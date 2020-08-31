Манат продолжает дешеветь по отношению к валютам стран - основных торговых партнеров
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0232 маната соответственно,
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
31 августа 2020 г,:
|
28 августа 2020 г,:
|
31 июля 2020 г,:
|
31 августа 2019 г,:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0232
|
2,0187
|
2,0003
|
1,8777
|
0,0045
|
0,0229
|
0,1455
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0227
|
0,0234
|
0,0255
|
0,0002
|
-0,0005
|
-0,0026
|
1 турецкая лира
|
0,2318
|
0,2314
|
0,2438
|
0,2911
|
0,0004
|
-0,0120
|
-0,0593
|
1 австралийский доллар
|
1,2494
|
1,2398
|
1,2186
|
1,1417
|
0,0096
|
0,0308
|
0,1077
|
1 аргентинский песо
|
0,023
|
0,023
|
0,0235
|
0,0294
|
0
|
-0,0005
|
-0,0064
|
1 белорусский рубль
|
0,6381
|
0,6373
|
0,7029
|
0,8163
|
0,0008
|
-0,0648
|
-0,1782
|
1 бразильский реал
|
0,3154
|
0,3052
|
0,3288
|
0,4076
|
0,0102
|
-0,0134
|
-0,0922
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1025
|
0,1002
|
0,1024
|
0,1108
|
0,0023
|
0,0001
|
-0,0083
|
100 южнокорейских вон
|
0,1435
|
0,1435
|
0,1424
|
0,1407
|
0
|
0,0011
|
0,0028
|
1 чешская крона
|
0,0775
|
0,0768
|
0,0764
|
0,0725
|
0,0007
|
0,0011
|
0,0050
|
100 чилийских песо
|
0,2184
|
0,2165
|
0,2248
|
0,2357
|
0,0019
|
-0,0064
|
-0,0173
|
1 китайский юань
|
0,2482
|
0,2472
|
0,2429
|
0,2377
|
0,0010
|
0,0053
|
0,0105
|
1 датская крона
|
0,2719
|
0,2712
|
0,2688
|
0,2518
|
0,0007
|
0,0031
|
0,0201
|
1 грузинский лари
|
0,553
|
0,5524
|
0,5509
|
0,5802
|
0,0006
|
0,0021
|
-0,0272
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2167
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0227
|
0,0237
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2676
|
2,2539
|
2,2056
|
2,0712
|
0,0137
|
0,0620
|
0,1964
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0119
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,197
|
0,1957
|
0,1945
|
0,1736
|
0,0013
|
0,0025
|
0,0234
|
1 швейцарский франк
|
1,8798
|
1,8765
|
1,8619
|
1,7214
|
0,0033
|
0,0179
|
0,1584
|
1 израильский шекель
|
0,5058
|
0,5041
|
0,4996
|
0,4811
|
0,0017
|
0,0062
|
0,0247
|
1 канадский доллар
|
1,2994
|
1,2985
|
1,2735
|
1,2781
|
0,0009
|
0,0259
|
0,0213
|
1 кувейтский динар
|
5,5674
|
5,5612
|
5,5578
|
5,5911
|
0,0062
|
0,0096
|
-0,0237
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0217
|
0,0218
|
0,022
|
0,0242
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0025
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1127
|
0,1123
|
-0,0001
|
-0,0003
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4083
|
0,4072
|
0,4006
|
0,4027
|
0,0011
|
0,0077
|
0,0056
|
1 мексиканский песо
|
0,0781
|
0,0771
|
0,0772
|
0,0843
|
0,0010
|
0,0009
|
-0,0062
|
1 молдавская лея
|
0,1019
|
0,1019
|
0,1014
|
0,0955
|
0
|
0,0005
|
0,0064
|
1 египетский фунт
|
0,1071
|
0,1072
|
0,1064
|
0,1028
|
-0,0001
|
0,0007
|
0,0043
|
1 норвежская крона
|
0,1932
|
0,1919
|
0,1878
|
0,1866
|
0,0013
|
0,0054
|
0,0066
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0181
|
0
|
-0,0001
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4611
|
0,4578
|
0,4538
|
0,4279
|
0,0033
|
0,0073
|
0,0332
|
1 сингапурский доллар
|
1,2507
|
1,2468
|
1,2351
|
1,2244
|
0,0039
|
0,0156
|
0,0263
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4113
|
2,4009
|
2,3915
|
2,3287
|
0,0104
|
0,0198
|
0,0826
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0579
|
0,058
|
0,0543
|
0
|
-0,0001
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1755
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,062
|
0,0618
|
0,0616
|
0,0674
|
0,0002
|
0,0004
|
-0,0054
|
100 японских иен
|
1,6088
|
1,5932
|
1,6173
|
1,598
|
0,0156
|
-0,0085
|
0,0108
|
1 новозеландский доллар
|
1,1432
|
1,133
|
1,1294
|
1,0709
|
0,0102
|
0,0138
|
0,0723
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili