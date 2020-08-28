Манат подешевел к валютам стран-основных торговых партнеров

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0187 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 28 августа 2020 г.: 27 августа 2020 г.: 28 июля 2020 г.: 28 августа 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0187 2,0114 1,9945 1,8848 0,0073 0,0242 0,1339 1 российский рубль 0,0227 0,0225 0,0238 0,0256 0,0002 -0,0011 -0,0029 1 турецкая лира 0,2314 0,2311 0,2471 0,2917 0,0003 -0,0157 -0,0603 1 австралийский доллар 1,2398 1,2304 1,2141 1,1455 0,0094 0,0257 0,0943 1 аргентинский песо 0,023 0,023 0,0236 0,0302 0 -0,0006 -0,0072 1 белорусский рубль 0,6373 0,6394 0,7116 0,8216 -0,0021 -0,0743 -0,1843 1 бразильский реал 0,3052 0,303 0,3301 0,4115 0,0022 -0,0249 -0,1063 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1002 0,1008 0,1033 0,1109 -0,0006 -0,0031 -0,0107 100 южнокорейских вон 0,1435 0,1433 0,1418 0,14 0,0002 0,0017 0,0035 1 чешская крона 0,0768 0,0766 0,0762 0,073 0,0002 0,0006 0,0038 100 чилийских песо 0,2165 0,2163 0,221 0,2353 0,0002 -0,0045 -0,0188 1 китайский юань 0,2472 0,247 0,2428 0,2375 0,0002 0,0044 0,0097 1 датская крона 0,2712 0,2702 0,268 0,2528 0,0010 0,0032 0,0184 1 грузинский лари 0,5524 0,5523 0,5524 0,5797 0,0001 0 -0,0273 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2193 0,2193 0,2167 0,0001 0,0001 0,0027 1 индийская рупия 0,0231 0,0229 0,0227 0,0237 0,0002 0,0004 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,2539 2,2455 2,1858 2,0877 0,0084 0,0681 0,1662 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0117 0,0119 0 -0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1957 0,1949 0,1941 0,1756 0,0008 0,0016 0,0201 1 швейцарский франк 1,8765 1,8728 1,8447 1,7313 0,0037 0,0318 0,1452 1 израильский шекель 0,5041 0,4999 0,4977 0,4825 0,0042 0,0064 0,0216 1 канадский доллар 1,2985 1,2928 1,272 1,2776 0,0057 0,0265 0,0209 1 кувейтский динар 5,5612 5,5575 5,5534 5,5952 0,0037 0,0078 -0,0340 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0218 0,0217 0,0219 0,0242 0,0001 -0,0001 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1126 0,1122 0,1122 -0,0001 0,0003 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4072 0,4075 0,4 0,4037 -0,0003 0,0072 0,0035 1 мексиканский песо 0,0771 0,0774 0,0772 0,085 -0,0003 -0,0001 -0,0079 1 молдавская лея 0,1019 0,1019 0,1012 0,0952 0 0,0007 0,0067 1 египетский фунт 0,1072 0,107 0,1062 0,1026 0,0002 0,0010 0,0046 1 норвежская крона 0,1919 0,1915 0,1863 0,1886 0,0004 0,0056 0,0033 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0182 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4578 0,4553 0,454 0,4305 0,0025 0,0038 0,0273 1 сингапурский доллар 1,2468 1,2448 1,2327 1,2237 0,0020 0,0141 0,0231 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4009 2,4007 2,3883 2,3321 0,0002 0,0126 0,0688 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0579 0,0581 0,0541 0 -0,0002 0,0038 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1755 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0618 0,0618 0,0615 0,0677 0 0,0003 -0,0059 100 японских иен 1,5932 1,6045 1,6102 1,6061 -0,0113 -0,0170 -0,0129 1 новозеландский доллар 1,133 1,1263 1,1321 1,0772 0,0067 0,0009 0,0558

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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