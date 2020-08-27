Доля экспорта Азербайджана в товарообороте с Хорватией увеличилась

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Хорватией составили 338,6 миллиона долларов США, что в 2,47 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Хорватию за первые семь месяцев этого года составил 337,6 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составил 134,9 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Хорватия в 2,5 раза увеличила импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Хорватии в общем экспорте Азербайджана выросло с 1,1 до 3,7 процента.

При этом импорт хорватской продукции в Азербайджан в годовом исчислении упал с 1,7 миллиона долларов США до 1,09. Долевое участие Хорватии в общем импорте Азербайджана осталось неизменным - 0,02 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону экспорта продукции из Азербайджана. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 98,75 и 1,25 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года – 99,7 и 0,8 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Хорватию в общем товарообороте двух стран увеличилась на 2,6 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Хорватией за отчетный период, осталось положительным и составило 336,5 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.

Официальный курс на 25 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)