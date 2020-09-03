На борьбу с COVİD-19 из госбюджета Азербайджана предусмотрено выделить 600 млн манатов

Баку /Trend/ - Одной из основных особенностей, характеризующих государственный бюджет Азербайджана на 2021 год, является то, что удельный вес социально ориентированных расходов в общих бюджетных расходах составляет 42 процента. Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства финансов о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2021 год.

Как сообщили в ведомстве, для финансирования расходов, связанных с продолжением мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19 в 2021 году, предусмотрено выделить средства в размере 600 миллионов манатов.

Напомним, что расходы госбюджета на 2021 год были определены в размере 25,847 миллиарда манатов, а цена одного барреля нефти была заложена в размере 35 долларов США.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni