Евро вырос по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0114 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 27 августа 2020 г,: 26 августа 2020 г,: 27 июля 2020 г,: 27 августа 2019 г,: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0114 2,008 1,9898 1,8868 0,0034 0,0216 0,1246 1 российский рубль 0,0225 0,0226 0,0237 0,0257 -0,0001 -0,0012 -0,0032 1 турецкая лира 0,2311 0,23 0,2483 0,2919 0,0011 -0,0172 -0,0608 1 австралийский доллар 1,2304 1,223 1,2127 1,149 0,0074 0,0177 0,0814 1 аргентинский песо 0,023 0,023 0,0236 0,0307 0 -0,0006 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6394 0,6471 0,7114 0,826 -0,0077 -0,0720 -0,1866 1 бразильский реал 0,303 0,3086 0,3249 0,409 -0,0056 -0,0219 -0,1060 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1008 0,1011 0,1026 0,1111 -0,0003 -0,0018 -0,0103 100 южнокорейских вон 0,1433 0,1433 0,1421 0,1402 0 0,0012 0,0031 1 чешская крона 0,0766 0,0767 0,0758 0,0732 -0,0001 0,0008 0,0034 100 чилийских песо 0,2163 0,2163 0,2191 0,2362 0 -0,0028 -0,0199 1 китайский юань 0,247 0,2462 0,2428 0,2374 0,0008 0,0042 0,0096 1 датская крона 0,2702 0,2698 0,2673 0,253 0,0004 0,0029 0,0172 1 грузинский лари 0,5523 0,5519 0,5537 0,579 0,0004 -0,0014 -0,0267 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2194 0,2193 0,2167 -0,0001 0 0,0026 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0228 0,0237 0 0,0001 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2455 2,2334 2,1823 2,0771 0,0121 0,0632 0,1684 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0117 0,0119 0 -0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1949 0,1939 0,1935 0,1755 0,0010 0,0014 0,0194 1 швейцарский франк 1,8728 1,8699 1,8528 1,7366 0,0029 0,0200 0,1362 1 израильский шекель 0,4999 0,4998 0,4994 0,4828 0,0001 0,0005 0,0171 1 канадский доллар 1,2928 1,29 1,2703 1,2839 0,0028 0,0225 0,0089 1 кувейтский динар 5,5575 5,557 5,551 5,5991 0,0005 0,0065 -0,0416 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,0041 0,0044 -0,0001 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0217 0,0218 0,022 0,0242 -0,0001 -0,0003 -0,0025 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1124 0,1134 0,112 0,0002 -0,0008 0,0006 1 малайзийский ринггит 0,4075 0,4077 0,3999 0,404 -0,0002 0,0076 0,0035 1 мексиканский песо 0,0774 0,0775 0,0765 0,0852 -0,0001 0,0009 -0,0078 1 молдавская лея 0,1019 0,1023 0,1014 0,0952 -0,0004 0,0005 0,0067 1 египетский фунт 0,107 0,1069 0,1063 0,1027 0,0001 0,0007 0,0043 1 норвежская крона 0,1915 0,1894 0,1871 0,1884 0,0021 0,0044 0,0031 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,0181 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4553 0,4561 0,452 0,4325 -0,0008 0,0033 0,0228 1 сингапурский доллар 1,2448 1,2423 1,232 1,2234 0,0025 0,0128 0,0214 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4007 2,3999 2,3743 2,333 0,0008 0,0264 0,0677 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0579 0,0578 0,0542 0 0,0001 0,0037 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1755 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0618 0,062 0,0611 0,0678 -0,0002 0,0007 -0,0060 100 японских иен 1,6045 1,598 1,6099 1,6077 0,0065 -0,0054 -0,0032 1 новозеландский доллар 1,1263 1,1137 1,1347 1,0825 0,0126 -0,0084 0,0438

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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