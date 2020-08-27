БАКУ/Trend/ - К концу года в Азербайджане ожидается оживление рынка кредитования, сообщили Trend в Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

В АБА отметили, что сценарии на очередной период существенно разнятся, так как с одной стороны, с июня во многих странах наблюдается тенденция к замедлению спада экономики и началу восстановительных процессов, реструктуризации глобальной торговли в соответствии с новыми условиями, а с другой - рынку посылают негативные сигналы и предупреждения о начале второй волны пандемии.

Именно поэтому довольно сложно прогнозировать динамику кредитования на 2020-2021 годы.

Вместе с тем, по прогнозам некоторых международных организаций, к концу 2020 года ожидается оживление рынка. По мнению экспертов, этот процесс будет наблюдаться на фоне повышения цен на сырьевых рынках, в частности, на рынке сырой нефти. Положительное влияние данного оживления на экономику Азербайджана приведет, по мнению АБА, к росту экономической активности в стране и параллельно - к росту кредитования.

"Мы также ожидаем, что субсидируемые кредиты, которые будут предоставлены под государственную гарантию, также будут способствовать росту общего портфеля" - подытожили в АБА.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili