Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) первого сентября пройдет аукцион по размещению процентных среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов, сроком обращения 1820 дней и доходностью 8,5 процента.

Сроки оплаты процентов по облигациям - второго марта 2021 года, 31 августа 2021 года, 11 марта 2022 года, 30 августа 2022 года, 28 февраля 2023 года, 29 августа 2023 года, 27 февраля 2024 года, 27 августа 2024 года, 25 февраля 2025 года, 26 августа 2025 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili