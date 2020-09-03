БФБ проведет очередное размещение среднесрочных облигаций Минфина

Баку /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого сентября 2020 года состоится аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Регистрация заказов в ходе аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:30 в соответствии с торговым регламентом БФБ.

На аукционе будут предложены облигации на сумму 20 миллионов манатов с номинальной стоимостью в 100 манатов, сроком обращения 1092 дня и доходностью в девять процентов.

Сроки оплаты процентов по облигациям - девятого марта 2021 года, седьмого сентября 2021 года, восьмого марта 2022 года, шестого сентября 2022 года, седьмого марта 2023 года и пятого сентября 2023 года.

Андерайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni