Евро продолжает падение по отношению к манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 3 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0074 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные ЦБА.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
3 сентября 2020 г.:
|
2 сентября 2020 г.:
|
3 августа 2020 г.:
|
3 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0074
|
2,024
|
2,0003
|
1,8597
|
-0,0166
|
0,0071
|
0,1477
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0231
|
0,0234
|
0,0255
|
-0,0006
|
-0,0009
|
-0,0030
|
1 турецкая лира
|
0,2301
|
0,2309
|
0,2438
|
0,2925
|
-0,0008
|
-0,0137
|
-0,0624
|
1 австралийский доллар
|
1,2433
|
1,2504
|
1,2186
|
1,1408
|
-0,0071
|
0,0247
|
0,1025
|
1 аргентинский песо
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0235
|
0,0303
|
0
|
-0,0006
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6418
|
0,6446
|
0,7029
|
0,8076
|
-0,0028
|
-0,0611
|
-0,1658
|
1 бразильский реал
|
0,3182
|
0,3151
|
0,3288
|
0,406
|
0,0031
|
-0,0106
|
-0,0878
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1012
|
0,1022
|
0,1024
|
0,1113
|
-0,0010
|
-0,0012
|
-0,0101
|
100 южнокорейских вон
|
0,1431
|
0,1432
|
0,1424
|
0,1398
|
-0,0001
|
0,0007
|
0,0033
|
1 чешская крона
|
0,0762
|
0,0771
|
0,0764
|
0,0718
|
-0,0009
|
-0,0002
|
0,0044
|
100 чилийских песо
|
0,2205
|
0,2204
|
0,2248
|
0,2345
|
0,0001
|
-0,0043
|
-0,0140
|
1 китайский юань
|
0,2485
|
0,2489
|
0,2429
|
0,2367
|
-0,0004
|
0,0056
|
0,0118
|
1 датская крона
|
0,2698
|
0,2719
|
0,2688
|
0,2494
|
-0,0021
|
0,0010
|
0,0204
|
1 грузинский лари
|
0,5526
|
0,553
|
0,5509
|
0,5734
|
-0,0004
|
0,0017
|
-0,0208
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2167
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0227
|
0,0235
|
-0,0001
|
0,0005
|
-0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2632
|
2,2744
|
2,2056
|
2,0465
|
-0,0112
|
0,0576
|
0,2167
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0116
|
0,0119
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1943
|
0,1957
|
0,1945
|
0,1725
|
-0,0014
|
-0,0002
|
0,0218
|
1 швейцарский франк
|
1,862
|
1,8666
|
1,8619
|
1,7131
|
-0,0046
|
0,0001
|
0,1489
|
1 израильский шекель
|
0,5054
|
0,5058
|
0,4996
|
0,4802
|
-0,0004
|
0,0058
|
0,0252
|
1 канадский доллар
|
1,3005
|
1,301
|
1,2735
|
1,2743
|
-0,0005
|
0,0270
|
0,0262
|
1 кувейтский динар
|
5,5612
|
5,5665
|
5,5578
|
5,5868
|
-0,0053
|
0,0034
|
-0,0256
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0217
|
0,0218
|
0,022
|
0,0242
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0025
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1121
|
0,1127
|
0,1124
|
0,0002
|
-0,0004
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4101
|
0,4098
|
0,4006
|
0,4024
|
0,0003
|
0,0095
|
0,0077
|
1 мексиканский песо
|
0,0781
|
0,0781
|
0,0772
|
0,0845
|
0
|
0,0009
|
-0,0064
|
1 молдавская лея
|
0,1026
|
0,1026
|
0,1014
|
0,0959
|
0
|
0,0012
|
0,0067
|
1 египетский фунт
|
0,1075
|
0,1071
|
0,1064
|
0,1026
|
0,0004
|
0,0011
|
0,0049
|
1 норвежская крона
|
0,1913
|
0,1938
|
0,1878
|
0,1863
|
-0,0025
|
0,0035
|
0,0050
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0181
|
0
|
-0,0001
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4543
|
0,4614
|
0,4538
|
0,4262
|
-0,0071
|
0,0005
|
0,0281
|
1 сингапурский доллар
|
1,2468
|
1,2491
|
1,2351
|
1,2197
|
-0,0023
|
0,0117
|
0,0271
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4093
|
2,42
|
2,3915
|
2,3231
|
-0,0107
|
0,0178
|
0,0862
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0579
|
0,058
|
0,0541
|
0
|
-0,0001
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1755
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0615
|
0,0616
|
0,0616
|
0,0674
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0059
|
100 японских иен
|
1,5992
|
1,6032
|
1,6173
|
1,5992
|
-0,0040
|
-0,0181
|
0
|
1 новозеландский доллар
|
1,148
|
1,1527
|
1,1294
|
1,0685
|
-0,0047
|
0,0186
|
0,0795
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni