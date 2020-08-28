Торговые отношения Азербайджана и Испании стали более сбалансированными

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Испанией составили 262,6 миллиона долларов США, что в 1,9 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Испанию за первые семь месяцев этого года составил 227,8 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 471,9 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Испания уменьшила импорт продукции из Азербайджана более чем в два раза, а долевое участие Испании в общем экспорте Азербайджана снизилось с 3,85 до 2,5 процента.

При этом импорт испанской продукции в Азербайджан в годовом исчислении снизился с 38,9 миллиона долларов США до 34,8 миллиона долларов США. Долевое участие Испании в общем импорте Азербайджана составило 0,6 процента от совокупного объема против 0,5 процента за аналогичный период прошлого года.

Если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта во внешнеторговых отношениях двух стран составляло 92,4 и 7,6 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года это были 86,75 и 13,25 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Испанию в общем товарообороте двух стран сократилась на 1,4 процентных пункта. Таким образом сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Испанией за отчетный период осталось положительным, составив 192,9 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза, и оставшись положительным, составило 3,2 миллиарда долларов США.

(Автор: Эльдар Джанашвили)