Манат продолжает дешеветь по отношению к валютам стран - основных торговых партнеров

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0232 маната соответственно,

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 31 августа 2020 г,: 28 августа 2020 г,: 31 июля 2020 г,: 31 августа 2019 г,: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0232 2,0187 2,0003 1,8777 0,0045 0,0229 0,1455 1 российский рубль 0,0229 0,0227 0,0234 0,0255 0,0002 -0,0005 -0,0026 1 турецкая лира 0,2318 0,2314 0,2438 0,2911 0,0004 -0,0120 -0,0593 1 австралийский доллар 1,2494 1,2398 1,2186 1,1417 0,0096 0,0308 0,1077 1 аргентинский песо 0,023 0,023 0,0235 0,0294 0 -0,0005 -0,0064 1 белорусский рубль 0,6381 0,6373 0,7029 0,8163 0,0008 -0,0648 -0,1782 1 бразильский реал 0,3154 0,3052 0,3288 0,4076 0,0102 -0,0134 -0,0922 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1025 0,1002 0,1024 0,1108 0,0023 0,0001 -0,0083 100 южнокорейских вон 0,1435 0,1435 0,1424 0,1407 0 0,0011 0,0028 1 чешская крона 0,0775 0,0768 0,0764 0,0725 0,0007 0,0011 0,0050 100 чилийских песо 0,2184 0,2165 0,2248 0,2357 0,0019 -0,0064 -0,0173 1 китайский юань 0,2482 0,2472 0,2429 0,2377 0,0010 0,0053 0,0105 1 датская крона 0,2719 0,2712 0,2688 0,2518 0,0007 0,0031 0,0201 1 грузинский лари 0,553 0,5524 0,5509 0,5802 0,0006 0,0021 -0,0272 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2194 0,2194 0,2167 -0,0001 -0,0001 0,0026 1 индийская рупия 0,0232 0,0231 0,0227 0,0237 0,0001 0,0005 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,2676 2,2539 2,2056 2,0712 0,0137 0,0620 0,1964 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0116 0,0116 0,0119 0,0001 0,0001 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,197 0,1957 0,1945 0,1736 0,0013 0,0025 0,0234 1 швейцарский франк 1,8798 1,8765 1,8619 1,7214 0,0033 0,0179 0,1584 1 израильский шекель 0,5058 0,5041 0,4996 0,4811 0,0017 0,0062 0,0247 1 канадский доллар 1,2994 1,2985 1,2735 1,2781 0,0009 0,0259 0,0213 1 кувейтский динар 5,5674 5,5612 5,5578 5,5911 0,0062 0,0096 -0,0237 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0217 0,0218 0,022 0,0242 -0,0001 -0,0003 -0,0025 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1127 0,1123 -0,0001 -0,0003 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4083 0,4072 0,4006 0,4027 0,0011 0,0077 0,0056 1 мексиканский песо 0,0781 0,0771 0,0772 0,0843 0,0010 0,0009 -0,0062 1 молдавская лея 0,1019 0,1019 0,1014 0,0955 0 0,0005 0,0064 1 египетский фунт 0,1071 0,1072 0,1064 0,1028 -0,0001 0,0007 0,0043 1 норвежская крона 0,1932 0,1919 0,1878 0,1866 0,0013 0,0054 0,0066 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4611 0,4578 0,4538 0,4279 0,0033 0,0073 0,0332 1 сингапурский доллар 1,2507 1,2468 1,2351 1,2244 0,0039 0,0156 0,0263 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4113 2,4009 2,3915 2,3287 0,0104 0,0198 0,0826 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0579 0,058 0,0543 0 -0,0001 0,0036 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1755 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,062 0,0618 0,0616 0,0674 0,0002 0,0004 -0,0054 100 японских иен 1,6088 1,5932 1,6173 1,598 0,0156 -0,0085 0,0108 1 новозеландский доллар 1,1432 1,133 1,1294 1,0709 0,0102 0,0138 0,0723

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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