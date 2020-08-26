Изменения в таможенных правилах Азербайджана обеспечат прозрачную среду в сфере конкуренции предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Льготные и упрощенные правила перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производственных и коммерческих целей», утвержденные постановлением Кабмина от 14 октября 2013 года.

Изменения в "Льготные и упрощенные правила перемещения физическими лицами товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей, за таможенную границу" являются воплощением в действующем законодательстве реформ, проводимых совместно с соответствующими структурами правительства и требующих согласованных изменений. Об этом сообщает Trend, со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Инициатором данного социально ориентированного постанвления, принятого в целях обеспечения прозрачности, борьбы с теневой экономикой, защиты прав предпринимателей и обеспечения экономической безопасности, является непосредственно сам Государственный таможенный комитет, поправки которого с согласия соответствующих структур правительства были вынесены на продолжительные обсуждения Кабмина.

Так, согласно изменениям, ценовой лимит ввоза физическими лицами товаров, не предназначенных для коммерческих целей, установлен новыми правилами в размере 800 долларов США.

Отметим, что при принятии этого решения был полностью проанализирован и изучен опыт развитых стран, а также соседних государств, а с 2013 года по 2020 год не произошло никаких изменений в покупательной способности маната.

Так, в результате проведенной таможенными органами проверки было установлено, что за последние годы в стране участились попытки физических лиц самостоятельно, ввозить на таможенную территорию товары оформленные на посторонних лиц, как не предназначенные для производства или коммерческих целей, с намерением уклонения от уплаты таможенных пошлин, предусмотренных законодательством, зачастую - контрабандным путем.

Отметим, что ввиду увеличения случаев попадания в торговые сети мобильных телефонов и другого оборудования беспроводной связи товаров, ввезенных физическими лицами на таможенную территорию в льготном порядке в виде товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей, и, как следствие, роста тенденции к незаконной торговле с уклонением от таможенных платежей возникла необходимость принять соответствующие предупреждающие меры и полностью устранить попыток ввоза мобильных телефонов на территорию страны в виде контрабанды.

Таким образом, в результате проводимых в административном порядке мер по контролю за импортом мобильных телефонов, в государственный бюджет обеспечено поступление дополнительных средств в размере более 70 миллионов манатов.

Аналогичные причины и у снижения соответствующего лимита стоимости почтовых посылок до 300 долларов США, однако несмотря на все это, некоторые граждане выражают недовольство этим снижением.

Тем не менее последнее решение принято не ради удовлетворения личных интересов отдельных лиц, а на пользу и благосостояние людей с социальными потребностями. Так, семья из четырех человек сможет ввозить на территорию страны товары и продукты для личного пользования на сумму 5440 манатов раз в месяц, что вполне адекватно для одной семьи.

Как мы отметили, при принятии этого решения был учтен международный опыт. Так, согласно законодательству стран, входящих в Евросоюз, общая сумма товаров, не предназначенных для коммерческих целей и разрешенных к ввозу физическими лицами в страны ЕС составляет до 300 евро.

При рассмотрении мировой практики оказывается, что лимит льгот, установленный физическими лицами для товаров, не предназначенных для коммерческих целей, доставляемых на территорию страны почтовыми отправлениями, также достаточно низкий. Так, отмечается, что размер лимита в России, Беларуси и Молдове составляет 200 евро, в Грузии - 125 долларов, в Украине - 100 евро, а в Турции - 150 евро.

В большинство стран Европейского Союза без каких-либо таможенных платежей могут быть доставлены почтовые посылки стоимостью до 22 евро, а для почтовых посылок стоимостью от 22 до 150 евро взимается только НДС в размере от 15-20 евро (Греция) до 50 евро (Испания и Франция). Если же стоимость посылки превышает 150 евро, то помимо НДС и регистрационных сборов взимаются также таможенные пошлины в зависимости от категории товара.

При определении налогооблагаемой базы решения было указано, что в процессах, которые затрагивают текущие изменения около 70-100 миллиона манатов минуют госбюдже. Попадание данных средств в государственный бюджет будет обеспечено решением после его вступления в силу, что обусловит более прозрачную конкуренцию между предпринимателями.

Реализация этого решения посредством электронных систем управления взята под очень строгий контроль. При этом каждый гражданин сможет представить таможенные декларации в упрощенном порядке и без посещения страны с помощью новой мобильной услуги, которая будет запущена в ближайшее время, или даже после прибытия в страну осуществить этот процесс. Также ведутся соответствующие переговоры с около 300 компаниями-перевозчиками, чтобы с учетом международного опыта осуществить доставку посылки гражданина по указанному адресу без посещения таможенных органов.

В то же время, в соответствии с изменениями, внесенными в "льготные и упрощенные правила перемещения через таможенную границу товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей физическими лицами", утвержденные постановлением Кабинета министров номер 305, в подпункте 2.1.4 решения предусматривают подачу декларации гражданином один раз в течение каждого календарного месяца от имени одного и того же физического лица посредством международных почтовых отправлений или компании-перевозчика.

Согласно решению, если гражданин ввозит товар общей стоимостью не более 300 долларов США не раз в месяц, а несколько раз, то в этом случае гражданину предоставляется право выбора. Гражданин может с согласия перевозчика декларировать заказанный товар несколько раз в месяц, храня его на складе, принадлежащем таможне или перевозчику, либо подав упрощенную декларацию в таможенный орган.

Напомним, что согласно последним изменениям, лимит общей суммы товаров, не предназначенных для коммерческих целей, ввезенных физическими лицами, снижен до 800 долларов США, а льготный лимит на товары, не предназначенные для коммерческих целей, доставляемые на территорию страны почтовыми отправлениями – до 300 долларов США.

Также, согласно изменениям, установлены ограничения на ввоз дипломатическими лицами автотранспортных средств на территорию страны.

Отметим, что проводимые под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева широкомасштабные реформы по борьбе с теневой экономикой и обеспечению прозрачности во всех сферах - создают необходимость в пересмотре и корректировке определенных правил как в таможенном законодательстве, так и в других сферах законодательства.