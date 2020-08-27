Евро вырос по отношению к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0114 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
27 августа 2020 г,:
|
26 августа 2020 г,:
|
27 июля 2020 г,:
|
27 августа 2019 г,:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0114
|
2,008
|
1,9898
|
1,8868
|
0,0034
|
0,0216
|
0,1246
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0226
|
0,0237
|
0,0257
|
-0,0001
|
-0,0012
|
-0,0032
|
1 турецкая лира
|
0,2311
|
0,23
|
0,2483
|
0,2919
|
0,0011
|
-0,0172
|
-0,0608
|
1 австралийский доллар
|
1,2304
|
1,223
|
1,2127
|
1,149
|
0,0074
|
0,0177
|
0,0814
|
1 аргентинский песо
|
0,023
|
0,023
|
0,0236
|
0,0307
|
0
|
-0,0006
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6394
|
0,6471
|
0,7114
|
0,826
|
-0,0077
|
-0,0720
|
-0,1866
|
1 бразильский реал
|
0,303
|
0,3086
|
0,3249
|
0,409
|
-0,0056
|
-0,0219
|
-0,1060
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1008
|
0,1011
|
0,1026
|
0,1111
|
-0,0003
|
-0,0018
|
-0,0103
|
100 южнокорейских вон
|
0,1433
|
0,1433
|
0,1421
|
0,1402
|
0
|
0,0012
|
0,0031
|
1 чешская крона
|
0,0766
|
0,0767
|
0,0758
|
0,0732
|
-0,0001
|
0,0008
|
0,0034
|
100 чилийских песо
|
0,2163
|
0,2163
|
0,2191
|
0,2362
|
0
|
-0,0028
|
-0,0199
|
1 китайский юань
|
0,247
|
0,2462
|
0,2428
|
0,2374
|
0,0008
|
0,0042
|
0,0096
|
1 датская крона
|
0,2702
|
0,2698
|
0,2673
|
0,253
|
0,0004
|
0,0029
|
0,0172
|
1 грузинский лари
|
0,5523
|
0,5519
|
0,5537
|
0,579
|
0,0004
|
-0,0014
|
-0,0267
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2167
|
-0,0001
|
0
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0237
|
0
|
0,0001
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2455
|
2,2334
|
2,1823
|
2,0771
|
0,0121
|
0,0632
|
0,1684
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0117
|
0,0119
|
0
|
-0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1949
|
0,1939
|
0,1935
|
0,1755
|
0,0010
|
0,0014
|
0,0194
|
1 швейцарский франк
|
1,8728
|
1,8699
|
1,8528
|
1,7366
|
0,0029
|
0,0200
|
0,1362
|
1 израильский шекель
|
0,4999
|
0,4998
|
0,4994
|
0,4828
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0171
|
1 канадский доллар
|
1,2928
|
1,29
|
1,2703
|
1,2839
|
0,0028
|
0,0225
|
0,0089
|
1 кувейтский динар
|
5,5575
|
5,557
|
5,551
|
5,5991
|
0,0005
|
0,0065
|
-0,0416
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0217
|
0,0218
|
0,022
|
0,0242
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0025
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1124
|
0,1134
|
0,112
|
0,0002
|
-0,0008
|
0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4075
|
0,4077
|
0,3999
|
0,404
|
-0,0002
|
0,0076
|
0,0035
|
1 мексиканский песо
|
0,0774
|
0,0775
|
0,0765
|
0,0852
|
-0,0001
|
0,0009
|
-0,0078
|
1 молдавская лея
|
0,1019
|
0,1023
|
0,1014
|
0,0952
|
-0,0004
|
0,0005
|
0,0067
|
1 египетский фунт
|
0,107
|
0,1069
|
0,1063
|
0,1027
|
0,0001
|
0,0007
|
0,0043
|
1 норвежская крона
|
0,1915
|
0,1894
|
0,1871
|
0,1884
|
0,0021
|
0,0044
|
0,0031
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4553
|
0,4561
|
0,452
|
0,4325
|
-0,0008
|
0,0033
|
0,0228
|
1 сингапурский доллар
|
1,2448
|
1,2423
|
1,232
|
1,2234
|
0,0025
|
0,0128
|
0,0214
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4007
|
2,3999
|
2,3743
|
2,333
|
0,0008
|
0,0264
|
0,0677
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0579
|
0,0578
|
0,0542
|
0
|
0,0001
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1755
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0618
|
0,062
|
0,0611
|
0,0678
|
-0,0002
|
0,0007
|
-0,0060
|
100 японских иен
|
1,6045
|
1,598
|
1,6099
|
1,6077
|
0,0065
|
-0,0054
|
-0,0032
|
1 новозеландский доллар
|
1,1263
|
1,1137
|
1,1347
|
1,0825
|
0,0126
|
-0,0084
|
0,0438
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili