Курс евро и рубля по отношению к манату продолжает расти
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 1 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0382 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
1 сентября 2020 г.:
|
31 августа 2020 г.:
|
1 августа 2020 г,:
|
1 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0382
|
2,0232
|
2,0003
|
1,8777
|
0,0150
|
0,0379
|
0,1605
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0229
|
0,0234
|
0,0255
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0025
|
1 турецкая лира
|
0,2318
|
0,2318
|
0,2438
|
0,2911
|
0
|
-0,0120
|
-0,0593
|
1 австралийский доллар
|
1,2581
|
1,2494
|
1,2186
|
1,1417
|
0,0087
|
0,0395
|
0,1164
|
1 аргентинский песо
|
0,0229
|
0,023
|
0,0235
|
0,0294
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0065
|
1 белорусский рубль
|
0,6404
|
0,6381
|
0,7029
|
0,8163
|
0,0023
|
-0,0625
|
-0,1759
|
1 бразильский реал
|
0,3094
|
0,3154
|
0,3288
|
0,4076
|
-0,0060
|
-0,0194
|
-0,0982
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1011
|
0,1025
|
0,1024
|
0,1108
|
-0,0014
|
-0,0013
|
-0,0097
|
100 южнокорейских вон
|
0,1436
|
0,1435
|
0,1424
|
0,1407
|
0,0001
|
0,0012
|
0,0029
|
1 чешская крона
|
0,0777
|
0,0775
|
0,0764
|
0,0725
|
0,0002
|
0,0013
|
0,0052
|
100 чилийских песо
|
0,2189
|
0,2184
|
0,2248
|
0,2357
|
0,0005
|
-0,0059
|
-0,0168
|
1 китайский юань
|
0,2492
|
0,2482
|
0,2429
|
0,2377
|
0,0010
|
0,0063
|
0,0115
|
1 датская крона
|
0,2738
|
0,2719
|
0,2688
|
0,2518
|
0,0019
|
0,0050
|
0,0220
|
1 грузинский лари
|
0,553
|
0,553
|
0,5509
|
0,5802
|
0
|
0,0021
|
-0,0272
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2167
|
0,0001
|
0
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0237
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2794
|
2,2676
|
2,2056
|
2,0712
|
0,0118
|
0,0738
|
0,2082
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0117
|
0,0116
|
0,0119
|
-0,0001
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1975
|
0,197
|
0,1945
|
0,1736
|
0,0005
|
0,0030
|
0,0239
|
1 швейцарский франк
|
1,8867
|
1,8798
|
1,8619
|
1,7214
|
0,0069
|
0,0248
|
0,1653
|
1 израильский шекель
|
0,5069
|
0,5058
|
0,4996
|
0,4811
|
0,0011
|
0,0073
|
0,0258
|
1 канадский доллар
|
1,3068
|
1,2994
|
1,2735
|
1,2781
|
0,0074
|
0,0333
|
0,0287
|
1 кувейтский динар
|
5,5716
|
5,5674
|
5,5578
|
5,5911
|
0,0042
|
0,0138
|
-0,0195
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0216
|
0,0217
|
0,022
|
0,0242
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0026
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1127
|
0,1123
|
0,0001
|
-0,0002
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,41
|
0,4083
|
0,4006
|
0,4027
|
0,0017
|
0,0094
|
0,0073
|
1 мексиканский песо
|
0,078
|
0,0781
|
0,0772
|
0,0843
|
-0,0001
|
0,0008
|
-0,0063
|
1 молдавская лея
|
0,1021
|
0,1019
|
0,1014
|
0,0955
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0066
|
1 египетский фунт
|
0,1071
|
0,1071
|
0,1064
|
0,1028
|
0
|
0,0007
|
0,0043
|
1 норвежская крона
|
0,1961
|
0,1932
|
0,1878
|
0,1866
|
0,0029
|
0,0083
|
0,0095
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0181
|
0
|
-0,0001
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,464
|
0,4611
|
0,4538
|
0,4279
|
0,0029
|
0,0102
|
0,0361
|
1 сингапурский доллар
|
1,2526
|
1,2507
|
1,2351
|
1,2244
|
0,0019
|
0,0175
|
0,0282
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4121
|
2,4113
|
2,3915
|
2,3287
|
0,0008
|
0,0206
|
0,0834
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0579
|
0,058
|
0,0543
|
0
|
-0,0001
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1755
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0617
|
0,062
|
0,0616
|
0,0674
|
-0,0003
|
0,0001
|
-0,0057
|
100 японских иен
|
1,6075
|
1,6088
|
1,6173
|
1,598
|
-0,0013
|
-0,0098
|
0,0095
|
1 новозеландский доллар
|
1,1489
|
1,1432
|
1,1294
|
1,0709
|
0,0057
|
0,0195
|
0,0780
(Автор: Зейни Джафаров)