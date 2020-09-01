Курс евро и рубля по отношению к манату продолжает расти

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 1 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0382 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 1 сентября 2020 г.: 31 августа 2020 г.: 1 августа 2020 г,: 1 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0382 2,0232 2,0003 1,8777 0,0150 0,0379 0,1605 1 российский рубль 0,023 0,0229 0,0234 0,0255 0,0001 -0,0004 -0,0025 1 турецкая лира 0,2318 0,2318 0,2438 0,2911 0 -0,0120 -0,0593 1 австралийский доллар 1,2581 1,2494 1,2186 1,1417 0,0087 0,0395 0,1164 1 аргентинский песо 0,0229 0,023 0,0235 0,0294 -0,0001 -0,0006 -0,0065 1 белорусский рубль 0,6404 0,6381 0,7029 0,8163 0,0023 -0,0625 -0,1759 1 бразильский реал 0,3094 0,3154 0,3288 0,4076 -0,0060 -0,0194 -0,0982 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1011 0,1025 0,1024 0,1108 -0,0014 -0,0013 -0,0097 100 южнокорейских вон 0,1436 0,1435 0,1424 0,1407 0,0001 0,0012 0,0029 1 чешская крона 0,0777 0,0775 0,0764 0,0725 0,0002 0,0013 0,0052 100 чилийских песо 0,2189 0,2184 0,2248 0,2357 0,0005 -0,0059 -0,0168 1 китайский юань 0,2492 0,2482 0,2429 0,2377 0,0010 0,0063 0,0115 1 датская крона 0,2738 0,2719 0,2688 0,2518 0,0019 0,0050 0,0220 1 грузинский лари 0,553 0,553 0,5509 0,5802 0 0,0021 -0,0272 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2193 0,2194 0,2167 0,0001 0 0,0027 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,0227 0,0237 0,0001 0,0006 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,2794 2,2676 2,2056 2,0712 0,0118 0,0738 0,2082 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0117 0,0116 0,0119 -0,0001 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1975 0,197 0,1945 0,1736 0,0005 0,0030 0,0239 1 швейцарский франк 1,8867 1,8798 1,8619 1,7214 0,0069 0,0248 0,1653 1 израильский шекель 0,5069 0,5058 0,4996 0,4811 0,0011 0,0073 0,0258 1 канадский доллар 1,3068 1,2994 1,2735 1,2781 0,0074 0,0333 0,0287 1 кувейтский динар 5,5716 5,5674 5,5578 5,5911 0,0042 0,0138 -0,0195 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0216 0,0217 0,022 0,0242 -0,0001 -0,0004 -0,0026 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1127 0,1123 0,0001 -0,0002 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,41 0,4083 0,4006 0,4027 0,0017 0,0094 0,0073 1 мексиканский песо 0,078 0,0781 0,0772 0,0843 -0,0001 0,0008 -0,0063 1 молдавская лея 0,1021 0,1019 0,1014 0,0955 0,0002 0,0007 0,0066 1 египетский фунт 0,1071 0,1071 0,1064 0,1028 0 0,0007 0,0043 1 норвежская крона 0,1961 0,1932 0,1878 0,1866 0,0029 0,0083 0,0095 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,464 0,4611 0,4538 0,4279 0,0029 0,0102 0,0361 1 сингапурский доллар 1,2526 1,2507 1,2351 1,2244 0,0019 0,0175 0,0282 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4121 2,4113 2,3915 2,3287 0,0008 0,0206 0,0834 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0579 0,058 0,0543 0 -0,0001 0,0036 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1755 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0617 0,062 0,0616 0,0674 -0,0003 0,0001 -0,0057 100 японских иен 1,6075 1,6088 1,6173 1,598 -0,0013 -0,0098 0,0095 1 новозеландский доллар 1,1489 1,1432 1,1294 1,0709 0,0057 0,0195 0,0780

(Автор: Зейни Джафаров)