В Азербайджане зарегистрирована новая страховая компания

Финансы 1 сентября 2020 14:20 (UTC+04:00)
В Азербайджане зарегистрирована новая страховая компания

Баку /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики зарегистрировала ОАО "Объединенная страховая компания по аграрному страхованию" сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Уставный капитал компании оценён в 2 187 500 манатов. Законным представителем является Азер Керимов. Ранее он занимал должность начальника департамента страховых претензий и правового обеспечения ОАО PASHA Sığorta, работал специалистом по конфиденциальным делам в ОАО Azerkosmos, а также являлся генеральным директором ООО Kaas Telekom.

Юридический адрес новой компании - город Баку, Хатаинский район, проспект Нобеля, 175.

Объединенная страховая компания по аграрному страхованию будет функционировать как управляющая организация фонда аграрного страхования при министерстве сельского хозяйства

Напомним, что акционерами объединенной страховой компании Аграрное страхование являются семь страховых компаний - ОАО PASHA Sigorta, Qala Sigorta, Mega Sigorta, Azərbaycan Sigorta, Xalq Sigorta, Azərbaycan Sigorta и Bakı Sigorta. Каждый из них вложил в уставной капитал новой коммерческой структуры 315,5 тысячи манатов.

(Автор: Зейни Джафаров)

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