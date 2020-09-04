Курс евро по отношению к манату вырос

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату четвёртого сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0148 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 4 сентября 2020 г.: 3 сентября 2020 г.: 4 августа 2020 г.: 4 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0148 2,0074 2,0018 1,8657 0,0074 0,0130 0,1491 1 российский рубль 0,0226 0,0225 0,0233 0,0255 0,0001 -0,0007 -0,0029 1 турецкая лира 0,2286 0,2301 0,2438 0,2966 -0,0015 -0,0152 -0,0680 1 австралийский доллар 1,2363 1,2433 1,2129 1,1518 -0,0070 0,0234 0,0845 1 аргентинский песо 0,0229 0,0229 0,0234 0,0307 0 -0,0005 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6427 0,6418 0,6954 0,8025 0,0009 -0,0527 -0,1598 1 бразильский реал 0,3212 0,3182 0,3194 0,4078 0,0030 0,0018 -0,0866 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1016 0,1012 0,0989 0,1128 0,0004 0,0027 -0,0112 100 южнокорейских вон 0,1429 0,1431 0,1424 0,1405 -0,0002 0,0005 0,0024 1 чешская крона 0,0763 0,0762 0,0762 0,0722 0,0001 0,0001 0,0041 100 чилийских песо 0,2193 0,2205 0,2234 0,2342 -0,0012 -0,0041 -0,0149 1 китайский юань 0,2485 0,2485 0,2435 0,2372 0 0,0050 0,0113 1 датская крона 0,2708 0,2698 0,2689 0,2502 0,0010 0,0019 0,0206 1 грузинский лари 0,5523 0,5526 0,5528 0,5741 -0,0003 -0,0005 -0,0218 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2167 0 -0,0001 0,0026 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0226 0,0236 0 0,0006 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,2578 2,2632 2,2239 2,0572 -0,0054 0,0339 0,2006 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0116 0,012 0 -0,0001 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1948 0,1943 0,1947 0,1733 0,0005 0,0001 0,0215 1 швейцарский франк 1,8691 1,862 1,8529 1,722 0,0071 0,0162 0,1471 1 израильский шекель 0,505 0,5054 0,4987 0,48 -0,0004 0,0063 0,0250 1 канадский доллар 1,2953 1,3005 1,2702 1,2757 -0,0052 0,0251 0,0196 1 кувейтский динар 5,561 5,5612 5,5577 5,5894 -0,0002 0,0033 -0,0284 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0216 0,0217 0,022 0,0242 -0,0001 -0,0004 -0,0026 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1123 0,1127 0,1128 0,0003 -0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4098 0,4101 0,4031 0,4037 -0,0003 0,0067 0,0061 1 мексиканский песо 0,0784 0,0781 0,0751 0,0853 0,0003 0,0033 -0,0069 1 молдавская лея 0,1025 0,1026 0,1023 0,0956 -0,0001 0,0002 0,0069 1 египетский фунт 0,1075 0,1075 0,1064 0,1026 0 0,0011 0,0049 1 норвежская крона 0,1908 0,1913 0,1864 0,1869 -0,0005 0,0044 0,0039 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4542 0,4543 0,4537 0,4292 -0,0001 0,0005 0,0250 1 сингапурский доллар 1,2456 1,2468 1,2361 1,2233 -0,0012 0,0095 0,0223 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4532 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4034 2,4093 2,3896 2,3165 -0,0059 0,0138 0,0869 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0579 0,0578 0,0542 0 0,0001 0,0037 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1755 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0615 0,0611 0,0677 -0,0002 0,0002 -0,0064 100 японских иен 1,6017 1,5992 1,6033 1,6029 0,0025 -0,0016 -0,0012 1 новозеландский доллар 1,14 1,148 1,1245 1,0769 -0,0080 0,0155 0,0631

(Автор: Зейни Джафаров)

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