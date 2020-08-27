Евро вырос по отношению к манату

Финансы 27 августа 2020 09:36 (UTC+04:00)
Евро вырос по отношению к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0114 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

27 августа 2020 г,:

26 августа 2020 г,:

27 июля 2020 г,:

27 августа 2019 г,:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0114

2,008

1,9898

1,8868

0,0034

0,0216

0,1246

1 российский рубль

0,0225

0,0226

0,0237

0,0257

-0,0001

-0,0012

-0,0032

1 турецкая лира

0,2311

0,23

0,2483

0,2919

0,0011

-0,0172

-0,0608

1 австралийский доллар

1,2304

1,223

1,2127

1,149

0,0074

0,0177

0,0814

1 аргентинский песо

0,023

0,023

0,0236

0,0307

0

-0,0006

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6394

0,6471

0,7114

0,826

-0,0077

-0,0720

-0,1866

1 бразильский реал

0,303

0,3086

0,3249

0,409

-0,0056

-0,0219

-0,1060

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1008

0,1011

0,1026

0,1111

-0,0003

-0,0018

-0,0103

100 южнокорейских вон

0,1433

0,1433

0,1421

0,1402

0

0,0012

0,0031

1 чешская крона

0,0766

0,0767

0,0758

0,0732

-0,0001

0,0008

0,0034

100 чилийских песо

0,2163

0,2163

0,2191

0,2362

0

-0,0028

-0,0199

1 китайский юань

0,247

0,2462

0,2428

0,2374

0,0008

0,0042

0,0096

1 датская крона

0,2702

0,2698

0,2673

0,253

0,0004

0,0029

0,0172

1 грузинский лари

0,5523

0,5519

0,5537

0,579

0,0004

-0,0014

-0,0267

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2194

0,2193

0,2167

-0,0001

0

0,0026

1 индийская рупия

0,0229

0,0229

0,0228

0,0237

0

0,0001

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2455

2,2334

2,1823

2,0771

0,0121

0,0632

0,1684

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0117

0,0119

0

-0,0001

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1949

0,1939

0,1935

0,1755

0,0010

0,0014

0,0194

1 швейцарский франк

1,8728

1,8699

1,8528

1,7366

0,0029

0,0200

0,1362

1 израильский шекель

0,4999

0,4998

0,4994

0,4828

0,0001

0,0005

0,0171

1 канадский доллар

1,2928

1,29

1,2703

1,2839

0,0028

0,0225

0,0089

1 кувейтский динар

5,5575

5,557

5,551

5,5991

0,0005

0,0065

-0,0416

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,0041

0,0044

-0,0001

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0217

0,0218

0,022

0,0242

-0,0001

-0,0003

-0,0025

100 ливанских фунтов

0,1126

0,1124

0,1134

0,112

0,0002

-0,0008

0,0006

1 малайзийский ринггит

0,4075

0,4077

0,3999

0,404

-0,0002

0,0076

0,0035

1 мексиканский песо

0,0774

0,0775

0,0765

0,0852

-0,0001

0,0009

-0,0078

1 молдавская лея

0,1019

0,1023

0,1014

0,0952

-0,0004

0,0005

0,0067

1 египетский фунт

0,107

0,1069

0,1063

0,1027

0,0001

0,0007

0,0043

1 норвежская крона

0,1915

0,1894

0,1871

0,1884

0,0021

0,0044

0,0031

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0166

0,0181

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4553

0,4561

0,452

0,4325

-0,0008

0,0033

0,0228

1 сингапурский доллар

1,2448

1,2423

1,232

1,2234

0,0025

0,0128

0,0214

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4533

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4007

2,3999

2,3743

2,333

0,0008

0,0264

0,0677

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0579

0,0578

0,0542

0

0,0001

0,0037

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1755

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0618

0,062

0,0611

0,0678

-0,0002

0,0007

-0,0060

100 японских иен

1,6045

1,598

1,6099

1,6077

0,0065

-0,0054

-0,0032

1 новозеландский доллар

1,1263

1,1137

1,1347

1,0825

0,0126

-0,0084

0,0438

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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