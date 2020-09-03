Евро продолжает падение по отношению к манату

Финансы 3 сентября 2020 09:47 (UTC+04:00)
Евро продолжает падение по отношению к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 3 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0074 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные ЦБА.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

3 сентября 2020 г.:

2 сентября 2020 г.:

3 августа 2020 г.:

3 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0074

2,024

2,0003

1,8597

-0,0166

0,0071

0,1477

1 российский рубль

0,0225

0,0231

0,0234

0,0255

-0,0006

-0,0009

-0,0030

1 турецкая лира

0,2301

0,2309

0,2438

0,2925

-0,0008

-0,0137

-0,0624

1 австралийский доллар

1,2433

1,2504

1,2186

1,1408

-0,0071

0,0247

0,1025

1 аргентинский песо

0,0229

0,0229

0,0235

0,0303

0

-0,0006

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6418

0,6446

0,7029

0,8076

-0,0028

-0,0611

-0,1658

1 бразильский реал

0,3182

0,3151

0,3288

0,406

0,0031

-0,0106

-0,0878

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1012

0,1022

0,1024

0,1113

-0,0010

-0,0012

-0,0101

100 южнокорейских вон

0,1431

0,1432

0,1424

0,1398

-0,0001

0,0007

0,0033

1 чешская крона

0,0762

0,0771

0,0764

0,0718

-0,0009

-0,0002

0,0044

100 чилийских песо

0,2205

0,2204

0,2248

0,2345

0,0001

-0,0043

-0,0140

1 китайский юань

0,2485

0,2489

0,2429

0,2367

-0,0004

0,0056

0,0118

1 датская крона

0,2698

0,2719

0,2688

0,2494

-0,0021

0,0010

0,0204

1 грузинский лари

0,5526

0,553

0,5509

0,5734

-0,0004

0,0017

-0,0208

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2194

0,2194

0,2167

-0,0001

-0,0001

0,0026

1 индийская рупия

0,0232

0,0233

0,0227

0,0235

-0,0001

0,0005

-0,0003

1 британский фунт стерлингов

2,2632

2,2744

2,2056

2,0465

-0,0112

0,0576

0,2167

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0116

0,0119

0

-0,0001

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1943

0,1957

0,1945

0,1725

-0,0014

-0,0002

0,0218

1 швейцарский франк

1,862

1,8666

1,8619

1,7131

-0,0046

0,0001

0,1489

1 израильский шекель

0,5054

0,5058

0,4996

0,4802

-0,0004

0,0058

0,0252

1 канадский доллар

1,3005

1,301

1,2735

1,2743

-0,0005

0,0270

0,0262

1 кувейтский динар

5,5612

5,5665

5,5578

5,5868

-0,0053

0,0034

-0,0256

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,0041

0,0044

-0,0001

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0217

0,0218

0,022

0,0242

-0,0001

-0,0003

-0,0025

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1121

0,1127

0,1124

0,0002

-0,0004

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4101

0,4098

0,4006

0,4024

0,0003

0,0095

0,0077

1 мексиканский песо

0,0781

0,0781

0,0772

0,0845

0

0,0009

-0,0064

1 молдавская лея

0,1026

0,1026

0,1014

0,0959

0

0,0012

0,0067

1 египетский фунт

0,1075

0,1071

0,1064

0,1026

0,0004

0,0011

0,0049

1 норвежская крона

0,1913

0,1938

0,1878

0,1863

-0,0025

0,0035

0,0050

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0181

0

-0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,4543

0,4614

0,4538

0,4262

-0,0071

0,0005

0,0281

1 сингапурский доллар

1,2468

1,2491

1,2351

1,2197

-0,0023

0,0117

0,0271

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4532

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4093

2,42

2,3915

2,3231

-0,0107

0,0178

0,0862

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0579

0,058

0,0541

0

-0,0001

0,0038

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1755

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0615

0,0616

0,0616

0,0674

-0,0001

-0,0001

-0,0059

100 японских иен

1,5992

1,6032

1,6173

1,5992

-0,0040

-0,0181

0

1 новозеландский доллар

1,148

1,1527

1,1294

1,0685

-0,0047

0,0186

0,0795

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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