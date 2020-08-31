Манат продолжает дешеветь по отношению к валютам стран - основных торговых партнеров

Финансы 31 августа 2020 09:40 (UTC+04:00)
Манат продолжает дешеветь по отношению к валютам стран - основных торговых партнеров

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0232 маната соответственно,

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

31 августа 2020 г,:

28 августа 2020 г,:

31 июля 2020 г,:

31 августа 2019 г,:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0232

2,0187

2,0003

1,8777

0,0045

0,0229

0,1455

1 российский рубль

0,0229

0,0227

0,0234

0,0255

0,0002

-0,0005

-0,0026

1 турецкая лира

0,2318

0,2314

0,2438

0,2911

0,0004

-0,0120

-0,0593

1 австралийский доллар

1,2494

1,2398

1,2186

1,1417

0,0096

0,0308

0,1077

1 аргентинский песо

0,023

0,023

0,0235

0,0294

0

-0,0005

-0,0064

1 белорусский рубль

0,6381

0,6373

0,7029

0,8163

0,0008

-0,0648

-0,1782

1 бразильский реал

0,3154

0,3052

0,3288

0,4076

0,0102

-0,0134

-0,0922

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1025

0,1002

0,1024

0,1108

0,0023

0,0001

-0,0083

100 южнокорейских вон

0,1435

0,1435

0,1424

0,1407

0

0,0011

0,0028

1 чешская крона

0,0775

0,0768

0,0764

0,0725

0,0007

0,0011

0,0050

100 чилийских песо

0,2184

0,2165

0,2248

0,2357

0,0019

-0,0064

-0,0173

1 китайский юань

0,2482

0,2472

0,2429

0,2377

0,0010

0,0053

0,0105

1 датская крона

0,2719

0,2712

0,2688

0,2518

0,0007

0,0031

0,0201

1 грузинский лари

0,553

0,5524

0,5509

0,5802

0,0006

0,0021

-0,0272

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2194

0,2194

0,2167

-0,0001

-0,0001

0,0026

1 индийская рупия

0,0232

0,0231

0,0227

0,0237

0,0001

0,0005

-0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,2676

2,2539

2,2056

2,0712

0,0137

0,0620

0,1964

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0116

0,0116

0,0119

0,0001

0,0001

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,197

0,1957

0,1945

0,1736

0,0013

0,0025

0,0234

1 швейцарский франк

1,8798

1,8765

1,8619

1,7214

0,0033

0,0179

0,1584

1 израильский шекель

0,5058

0,5041

0,4996

0,4811

0,0017

0,0062

0,0247

1 канадский доллар

1,2994

1,2985

1,2735

1,2781

0,0009

0,0259

0,0213

1 кувейтский динар

5,5674

5,5612

5,5578

5,5911

0,0062

0,0096

-0,0237

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0217

0,0218

0,022

0,0242

-0,0001

-0,0003

-0,0025

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1127

0,1123

-0,0001

-0,0003

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4083

0,4072

0,4006

0,4027

0,0011

0,0077

0,0056

1 мексиканский песо

0,0781

0,0771

0,0772

0,0843

0,0010

0,0009

-0,0062

1 молдавская лея

0,1019

0,1019

0,1014

0,0955

0

0,0005

0,0064

1 египетский фунт

0,1071

0,1072

0,1064

0,1028

-0,0001

0,0007

0,0043

1 норвежская крона

0,1932

0,1919

0,1878

0,1866

0,0013

0,0054

0,0066

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0181

0

-0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,4611

0,4578

0,4538

0,4279

0,0033

0,0073

0,0332

1 сингапурский доллар

1,2507

1,2468

1,2351

1,2244

0,0039

0,0156

0,0263

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4113

2,4009

2,3915

2,3287

0,0104

0,0198

0,0826

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0579

0,058

0,0543

0

-0,0001

0,0036

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1755

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,062

0,0618

0,0616

0,0674

0,0002

0,0004

-0,0054

100 японских иен

1,6088

1,5932

1,6173

1,598

0,0156

-0,0085

0,0108

1 новозеландский доллар

1,1432

1,133

1,1294

1,0709

0,0102

0,0138

0,0723

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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