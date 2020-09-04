Курс евро по отношению к манату вырос

Финансы 4 сентября 2020 09:31 (UTC+04:00)
Курс евро по отношению к манату вырос

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату четвёртого сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0148 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

4 сентября 2020 г.:

3 сентября 2020 г.:

4 августа 2020 г.:

4 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0148

2,0074

2,0018

1,8657

0,0074

0,0130

0,1491

1 российский рубль

0,0226

0,0225

0,0233

0,0255

0,0001

-0,0007

-0,0029

1 турецкая лира

0,2286

0,2301

0,2438

0,2966

-0,0015

-0,0152

-0,0680

1 австралийский доллар

1,2363

1,2433

1,2129

1,1518

-0,0070

0,0234

0,0845

1 аргентинский песо

0,0229

0,0229

0,0234

0,0307

0

-0,0005

-0,0078

1 белорусский рубль

0,6427

0,6418

0,6954

0,8025

0,0009

-0,0527

-0,1598

1 бразильский реал

0,3212

0,3182

0,3194

0,4078

0,0030

0,0018

-0,0866

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1016

0,1012

0,0989

0,1128

0,0004

0,0027

-0,0112

100 южнокорейских вон

0,1429

0,1431

0,1424

0,1405

-0,0002

0,0005

0,0024

1 чешская крона

0,0763

0,0762

0,0762

0,0722

0,0001

0,0001

0,0041

100 чилийских песо

0,2193

0,2205

0,2234

0,2342

-0,0012

-0,0041

-0,0149

1 китайский юань

0,2485

0,2485

0,2435

0,2372

0

0,0050

0,0113

1 датская крона

0,2708

0,2698

0,2689

0,2502

0,0010

0,0019

0,0206

1 грузинский лари

0,5523

0,5526

0,5528

0,5741

-0,0003

-0,0005

-0,0218

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2167

0

-0,0001

0,0026

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0226

0,0236

0

0,0006

-0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,2578

2,2632

2,2239

2,0572

-0,0054

0,0339

0,2006

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0116

0,012

0

-0,0001

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1948

0,1943

0,1947

0,1733

0,0005

0,0001

0,0215

1 швейцарский франк

1,8691

1,862

1,8529

1,722

0,0071

0,0162

0,1471

1 израильский шекель

0,505

0,5054

0,4987

0,48

-0,0004

0,0063

0,0250

1 канадский доллар

1,2953

1,3005

1,2702

1,2757

-0,0052

0,0251

0,0196

1 кувейтский динар

5,561

5,5612

5,5577

5,5894

-0,0002

0,0033

-0,0284

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0216

0,0217

0,022

0,0242

-0,0001

-0,0004

-0,0026

100 ливанских фунтов

0,1126

0,1123

0,1127

0,1128

0,0003

-0,0001

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4098

0,4101

0,4031

0,4037

-0,0003

0,0067

0,0061

1 мексиканский песо

0,0784

0,0781

0,0751

0,0853

0,0003

0,0033

-0,0069

1 молдавская лея

0,1025

0,1026

0,1023

0,0956

-0,0001

0,0002

0,0069

1 египетский фунт

0,1075

0,1075

0,1064

0,1026

0

0,0011

0,0049

1 норвежская крона

0,1908

0,1913

0,1864

0,1869

-0,0005

0,0044

0,0039

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0181

0

-0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,4542

0,4543

0,4537

0,4292

-0,0001

0,0005

0,0250

1 сингапурский доллар

1,2456

1,2468

1,2361

1,2233

-0,0012

0,0095

0,0223

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4532

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4034

2,4093

2,3896

2,3165

-0,0059

0,0138

0,0869

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0579

0,0578

0,0542

0

0,0001

0,0037

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1755

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0615

0,0611

0,0677

-0,0002

0,0002

-0,0064

100 японских иен

1,6017

1,5992

1,6033

1,6029

0,0025

-0,0016

-0,0012

1 новозеландский доллар

1,14

1,148

1,1245

1,0769

-0,0080

0,0155

0,0631

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане сегодня сдают экзамен более 2300 учителей
В Азербайджане сегодня сдают экзамен более 2300 учителей
Цены на драгметаллы в Азербайджане продолжают снижаться
Цены на драгметаллы в Азербайджане продолжают снижаться
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций
Loading Bars
Лента новостей
Минтруда Азербайджана запускает услугу "Пенсионный калькулятор" Экономика 10:08
В Азербайджане сегодня сдают экзамен более 2300 учителей Общество 09:56
Цены на драгметаллы в Азербайджане продолжают снижаться Финансы 09:55
Дональд Трамп заявил, что летальность коронавирусной инфекции в США снизилась на 85% США 09:53
Объем перевалки грузов из Франции через порты Турции превысил 2 млн тонн Турция 09:44
Бахрейн открыл свое воздушное пространство для израильских самолетов Израиль 09:41
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 211,1 тыс. человек Россия 09:39
В январе-июле 2020 г. сократился экспорт Турции в страны ОЧЕС Турция 09:36
В этом году в Казахстане модернизируют 216 сел Казахстан 09:34
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Объемы перевалки грузов через турецкий порт Мерсин превысил 20 млн тонн Турция 09:33
Курс евро по отношению к манату вырос Финансы 09:31
Снижение цен в Грузии продолжается, но темпы уменьшились Грузия 09:26
В Новой Зеландии ограничения из-за коронавируса сохранятся до середины сентября Другие страны 09:15
