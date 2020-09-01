Курс евро и рубля по отношению к манату продолжает расти

Финансы 1 сентября 2020 09:59 (UTC+04:00)
Курс евро и рубля по отношению к манату продолжает расти

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 1 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0382 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

1 сентября 2020 г.:

31 августа 2020 г.:

1 августа 2020 г,:

1 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0382

2,0232

2,0003

1,8777

0,0150

0,0379

0,1605

1 российский рубль

0,023

0,0229

0,0234

0,0255

0,0001

-0,0004

-0,0025

1 турецкая лира

0,2318

0,2318

0,2438

0,2911

0

-0,0120

-0,0593

1 австралийский доллар

1,2581

1,2494

1,2186

1,1417

0,0087

0,0395

0,1164

1 аргентинский песо

0,0229

0,023

0,0235

0,0294

-0,0001

-0,0006

-0,0065

1 белорусский рубль

0,6404

0,6381

0,7029

0,8163

0,0023

-0,0625

-0,1759

1 бразильский реал

0,3094

0,3154

0,3288

0,4076

-0,0060

-0,0194

-0,0982

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1011

0,1025

0,1024

0,1108

-0,0014

-0,0013

-0,0097

100 южнокорейских вон

0,1436

0,1435

0,1424

0,1407

0,0001

0,0012

0,0029

1 чешская крона

0,0777

0,0775

0,0764

0,0725

0,0002

0,0013

0,0052

100 чилийских песо

0,2189

0,2184

0,2248

0,2357

0,0005

-0,0059

-0,0168

1 китайский юань

0,2492

0,2482

0,2429

0,2377

0,0010

0,0063

0,0115

1 датская крона

0,2738

0,2719

0,2688

0,2518

0,0019

0,0050

0,0220

1 грузинский лари

0,553

0,553

0,5509

0,5802

0

0,0021

-0,0272

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2193

0,2194

0,2167

0,0001

0

0,0027

1 индийская рупия

0,0233

0,0232

0,0227

0,0237

0,0001

0,0006

-0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,2794

2,2676

2,2056

2,0712

0,0118

0,0738

0,2082

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0117

0,0116

0,0119

-0,0001

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1975

0,197

0,1945

0,1736

0,0005

0,0030

0,0239

1 швейцарский франк

1,8867

1,8798

1,8619

1,7214

0,0069

0,0248

0,1653

1 израильский шекель

0,5069

0,5058

0,4996

0,4811

0,0011

0,0073

0,0258

1 канадский доллар

1,3068

1,2994

1,2735

1,2781

0,0074

0,0333

0,0287

1 кувейтский динар

5,5716

5,5674

5,5578

5,5911

0,0042

0,0138

-0,0195

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0216

0,0217

0,022

0,0242

-0,0001

-0,0004

-0,0026

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1124

0,1127

0,1123

0,0001

-0,0002

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,41

0,4083

0,4006

0,4027

0,0017

0,0094

0,0073

1 мексиканский песо

0,078

0,0781

0,0772

0,0843

-0,0001

0,0008

-0,0063

1 молдавская лея

0,1021

0,1019

0,1014

0,0955

0,0002

0,0007

0,0066

1 египетский фунт

0,1071

0,1071

0,1064

0,1028

0

0,0007

0,0043

1 норвежская крона

0,1961

0,1932

0,1878

0,1866

0,0029

0,0083

0,0095

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0181

0

-0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,464

0,4611

0,4538

0,4279

0,0029

0,0102

0,0361

1 сингапурский доллар

1,2526

1,2507

1,2351

1,2244

0,0019

0,0175

0,0282

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4121

2,4113

2,3915

2,3287

0,0008

0,0206

0,0834

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0579

0,058

0,0543

0

-0,0001

0,0036

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1755

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0617

0,062

0,0616

0,0674

-0,0003

0,0001

-0,0057

100 японских иен

1,6075

1,6088

1,6173

1,598

-0,0013

-0,0098

0,0095

1 новозеландский доллар

1,1489

1,1432

1,1294

1,0709

0,0057

0,0195

0,0780

(Автор: Зейни Джафаров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Бакинское транспортное агентство привлекает услуги по техническому обслуживанию автомобилей
Бакинское транспортное агентство привлекает услуги по техническому обслуживанию автомобилей
Госкомитет по делам беженцев привлекает работы по ремонту дорог
Госкомитет по делам беженцев привлекает работы по ремонту дорог
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинских средств
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинских средств
Loading Bars
Лента новостей
Минэнерго Турции временно запретило Yeryapı Proje участие в тендерах Энергетика 10:23
Председатель ГА ООН приветствовал инициативу Азербайджана провести сессию по коронавирусу Политика 10:12
Расширяется внешнеторговое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном Бизнес 10:11
Цены на драгметаллы в Азербайджане вновь растут Финансы 10:08
УКГВ ООН признало принятые в Туркменистане меры для борьбы с COVID-19 эффективными Туркменистан 10:02
В Узбекистане существенно подешевели кредиты в национальной и иностранной валютах Узбекистан 10:01
В Азербайджане сдают экзамен учителя химии и иностранных языков Общество 10:00
Курс евро и рубля по отношению к манату продолжает расти Финансы 09:59
Доллар подешевел на KASE Казахстан 09:57
Создана комиссия в связи с возгоранием в маршрутном автобусе в Баку Происшествия 09:47
ВС Армении более 30 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Экспорт азербайджанской продукции через "единое окно" в августе превысил $19 млн Финансы 09:39
Высокоскоростной интернет получат жители тысячи сел в Грузии Грузия 09:38
Astana Hub нацелен на развитие региональных отношений в Казахстане Бизнес 09:29
МИД Австрии: Ядерная сделка - наиболее эффективное дипломатическое соглашение Ядерная программа 09:23
С наступлением осенне-зимнего сезона гражданам следует быть еще осторожнее - депутат Общество 09:22
В Азербайджане оглашены результаты дополнительных экзаменов, проведенных 21 августа Общество 09:17
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8 Другие страны 09:16
Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Болгарией возрос Бизнес 09:07
Тайфун "Майсак" усилился до супертайфуна Другие страны 08:55
Синдзо Абэ поблагодарил Джонсона за положительную оценку его премьерства Другие страны 08:43
Три силовика погибли при атаке талибов на востоке Афганистана Другие страны 08:25
ЕБРР поддержит проведение первого аукциона по реализации проектов в области ВИЭ Энергетика 08:13
Минздрав США выделит $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе из-за коронавируса Финансы 08:09
600 образовательных площадок в сети будут бесплатными для казахстанцев Казахстан 07:51
«Евроньюс» начал вещание на грузинском языке Грузия 07:45
Командующий иранской армией: ПВО Ирана достигла хороших успехов во многих областях Иран 07:43
Facebook намерена отключить возможность делиться новостями в Австралии из-за нового закона ИКТ 07:33
Президенту Бразилии предстоит новая операция в сентябре Другие страны 07:05
Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на создание группировки спутников США 06:46
Япония направит третью команду специалистов в связи с разливом нефтепродуктов у Маврикия Другие страны 06:27
Действующий президент Гвинеи будет баллотироваться на третий срок Другие страны 06:05
Первый полет корабля Starship на околоземной орбите пройдет в 2021 году США 05:43
Медики из США и Швеции подтвердили, что вакцина от свиного гриппа не вызывает аутизм Европа 05:42
Король Саудовской Аравии отправил в отставку командующего ВС по подозрению в коррупции Арабские страны 05:21
В США регулятор выдал Amazon разрешение на доставку посылок беспилотниками Экономика 05:03
В ОАЭ заявили, что будут и впредь поддерживать идею создания палестинского государства Арабские страны 04:46
Федеральные службы арестовали 200 участников беспорядков в США США 04:28
На юге Японии более 30 тыс. домов остались без электроэнергии из-за тайфуна Другие страны 04:10
ОАЭ, США и Израиль достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений Арабские страны 03:51
Трамп намерен обсудить с Нетаньяху возможную продажу ОАЭ истребителей F-35 США 03:32
Молдова открывает границу для ряда стран Европа 03:14
Уходящий в отставку глава ВТО назвал многостороннюю торговую систему гарантом мира В мире 02:47
Президент Венесуэлы подписал указ о помиловании более 100 оппозиционеров Другие страны 02:26
Апелляционный суд оспорил полномочия Конгресса США требовать явки свидетелей на слушания США 02:08
Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg Бизнес 01:49
Ибрагимович продлил контракт с "Миланом" на один сезон Спорт 01:35
Байден обвинил Трампа в создании в стране хаоса вместо порядка США 01:14
США в июне впервые увеличили добычу нефти после кризиса на 4,2% Энергетика 00:55
В Нигере более 50 человек погибли из-за наводнений Другие страны 00:37
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 00:16
Белиз возобновит международное авиасообщение с октября Транспорт 31 августа 23:58
В Ашхабаде состоялось заседание Международной Ассоциации Туркменские алабаи Туркменистан 31 августа 23:44
Американские военные прибыли в Грузию для участия в учениях «Достойный партнер 2020» Грузия 31 августа 23:25
Помощник Президента встретился с НПО, функционирующими в области экологии, рационального использования воды и здравоохранения Общество 31 августа 23:00
