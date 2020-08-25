Евро незначительно вырос к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 августа установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 25 августа 2020 г.: 24 августа 2020 г.: 25 июля 2020 г.: 25 августа 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,008 2,0052 1,9716 1,8816 0,0028 0,0364 0,1264 1 российский рубль 0,0228 0,0228 0,0238 0,0259 0 -0,0010 -0,0031 1 турецкая лира 0,2304 0,2321 0,2485 0,2946 -0,0017 -0,0181 -0,0642 1 австралийский доллар 1,2188 1,218 1,2042 1,1481 0,0008 0,0146 0,0707 1 аргентинский песо 0,0231 0,0231 0,0237 0,0308 0 -0,0006 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6619 0,6701 0,7125 0,8304 -0,0082 -0,0506 -0,1685 1 бразильский реал 0,3029 0,3024 0,3261 0,4175 0,0005 -0,0232 -0,1146 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1004 0,0993 0,1018 0,1116 0,0011 -0,0014 -0,0112 100 южнокорейских вон 0,1433 0,1428 0,1414 0,1402 0,0005 0,0019 0,0031 1 чешская крона 0,077 0,0769 0,0749 0,073 0,0001 0,0021 0,0040 100 чилийских песо 0,2169 0,2141 0,2215 0,2383 0,0028 -0,0046 -0,0214 1 китайский юань 0,246 0,2457 0,2422 0,2397 0,0003 0,0038 0,0063 1 датская крона 0,2698 0,2693 0,2649 0,2524 0,0005 0,0049 0,0174 1 грузинский лари 0,5528 0,5525 0,5527 0,5812 0,0003 0,0001 -0,0284 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2168 0 0 0,0025 1 индийская рупия 0,0229 0,0227 0,0227 0,0237 0,0002 0,0002 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2279 2,2251 2,1644 2,0788 0,0028 0,0635 0,1491 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0115 0,0117 0,0119 0,0001 -0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1935 0,1932 0,1917 0,1756 0,0003 0,0018 0,0179 1 швейцарский франк 1,8656 1,8633 1,8381 1,7256 0,0023 0,0275 0,1400 1 израильский шекель 0,4994 0,4994 0,4979 0,4833 0 0,0015 0,0161 1 канадский доллар 1,2845 1,2908 1,2667 1,2759 -0,0063 0,0178 0,0086 1 кувейтский динар 5,5592 5,5637 5,5449 5,5885 -0,0045 0,0143 -0,0293 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,0041 0,0044 0,0001 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0218 0,0219 0,022 0,0242 -0,0001 -0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1124 0,1127 0,1126 -0,0001 -0,0004 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4078 0,4068 0,3987 0,4057 0,0010 0,0091 0,0021 1 мексиканский песо 0,0774 0,0773 0,0755 0,0858 0,0001 0,0019 -0,0084 1 молдавская лея 0,1023 0,1025 0,1009 0,0952 -0,0002 0,0014 0,0071 1 египетский фунт 0,107 0,1067 0,1063 0,1023 0,0003 0,0007 0,0047 1 норвежская крона 0,1893 0,1888 0,1841 0,1891 0,0005 0,0052 0,0002 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4574 0,4546 0,4472 0,4318 0,0028 0,0102 0,0256 1 сингапурский доллар 1,2415 1,2399 1,2266 1,2253 0,0016 0,0149 0,0162 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4015 2,3997 2,3734 2,3292 0,0018 0,0281 0,0723 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0579 0,0577 0,0542 0 0,0002 0,0037 1 таджикский сомони 0,1648 0,1648 0,1649 0,1755 0 -0,0001 -0,0107 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0619 0,0619 0,0613 0,0677 0 0,0006 -0,0058 100 японских иен 1,604 1,606 1,5975 1,5948 -0,0020 0,0065 0,0092 1 новозеландский доллар 1,1093 1,1105 1,126 1,0857 -0,0012 -0,0167 0,0236

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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