,0953
|
1 египетский фунт
|
0,0166
|
0,1067
|
0,1063
|
0,1023
|
-0,0901
|
-0,0897
|
-0,0857
|
1 норвежская крона
|
0,4594
|
0,1915
|
0,1829
|
0,1883
|
0,2679
|
0,2765
|
0,2711
|
100 узбекских сомов
|
0,0231
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0189
|
0,0065
|
0,0064
|
0,0042
|
1 польский злотый
|
1,2435
|
0,458
|
0,4319
|
0,4317
|
0,7855
|
0,8116
|
0,8118
|
1 сингапурский доллар
|
0,4533
|
1,2408
|
1,2218
|
1,226
|
-0,7875
|
-0,7685
|
-0,7727
|
1 саудовский риал
|
2,4
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
1,9467
|
1,9467
|
1,9468
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
0,2302
|
2,3965
|
2,3585
|
2,3365
|
-2,1663
|
-2,1283
|
-2,1063
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0578
|
0,0576
|
0,0543
|
0
|
0,0002
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
0,1648
|
0,1649
|
0,1801
|
0
|
-0,0001
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0626
|
0,0622
|
0,0622
|
0,0675
|
0,0004
|
0,0004
|
-0,0049
|
100 японских иен
|
1,6094
|
1,5947
|
1,586
|
1,6019
|
0,0147
|
0,0234
|
0,0075
|
1 новозеландский доллар
|
1,1134
|
1,1104
|
1,1124
|
1,0956
|
0,0030
|
0,0010
|
0,0178
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili