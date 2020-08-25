Евро незначительно вырос к манату

Финансы 25 августа 2020 11:05 (UTC+04:00)
Евро незначительно вырос к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 августа установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

25 августа 2020 г.:

24 августа 2020 г.:

25 июля 2020 г.:

25 августа 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,008

2,0052

1,9716

1,8816

0,0028

0,0364

0,1264

1 российский рубль

0,0228

0,0228

0,0238

0,0259

0

-0,0010

-0,0031

1 турецкая лира

0,2304

0,2321

0,2485

0,2946

-0,0017

-0,0181

-0,0642

1 австралийский доллар

1,2188

1,218

1,2042

1,1481

0,0008

0,0146

0,0707

1 аргентинский песо

0,0231

0,0231

0,0237

0,0308

0

-0,0006

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6619

0,6701

0,7125

0,8304

-0,0082

-0,0506

-0,1685

1 бразильский реал

0,3029

0,3024

0,3261

0,4175

0,0005

-0,0232

-0,1146

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1004

0,0993

0,1018

0,1116

0,0011

-0,0014

-0,0112

100 южнокорейских вон

0,1433

0,1428

0,1414

0,1402

0,0005

0,0019

0,0031

1 чешская крона

0,077

0,0769

0,0749

0,073

0,0001

0,0021

0,0040

100 чилийских песо

0,2169

0,2141

0,2215

0,2383

0,0028

-0,0046

-0,0214

1 китайский юань

0,246

0,2457

0,2422

0,2397

0,0003

0,0038

0,0063

1 датская крона

0,2698

0,2693

0,2649

0,2524

0,0005

0,0049

0,0174

1 грузинский лари

0,5528

0,5525

0,5527

0,5812

0,0003

0,0001

-0,0284

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2168

0

0

0,0025

1 индийская рупия

0,0229

0,0227

0,0227

0,0237

0,0002

0,0002

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2279

2,2251

2,1644

2,0788

0,0028

0,0635

0,1491

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0115

0,0117

0,0119

0,0001

-0,0001

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1935

0,1932

0,1917

0,1756

0,0003

0,0018

0,0179

1 швейцарский франк

1,8656

1,8633

1,8381

1,7256

0,0023

0,0275

0,1400

1 израильский шекель

0,4994

0,4994

0,4979

0,4833

0

0,0015

0,0161

1 канадский доллар

1,2845

1,2908

1,2667

1,2759

-0,0063

0,0178

0,0086

1 кувейтский динар

5,5592

5,5637

5,5449

5,5885

-0,0045

0,0143

-0,0293

1 казахский тенге

0,0041

0,004

0,0041

0,0044

0,0001

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0218

0,0219

0,022

0,0242

-0,0001

-0,0002

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1124

0,1127

0,1126

-0,0001

-0,0004

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4078

0,4068

0,3987

0,4057

0,0010

0,0091

0,0021

1 мексиканский песо

0,0774

0,0773

0,0755

0,0858

0,0001

0,0019

-0,0084

1 молдавская лея

0,1023

0,1025

0,1009

0,0952

-0,0002

0,0014

0,0071

1 египетский фунт

0,107

0,1067

0,1063

0,1023

0,0003

0,0007

0,0047

1 норвежская крона

0,1893

0,1888

0,1841

0,1891

0,0005

0,0052

0,0002

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0181

0

-0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,4574

0,4546

0,4472

0,4318

0,0028

0,0102

0,0256

1 сингапурский доллар

1,2415

1,2399

1,2266

1,2253

0,0016

0,0149

0,0162

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4533

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4015

2,3997

2,3734

2,3292

0,0018

0,0281

0,0723

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0579

0,0577

0,0542

0

0,0002

0,0037

1 таджикский сомони

0,1648

0,1648

0,1649

0,1755

0

-0,0001

-0,0107

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0619

0,0619

0,0613

0,0677

0

0,0006

-0,0058

100 японских иен

1,604

1,606

1,5975

1,5948

-0,0020

0,0065

0,0092

1 новозеландский доллар

1,1093

1,1105

1,126

1,0857

-0,0012

-0,0167

0,0236

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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