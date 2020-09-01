Обнародована сумма валютных сделок, заключенных на бирже Туркменистана в августе

Финансы 1 сентября 2020 14:41 (UTC+04:00)
Обнародована сумма валютных сделок, заключенных на бирже Туркменистана в августе
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