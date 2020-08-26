В Баку пройдут торги по размещению облигаций Фонда ипотечных и кредитных гарантий

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 27 августа состоится аукцион по размещению облигаций Фонда ипотечных и кредитных гарантий Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Сбор заказов в ходе аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:30 в соответствии с торговым регламентом БФБ.

Объём эмиссии составляет 25миллионов манатов с номинальной стоимостью 1000 манат и с процентной ставкой 3,25 процента.

Срок погашения процентного дохода – раз в шесть месяцев (180 дней)

Андеррайтером является инвестиционная компания ОАО BTB-Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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