Курс евро по отношению к манату вырос
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату четвёртого сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0148 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
4 сентября 2020 г.:
|
3 сентября 2020 г.:
|
4 августа 2020 г.:
|
4 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0148
|
2,0074
|
2,0018
|
1,8657
|
0,0074
|
0,0130
|
0,1491
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0225
|
0,0233
|
0,0255
|
0,0001
|
-0,0007
|
-0,0029
|
1 турецкая лира
|
0,2286
|
0,2301
|
0,2438
|
0,2966
|
-0,0015
|
-0,0152
|
-0,0680
|
1 австралийский доллар
|
1,2363
|
1,2433
|
1,2129
|
1,1518
|
-0,0070
|
0,0234
|
0,0845
|
1 аргентинский песо
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0234
|
0,0307
|
0
|
-0,0005
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6427
|
0,6418
|
0,6954
|
0,8025
|
0,0009
|
-0,0527
|
-0,1598
|
1 бразильский реал
|
0,3212
|
0,3182
|
0,3194
|
0,4078
|
0,0030
|
0,0018
|
-0,0866
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1016
|
0,1012
|
0,0989
|
0,1128
|
0,0004
|
0,0027
|
-0,0112
|
100 южнокорейских вон
|
0,1429
|
0,1431
|
0,1424
|
0,1405
|
-0,0002
|
0,0005
|
0,0024
|
1 чешская крона
|
0,0763
|
0,0762
|
0,0762
|
0,0722
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0041
|
100 чилийских песо
|
0,2193
|
0,2205
|
0,2234
|
0,2342
|
-0,0012
|
-0,0041
|
-0,0149
|
1 китайский юань
|
0,2485
|
0,2485
|
0,2435
|
0,2372
|
0
|
0,0050
|
0,0113
|
1 датская крона
|
0,2708
|
0,2698
|
0,2689
|
0,2502
|
0,0010
|
0,0019
|
0,0206
|
1 грузинский лари
|
0,5523
|
0,5526
|
0,5528
|
0,5741
|
-0,0003
|
-0,0005
|
-0,0218
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2167
|
0
|
-0,0001
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0226
|
0,0236
|
0
|
0,0006
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2578
|
2,2632
|
2,2239
|
2,0572
|
-0,0054
|
0,0339
|
0,2006
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0116
|
0,012
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1948
|
0,1943
|
0,1947
|
0,1733
|
0,0005
|
0,0001
|
0,0215
|
1 швейцарский франк
|
1,8691
|
1,862
|
1,8529
|
1,722
|
0,0071
|
0,0162
|
0,1471
|
1 израильский шекель
|
0,505
|
0,5054
|
0,4987
|
0,48
|
-0,0004
|
0,0063
|
0,0250
|
1 канадский доллар
|
1,2953
|
1,3005
|
1,2702
|
1,2757
|
-0,0052
|
0,0251
|
0,0196
|
1 кувейтский динар
|
5,561
|
5,5612
|
5,5577
|
5,5894
|
-0,0002
|
0,0033
|
-0,0284
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0216
|
0,0217
|
0,022
|
0,0242
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0026
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1123
|
0,1127
|
0,1128
|
0,0003
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4098
|
0,4101
|
0,4031
|
0,4037
|
-0,0003
|
0,0067
|
0,0061
|
1 мексиканский песо
|
0,0784
|
0,0781
|
0,0751
|
0,0853
|
0,0003
|
0,0033
|
-0,0069
|
1 молдавская лея
|
0,1025
|
0,1026
|
0,1023
|
0,0956
|
-0,0001
|
0,0002
|
0,0069
|
1 египетский фунт
|
0,1075
|
0,1075
|
0,1064
|
0,1026
|
0
|
0,0011
|
0,0049
|
1 норвежская крона
|
0,1908
|
0,1913
|
0,1864
|
0,1869
|
-0,0005
|
0,0044
|
0,0039
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0181
|
0
|
-0,0001
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4542
|
0,4543
|
0,4537
|
0,4292
|
-0,0001
|
0,0005
|
0,0250
|
1 сингапурский доллар
|
1,2456
|
1,2468
|
1,2361
|
1,2233
|
-0,0012
|
0,0095
|
0,0223
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4034
|
2,4093
|
2,3896
|
2,3165
|
-0,0059
|
0,0138
|
0,0869
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0579
|
0,0578
|
0,0542
|
0
|
0,0001
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1755
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0615
|
0,0611
|
0,0677
|
-0,0002
|
0,0002
|
-0,0064
|
100 японских иен
|
1,6017
|
1,5992
|
1,6033
|
1,6029
|
0,0025
|
-0,0016
|
-0,0012
|
1 новозеландский доллар
|
1,14
|
1,148
|
1,1245
|
1,0769
|
-0,0080
|
0,0155
|
0,0631
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni