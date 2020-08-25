Назначены члены правления Азербайджанского инвестиционного холдинга

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИК), сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана.

В соответствии с Уставом холдинга, созданного Указом Президента Азербайджана от седьмого августа 2020 года, Наблюдательный совет принял решение о назначении членов правления.

Членами правления были назначены Ровшан Наджаф, Азер Мурсагулов и Руслан Алиханов.

Кроме того, Руслан Алиханов был назначен на должность главного исполнительного директора АИК.

(Автор: Эльдар Джанашвили)