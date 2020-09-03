Евро продолжает падение по отношению к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 3 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0074 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные ЦБА.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 3 сентября 2020 г.: 2 сентября 2020 г.: 3 августа 2020 г.: 3 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0074 2,024 2,0003 1,8597 -0,0166 0,0071 0,1477 1 российский рубль 0,0225 0,0231 0,0234 0,0255 -0,0006 -0,0009 -0,0030 1 турецкая лира 0,2301 0,2309 0,2438 0,2925 -0,0008 -0,0137 -0,0624 1 австралийский доллар 1,2433 1,2504 1,2186 1,1408 -0,0071 0,0247 0,1025 1 аргентинский песо 0,0229 0,0229 0,0235 0,0303 0 -0,0006 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6418 0,6446 0,7029 0,8076 -0,0028 -0,0611 -0,1658 1 бразильский реал 0,3182 0,3151 0,3288 0,406 0,0031 -0,0106 -0,0878 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1012 0,1022 0,1024 0,1113 -0,0010 -0,0012 -0,0101 100 южнокорейских вон 0,1431 0,1432 0,1424 0,1398 -0,0001 0,0007 0,0033 1 чешская крона 0,0762 0,0771 0,0764 0,0718 -0,0009 -0,0002 0,0044 100 чилийских песо 0,2205 0,2204 0,2248 0,2345 0,0001 -0,0043 -0,0140 1 китайский юань 0,2485 0,2489 0,2429 0,2367 -0,0004 0,0056 0,0118 1 датская крона 0,2698 0,2719 0,2688 0,2494 -0,0021 0,0010 0,0204 1 грузинский лари 0,5526 0,553 0,5509 0,5734 -0,0004 0,0017 -0,0208 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2194 0,2194 0,2167 -0,0001 -0,0001 0,0026 1 индийская рупия 0,0232 0,0233 0,0227 0,0235 -0,0001 0,0005 -0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,2632 2,2744 2,2056 2,0465 -0,0112 0,0576 0,2167 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0116 0,0119 0 -0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1943 0,1957 0,1945 0,1725 -0,0014 -0,0002 0,0218 1 швейцарский франк 1,862 1,8666 1,8619 1,7131 -0,0046 0,0001 0,1489 1 израильский шекель 0,5054 0,5058 0,4996 0,4802 -0,0004 0,0058 0,0252 1 канадский доллар 1,3005 1,301 1,2735 1,2743 -0,0005 0,0270 0,0262 1 кувейтский динар 5,5612 5,5665 5,5578 5,5868 -0,0053 0,0034 -0,0256 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,0041 0,0044 -0,0001 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0217 0,0218 0,022 0,0242 -0,0001 -0,0003 -0,0025 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1121 0,1127 0,1124 0,0002 -0,0004 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4101 0,4098 0,4006 0,4024 0,0003 0,0095 0,0077 1 мексиканский песо 0,0781 0,0781 0,0772 0,0845 0 0,0009 -0,0064 1 молдавская лея 0,1026 0,1026 0,1014 0,0959 0 0,0012 0,0067 1 египетский фунт 0,1075 0,1071 0,1064 0,1026 0,0004 0,0011 0,0049 1 норвежская крона 0,1913 0,1938 0,1878 0,1863 -0,0025 0,0035 0,0050 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4543 0,4614 0,4538 0,4262 -0,0071 0,0005 0,0281 1 сингапурский доллар 1,2468 1,2491 1,2351 1,2197 -0,0023 0,0117 0,0271 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4532 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4093 2,42 2,3915 2,3231 -0,0107 0,0178 0,0862 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0579 0,058 0,0541 0 -0,0001 0,0038 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1755 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0615 0,0616 0,0616 0,0674 -0,0001 -0,0001 -0,0059 100 японских иен 1,5992 1,6032 1,6173 1,5992 -0,0040 -0,0181 0 1 новозеландский доллар 1,148 1,1527 1,1294 1,0685 -0,0047 0,0186 0,0795

(Автор: Зейни Джафаров)

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