МФК и ЦБА запустят в Азербайджане цифровые платежи

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в Группу Всемирного банка (ВБ), подписала соглашение с Центральным банком Азербайджана (ЦБА) о запуске цифровых платежей в стране в рамках усилий правительства по стимулированию экономической активности физических и юридических лиц, в особенности микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МФК, соглашение является частью усилий МФК по стимулированию инноваций и конкуренции в финансовом секторе Азербайджана. Меры в направлении данного соглашения являются частью усилий МФК по поддержке банковской системы Азербайджана в становлении более устойчивой к вызовам, создаваемым пандемиями подобными COVID-19, и будут включать в себя создание инфраструктуры для цифровых финансовых услуг, которая может повысить прибыльность и поддержать рост частных компаний, а также открыть рынок для инвестиций. Меры проводятся под руководством проекта МФК по электронным и цифровым финансовым услугам, который реализуется в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам.

МФК будет работать с Центральным банком над созданием регуляторной "песочницы" - специального режима, позволяющего банкам и компаниям тестировать инновационные финансовые услуги и продукты. Проект будет способствовать совершенствованию системы мгновенных платежей и позволит клиентам получать доступ к банковским услугам в электронном виде, не посещая отделения банков, что облегчит доступ к ним.

"Электронные и цифровые финансовые услуги являются важными элементами современной финансовой системы и приобрели еще большее значение в условиях пандемии. Наши совместные усилия будут способствовать развитию этих услуг, позволяя людям и бизнесу быстрее получать эти услуги, не выходя из дома, а также помогая банковской системе Азербайджана модернизироваться и открываться для новых инвестиций”, - сказал Ян ван Билсен, региональный менеджер МФК по Южному Кавказу.

Он отметил, что эти услуги пойдут на пользу людям с ограниченными возможностями, особенно в отдаленных районах страны, где отделения банков не столь доступны. Сотрудничество также направлено на повышение осведомленности общественности о цифровых финансовых услугах и рост финансовой грамотности в стране.

Азербайджан стал членом МФК в 1995 году. С тех пор МФК инвестировала в страну около 473 миллионов долларов, в том числе 73 миллиона долларов посредством привлечения. Эти фонды профинансировали 56 проектов по целому ряду секторов, включая финансовые услуги, инфраструктуру и обрабатывающую промышленность. Кроме того, МФК влила около 100 миллионов долларов в торговый сектор в рамках своей прогграммы торгового финансирования и предоставила 250 миллионов долларов на строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. МФК также осуществила ряд консультативных проектов, направленных на стимулирование роста частного сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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