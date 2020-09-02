В Азербайджане будут задействованы новые программы государственной поддержки бизнеса

Баку/ Trend/ - В Азербайджане будут задействованы новые программы государственной поддержки.

Как сообщили Trend в Ассоциации банков Азербайджана (АБА), восстановление и развитие бизнеса микро, малого и среднего предпринимательства (МСБ) в период пост-пандемии зависит от нескольких факторов, которые включают уровни адаптации к новым условиям, специфику сферы, в которой работают данные предприятия и средства, которые будут привлечены из банков. Другими словами, несмотря на то, что данные программы обеспечивают финансирование, необходимое для развития, одного кредитования недостаточно для решения всех вопросов.

Тем не менее, отмечают в АБА, в настоящее время банки изучают возможности предоставления более эффективных услуг МСБ в соответствии с новыми условиями, интересуются международным опытом применения цифровых решений.

"Конечно, в этих условиях предприниматели также должны быть готовы к новым нормам." - сказали в АБА

Благодаря адаптации предпринимателей к новым продуктам, эффективность этих шагов будет значительно повышена, подытожили в Ассоциации.