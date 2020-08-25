Власти США увеличили финансирование начатой из-за пандемии продовольственной программы

Власти США выделят дополнительно $1 млрд на финансирование продовольственной программы, запущенной весной в рамках мер по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Об этом объявил президент страны Дональд Трамп, выступая в Северной Каролине. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В рамках этой программы, как пояснил американский лидер, федеральные власти "закупают продукты питания у фермеров, потом местные дистрибьюторы запаковывают их в коробки, и нуждающиеся семьи получают их".

"Сегодня я рад сообщить, что мы дополнительно предоставим $1 млрд для финансирования этой программы", - сказал Трамп.