ЦБА разместил в азербайджанских банках 150 млн манатов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого разместил в азербайджанских банках 150 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос более чем в четыре раза (свыше 622,7 миллиона манатов).
Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,26 процента.
Срок размещения средств – 14 дней.
Срок оплаты: седьмое сентября 2020 года.
Отметим, что к проведению депозитных аукционов ЦБА приступил в середине июня 2016 года.
(Автор: Эльдар Джанашвили)
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