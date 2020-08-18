Евро превысил отметку в 2,02 маната

Финансы 18 августа 2020 09:58 (UTC+04:00)
Евро превысил отметку в 2,02 маната

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0219 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

18 августа 2020 г.:

17 августа 2020 г.:

18 июля 2020 г.:

18 августа 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0219

2,0156

1,9355

1,8876

0,0063

0,0864

0,1343

1 российский рубль

1,2283

0,0233

0,0238

0,0257

1,2050

1,2045

1,2026

1 турецкая лира

0,0232

0,2307

0,2479

0,3056

-0,2075

-0,2247

-0,2824

1 австралийский доллар

0,6895

1,22

1,1874

1,1549

-0,5305

-0,4979

-0,4654

1 аргентинский песо

0,3085

0,0232

0,0238

0,0297

0,2853

0,2847

0,2788

1 белорусский рубль

0,4628

0,6916

0,7092

0,8297

-0,2288

-0,2464

-0,3669

1 бразильский реал

0,0971

0,3135

0,3188

0,4258

-0,2164

-0,2217

-0,3287

1 дирхам ОАЭ

0,1435

0,4628

0,4628

0,4628

-0,3193

-0,3193

-0,3193

1 южноафриканский ранд

0,0773

0,0979

0,1017

0,1116

-0,0206

-0,0244

-0,0343

100 южнокорейских вон

0,2113

0,1435

0,1409

0,1402

0,0678

0,0704

0,0711

1 чешская крона

0,2453

0,0773

0,0725

0,073

0,1680

0,1728

0,1723

100 чилийских песо

0,2715

0,213

0,2159

0,2392

0,0585

0,0556

0,0323

1 китайский юань

0,5542

0,2449

0,2428

0,2415

0,3093

0,3114

0,3127

1 датская крона

0,2194

0,2706

0,26

0,253

-0,0512

-0,0406

-0,0336

1 грузинский лари

0,0227

0,553

0,5543

0,583

-0,5303

-0,5316

-0,5603

1 гонконгский доллар

2,2333

0,2193

0,2193

0,2168

2,0140

2,0140

2,0165

1 индийская рупия

0,0114

0,0227

0,0226

0,0238

-0,0113

-0,0112

-0,0124

1 британский фунт стерлингов

0,004

2,2254

2,1361

2,0559

-2,2214

-2,1321

-2,0519

100 индонезийских рупий

0,1961

0,0115

0,0115

0,0119

0,1846

0,1846

0,1842

100 иранских риалов

1,8781

0,004

0,004

0,004

1,8741

1,8741

1,8741

1 шведская крона

0,4994

0,1959

0,1872

0,1763

0,3035

0,3122

0,3231

1 швейцарский франк

1,2893

1,8697

1,799

1,7369

-0,5804

-0,5097

-0,4476

1 израильский шекель

5,5649

0,4996

0,4932

0,4804

5,0653

5,0717

5,0845

1 канадский доллар

0,0041

1,2826

1,2517

1,2768

-1,2785

-1,2476

-1,2727

1 кувейтский динар

0,0218

5,5587

5,5286

5,5865

-5,5369

-5,5068

-5,5647

1 казахский тенге

0,1126

0,0041

0,0041

0,0044

0,1085

0,1085

0,1082

1 киргизский сом

0,406

0,0219

0,0219

0,0243

0,3841

0,3841

0,3817

100 ливанских фунтов

0,0767

0,1126

0,1124

0,112

-0,0359

-0,0357

-0,0353

1 малайзийский ринггит

0,1023

0,406

0,3982

0,4069

-0,3037

-0,2959

-0,3046

1 мексиканский песо

0,1067

0,0774

0,0759

0,0868

0,0293

0,0308

0,0199

1 молдавская лея

0,1926

0,1015

0,0995

0,0973

0,0911

0,0931

0,0953

1 египетский фунт

0,0166

0,1067

0,1063

0,1023

-0,0901

-0,0897

-0,0857

1 норвежская крона

0,4594

0,1915

0,1829

0,1883

0,2679

0,2765

0,2711

100 узбекских сомов

0,0231

0,0166

0,0167

0,0189

0,0065

0,0064

0,0042

1 польский злотый

1,2435

0,458

0,4319

0,4317

0,7855

0,8116

0,8118

1 сингапурский доллар

0,4533

1,2408

1,2218

1,226

-0,7875

-0,7685

-0,7727

1 саудовский риал

2,4

0,4533

0,4533

0,4532

1,9467

1,9467

1,9468

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

0,2302

2,3965

2,3585

2,3365

-2,1663

-2,1283

-2,1063

1 тайваньский доллар

0,0578

0,0578

0,0576

0,0543

0

0,0002

0,0035

1 таджикский сомони

0,1648

0,1648

0,1649

0,1801

0

-0,0001

-0,0153

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0626

0,0622

0,0622

0,0675

0,0004

0,0004

-0,0049

100 японских иен

1,6094

1,5947

1,586

1,6019

0,0147

0,0234

0,0075

1 новозеландский доллар

1,1134

1,1104

1,1124

1,0956

0,0030

0,0010

0,0178

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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