Манат подешевел к валютам стран-основных торговых партнеров
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0187 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
28 августа 2020 г.:
|
27 августа 2020 г.:
|
28 июля 2020 г.:
|
28 августа 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0187
|
2,0114
|
1,9945
|
1,8848
|
0,0073
|
0,0242
|
0,1339
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0225
|
0,0238
|
0,0256
|
0,0002
|
-0,0011
|
-0,0029
|
1 турецкая лира
|
0,2314
|
0,2311
|
0,2471
|
0,2917
|
0,0003
|
-0,0157
|
-0,0603
|
1 австралийский доллар
|
1,2398
|
1,2304
|
1,2141
|
1,1455
|
0,0094
|
0,0257
|
0,0943
|
1 аргентинский песо
|
0,023
|
0,023
|
0,0236
|
0,0302
|
0
|
-0,0006
|
-0,0072
|
1 белорусский рубль
|
0,6373
|
0,6394
|
0,7116
|
0,8216
|
-0,0021
|
-0,0743
|
-0,1843
|
1 бразильский реал
|
0,3052
|
0,303
|
0,3301
|
0,4115
|
0,0022
|
-0,0249
|
-0,1063
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1002
|
0,1008
|
0,1033
|
0,1109
|
-0,0006
|
-0,0031
|
-0,0107
|
100 южнокорейских вон
|
0,1435
|
0,1433
|
0,1418
|
0,14
|
0,0002
|
0,0017
|
0,0035
|
1 чешская крона
|
0,0768
|
0,0766
|
0,0762
|
0,073
|
0,0002
|
0,0006
|
0,0038
|
100 чилийских песо
|
0,2165
|
0,2163
|
0,221
|
0,2353
|
0,0002
|
-0,0045
|
-0,0188
|
1 китайский юань
|
0,2472
|
0,247
|
0,2428
|
0,2375
|
0,0002
|
0,0044
|
0,0097
|
1 датская крона
|
0,2712
|
0,2702
|
0,268
|
0,2528
|
0,0010
|
0,0032
|
0,0184
|
1 грузинский лари
|
0,5524
|
0,5523
|
0,5524
|
0,5797
|
0,0001
|
0
|
-0,0273
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2167
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0229
|
0,0227
|
0,0237
|
0,0002
|
0,0004
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2539
|
2,2455
|
2,1858
|
2,0877
|
0,0084
|
0,0681
|
0,1662
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0117
|
0,0119
|
0
|
-0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1957
|
0,1949
|
0,1941
|
0,1756
|
0,0008
|
0,0016
|
0,0201
|
1 швейцарский франк
|
1,8765
|
1,8728
|
1,8447
|
1,7313
|
0,0037
|
0,0318
|
0,1452
|
1 израильский шекель
|
0,5041
|
0,4999
|
0,4977
|
0,4825
|
0,0042
|
0,0064
|
0,0216
|
1 канадский доллар
|
1,2985
|
1,2928
|
1,272
|
1,2776
|
0,0057
|
0,0265
|
0,0209
|
1 кувейтский динар
|
5,5612
|
5,5575
|
5,5534
|
5,5952
|
0,0037
|
0,0078
|
-0,0340
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0218
|
0,0217
|
0,0219
|
0,0242
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1126
|
0,1122
|
0,1122
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4072
|
0,4075
|
0,4
|
0,4037
|
-0,0003
|
0,0072
|
0,0035
|
1 мексиканский песо
|
0,0771
|
0,0774
|
0,0772
|
0,085
|
-0,0003
|
-0,0001
|
-0,0079
|
1 молдавская лея
|
0,1019
|
0,1019
|
0,1012
|
0,0952
|
0
|
0,0007
|
0,0067
|
1 египетский фунт
|
0,1072
|
0,107
|
0,1062
|
0,1026
|
0,0002
|
0,0010
|
0,0046
|
1 норвежская крона
|
0,1919
|
0,1915
|
0,1863
|
0,1886
|
0,0004
|
0,0056
|
0,0033
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0182
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4578
|
0,4553
|
0,454
|
0,4305
|
0,0025
|
0,0038
|
0,0273
|
1 сингапурский доллар
|
1,2468
|
1,2448
|
1,2327
|
1,2237
|
0,0020
|
0,0141
|
0,0231
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4009
|
2,4007
|
2,3883
|
2,3321
|
0,0002
|
0,0126
|
0,0688
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0579
|
0,0581
|
0,0541
|
0
|
-0,0002
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1755
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0618
|
0,0618
|
0,0615
|
0,0677
|
0
|
0,0003
|
-0,0059
|
100 японских иен
|
1,5932
|
1,6045
|
1,6102
|
1,6061
|
-0,0113
|
-0,0170
|
-0,0129
|
1 новозеландский доллар
|
1,133
|
1,1263
|
1,1321
|
1,0772
|
0,0067
|
0,0009
|
0,0558
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili