Сократился объем денежных переводов в Узбекистан

Объем денежных переводов в Узбекистан за семь месяцев 2020 года сократился на 7 процентов до 3 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РУз, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«Объём поступивших в республику трансграничных переводов составил 3 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 217 млн долларов или 7%», – говорится в сообщении».

Если брать помесячный результат, то объемы переводов в страну постепенно растут. Так, если в марте в Узбекистан было отправлено 296 млн долларов, в апреле – 250 млн долларов, в мае – 485 млн долларов, а июне – 621 млн долларов. Однако в июле впервые за год была зафиксирована отрицательная динамика – 597 млн долларов.

При этом объём отправленных из республики валютных средств достиг 516 млн что меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 47 млн долларов или 8%.

В результате, положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 2,5 млрд долларов, что на 170 млн долларов (6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, накануне стало известно, что узбекистанцы в первом квартале полугодии приобрели 2 млрд долларов в банках. Это в три раза больше, чем годом ранее.