В ВОЗ заявили, что эффективность вакцин от коронавируса должна быть не менее 50% В мире 31 августа 22:53
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане В мире 31 августа 22:29
Raiffeisen Bank о возможностях сотрудничества с Туркменистаном Финансы 31 августа 22:15
Глава ВОЗ заявил о необходимости диалога с противниками ограничительных мер по пандемии В мире 31 августа 22:13
В Алматы смягчены ограничительные меры Казахстан 31 августа 21:51
Развитие стратегических отношений с соседями — один из приоритетов Ирана Политика 31 августа 21:46
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 31 августа 21:35
Посол ЕС в Грузии о выборах: Важен не столько победитель, сколько то, как эта победа будет достигнута Грузия 31 августа 21:22
В Колорадо бушует самый крупный в истории штата пожар США 31 августа 21:12
TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане Общество 31 августа 20:30
За первые семь месяцев 2020 года выросли продажи на портале Azexport.az Финансы 31 августа 20:08
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Узбекистана Политика 31 августа 20:02
Идея переселения армянских семей из Ливана в Нагорный Карабах крайне опасна и противоречит международному праву — депутат Политика 31 августа 20:01
Как Шовкет Мамедова вдохновила Рейнгольда Глиэра (ФОТО) Культура 31 августа 19:51
В Ашхабаде состоялось учредительное заседание Ассоциации «Türkmen alabaý itleri» Туркменистан 31 августа 19:16
Президент Ильхам Алиев поздравил словацкую коллегу Политика 31 августа 19:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказал гуманитарную помощь уже более чем 30 странам Политика 31 августа 19:02
Поведение Пашиняна говорит о том, что Армения готова совершить новую военную провокацию - депутат Политика 31 августа 19:02
Президент Ильхам Алиев: Закон един для всех, никто не может быть выше закона Политика 31 августа 19:01
Президент Ильхам Алиев: Если наши граждане и дальше будут ответственными, то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни Политика 31 августа 18:58
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID Политика 31 августа 18:57
В Азербайджане назначены члены Комиссии по борьбе с коррупцией — распоряжение Политика 31 августа 18:38
В Азербайджане сократился экспорт ненефтяного сектора Бизнес 31 августа 18:18
"Лондонские такси" будут обслуживать в Баку посольство Великобритании (ФОТО) Политика 31 августа 18:09
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с коронавирусом Общество 31 августа 17:55
Парламент Японии может утвердить нового премьера 16 сентября Другие страны 31 августа 17:47
В Баку открываются дополнительные автобусные маршруты (ФОТО) Общество 31 августа 17:47
В Азербайджане завершилась работа внешкольных виртуальных кружков Общество 31 августа 17:46
Госкомитет Азербайджана вновь поддержал соотечественников в Стамбуле Общество 31 августа 17:41
Ровшан Аскеров определит интеллектуальный уровень жителей Москвы Интересное 31 августа 17:38
ООО "Baku Steel Company" сократила экспорт продукции Бизнес 31 августа 17:31
Туркменское предприятие экспортирует полипропиленовую продукцию в ряд стран Бизнес 31 августа 17:13
Продлен срок приема документов в профшколы Азербайджана Общество 31 августа 17:02
Минобразования Азербайджана призвало к осторожности граждан, желающих обучаться за рубежом Общество 31 августа 16:56
SOCAR впервые за последние годы экспортировала бензин AI-92 Энергетика 31 августа 16:48
В Азербайджане прошло заседание Трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам Общество 31 августа 16:44
В Азербайджане завершается выбор специализации для приема на вакантные места в магистратуру Общество 31 августа 16:42
В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года Европа 31 августа 16:38
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы Политика 31 августа 16:35
Президент Ильхам Алиев: Более 90 процентов бойцов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии были выходцами из Азербайджана Политика 31 августа 16:32
Нефть торгуется у максимума с марта на новостях из ОАЭ и статистике из Китая Энергетика 31 августа 16:28
Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали и выступаем против героизации фашистов Политика 31 августа 16:28
В Азербайджане выявлено 126 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 144 человека Общество 31 августа 16:24
В репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1», посвященных открытию в РФ музейного комплекса «Самбекские высоты», представлено интервью Президента Ильхама Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 31 августа 16:22
Президент Грузии назвала дату парламентских выборов Грузия 31 августа 16:15
Все новости