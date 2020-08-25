Биткоин слегка дешевеет в рамках консолидации

Финансы 25 августа 2020 11:19 (UTC+04:00)
Биткоин слегка дешевеет в рамках консолидации

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник слабо дешевеет в рамках консолидации. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.48 биткоин дешевел на 0,51% — до 11659 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 0,19% — до 11634 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59% рынка.

"Биткоин вернулся в привычный коридор 11-12 тысяч долларов и будет пытаться удержаться внутри, несмотря на высокое давление вниз", — заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, волатильность цены биткоина снижается, цены остаются в узком диапазоне. "Сейчас торговля идет на уровне 11650 долларов, вероятно, консолидация продолжится еще несколько дней. Сопротивление находится на 10500 долларов, если оно будет пробито, можно ожидать сильного движения вниз", — считает он.

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