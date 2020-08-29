Цены на азербайджанскую нефть вновь растут

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 28 августа составила 45,85 доллара за баррель, что на 0,14 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend в субботу со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 45,31 доллара за баррель, что на 0,14 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 44,37 доллара за баррель, что на 0,27 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 августа составила 44,88 доллара, что на 0,06 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 29 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili