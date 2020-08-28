Манат подешевел к валютам стран-основных торговых партнеров

Финансы 28 августа 2020 09:58 (UTC+04:00)
Манат подешевел к валютам стран-основных торговых партнеров

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0187 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

28 августа 2020 г.:

27 августа 2020 г.:

28 июля 2020 г.:

28 августа 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0187

2,0114

1,9945

1,8848

0,0073

0,0242

0,1339

1 российский рубль

0,0227

0,0225

0,0238

0,0256

0,0002

-0,0011

-0,0029

1 турецкая лира

0,2314

0,2311

0,2471

0,2917

0,0003

-0,0157

-0,0603

1 австралийский доллар

1,2398

1,2304

1,2141

1,1455

0,0094

0,0257

0,0943

1 аргентинский песо

0,023

0,023

0,0236

0,0302

0

-0,0006

-0,0072

1 белорусский рубль

0,6373

0,6394

0,7116

0,8216

-0,0021

-0,0743

-0,1843

1 бразильский реал

0,3052

0,303

0,3301

0,4115

0,0022

-0,0249

-0,1063

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1002

0,1008

0,1033

0,1109

-0,0006

-0,0031

-0,0107

100 южнокорейских вон

0,1435

0,1433

0,1418

0,14

0,0002

0,0017

0,0035

1 чешская крона

0,0768

0,0766

0,0762

0,073

0,0002

0,0006

0,0038

100 чилийских песо

0,2165

0,2163

0,221

0,2353

0,0002

-0,0045

-0,0188

1 китайский юань

0,2472

0,247

0,2428

0,2375

0,0002

0,0044

0,0097

1 датская крона

0,2712

0,2702

0,268

0,2528

0,0010

0,0032

0,0184

1 грузинский лари

0,5524

0,5523

0,5524

0,5797

0,0001

0

-0,0273

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2193

0,2193

0,2167

0,0001

0,0001

0,0027

1 индийская рупия

0,0231

0,0229

0,0227

0,0237

0,0002

0,0004

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,2539

2,2455

2,1858

2,0877

0,0084

0,0681

0,1662

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0117

0,0119

0

-0,0001

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1957

0,1949

0,1941

0,1756

0,0008

0,0016

0,0201

1 швейцарский франк

1,8765

1,8728

1,8447

1,7313

0,0037

0,0318

0,1452

1 израильский шекель

0,5041

0,4999

0,4977

0,4825

0,0042

0,0064

0,0216

1 канадский доллар

1,2985

1,2928

1,272

1,2776

0,0057

0,0265

0,0209

1 кувейтский динар

5,5612

5,5575

5,5534

5,5952

0,0037

0,0078

-0,0340

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0218

0,0217

0,0219

0,0242

0,0001

-0,0001

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1126

0,1122

0,1122

-0,0001

0,0003

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4072

0,4075

0,4

0,4037

-0,0003

0,0072

0,0035

1 мексиканский песо

0,0771

0,0774

0,0772

0,085

-0,0003

-0,0001

-0,0079

1 молдавская лея

0,1019

0,1019

0,1012

0,0952

0

0,0007

0,0067

1 египетский фунт

0,1072

0,107

0,1062

0,1026

0,0002

0,0010

0,0046

1 норвежская крона

0,1919

0,1915

0,1863

0,1886

0,0004

0,0056

0,0033

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0182

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4578

0,4553

0,454

0,4305

0,0025

0,0038

0,0273

1 сингапурский доллар

1,2468

1,2448

1,2327

1,2237

0,0020

0,0141

0,0231

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4009

2,4007

2,3883

2,3321

0,0002

0,0126

0,0688

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0579

0,0581

0,0541

0

-0,0002

0,0038

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1755

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0618

0,0618

0,0615

0,0677

0

0,0003

-0,0059

100 японских иен

1,5932

1,6045

1,6102

1,6061

-0,0113

-0,0170

-0,0129

1 новозеландский доллар

1,133

1,1263

1,1321

1,0772

0,0067

0,0009

0,0558

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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