В июле Турция сократила товарооборот с Узбекистаном Турция 09:09
Литва рассматривает ж/д Баку-Тбилиси-Карс как альтернативный маршрут для доставки товаров в Китай Транспорт 09:03
Из Ирана было поставлено 38 млн. тонн ненефтяных товаров Экономика 09:02
Япония может построить новые корабли для защиты от баллистических ракет Другие страны 08:57
Число пострадавших от землетрясения в центре Японии достигло 11 Другие страны 08:56
Uzbekistan Airways возобновляет регулярные авиарейсы в Бишкек Транспорт 08:41
Более 200 граждан из 40 стран выразили желание работать удаленно из Грузии Туризм 08:26
В Аргентине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки Другие страны 08:13
Генассамблея ООН поддержала резолюцию по грузинским беженцам Грузия 07:52
Президент КР: Фермерские хозяйства обеспечивают продовольственную безопасность страны Кыргызстан 07:31
23% плотин страны были введены в эксплуатацию за последние 7 лет - Рухани Энергетика 07:15
В январе-июле 2020 года Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 07:00
Большинство японцев выступает за избрание генсека кабмина следующим премьером Другие страны 06:58
В Сингапуре выразили готовность к работе с G20 по возобновлению поездок между странами Другие страны 06:37
Тайфун "Майсак" смыл мост и подтопил дороги на востоке России Россия 06:15
Глава МИД КНР предложил странам G20 проработать варианты упрощения трансграничных поездок Другие страны 05:56
Нетаньяху согласился не мешать продаже американских вооружений ОАЭ Израиль 05:34
Total и Groupe PSA/Opel создали СП по производству аккумуляторов для электромобилей Транспорт 04:48
Каталонская полиция предъявила президенту "Барселоны" обвинения в коррупции Европа 04:33
В штате Нью-Йорк семерых полицейских отстранили от работы после смерти афроамериканца США 04:12
Венгрия не хочет утверждать пакет помощи экономике ЕС из-за правил распределения Европа 03:51
Трамп призвал власти Ирана отменить смертную казнь борца Афкари США 03:26
SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship США 03:07
Минюст США хочет предъявить антимонопольный иск к Google в конце сентября ИКТ 02:45
Боливия одобрила импорт "Авифавира" Другие страны 02:22
Каир начнет переговоры с Москвой о производстве "Спутник V" в Египте после испытаний Арабские страны 02:05
В Мексике врачи пересадили оба легких переболевшему COVID-19 Другие страны 01:42
Съемки "Бэтмена" приостановили из-за коронавируса у Роберта Паттинсона США 01:19
Тесты на коронавирус футболистов "Атлетико" Косты и Ариаса дали положительный результат Спорт 01:01
Facebook удалит видео, где Трамп призвал граждан попробовать проголосовать дважды США 00:42
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Россия 00:24
Twitter пометил два сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети США 3 сентября 23:58
В Грузии продлили программу помощи малым и средним гостиницам Туризм 3 сентября 23:45
Посольство Кыргызстана в Таджикистане организовало выставку о туристическом потенциале КР Таджикистан 3 сентября 23:41
Иран занял первое место в регионе в рейтинге Times 2021 Общество 3 сентября 23:31
В Белом доме считают, что соглашение между Израилем и ОАЭ ударит по Китаю и Ирану США 3 сентября 23:25
Ливанские военные обнаружили в районе порта Бейрута свыше 4 тонн нитрата аммония Арабские страны 3 сентября 23:07
Греция увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 3 сентября 23:04
Экспорт голландской продукции в Азербайджан сократился Бизнес 3 сентября 23:03
Белый дом отрицает давление на Минздрав США для быстрого одобрения вакцины от коронавируса США 3 сентября 22:48
Призывы Президента Ильхама Алиева - послание мировому сообществу - эксперт Политика 3 сентября 22:12
Боррель осудил санкции США против сотрудников Международного уголовного суда Европа 3 сентября 22:02
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана освобожден от занимаемой должности Общество 3 сентября 21:35
Иран входит в пятерку стран мира по производству высокоскоростных судов Иран 3 сентября 21:28
В Таджикистане запущено Единое окно для экспортно-импортных и транзитных операций Таджикистан 3 сентября 21:19
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 1 211 человек Турция 3 сентября 21:07
Посольство: Турция — крупнейший и надежный поставщик потребительских товаров и сырья в Грузию Бизнес 3 сентября 20:57
Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" провел международную онлайн-конференцию Общество 3 сентября 20:43
Азербайджанские военнослужащие заняли первое место на фестивале "Дружба без границ" в Москве (ФОТО) Политика 3 сентября 20:19
Проведены очередные обсуждения в связи со стратегией АЖД до 2030 года (ФОТО) Экономика 3 сентября 20:18
В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 3 сентября 20:11
О фактах заселения оккупированных территорий со стороны Армении следует информировать международные организации — эксперт Политика 3 сентября 20:08
В Азербайджане выявлено 167 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 148 человек Общество 3 сентября 19:44
Эти люди удивляют! Беспрепятственный, безграничный и свободный мир Азербайджана (ФОТО) Культура 3 сентября 19:30
Бакинское транспортное агентство прокомментировало проект по регулированию работы такси Общество 3 сентября 19:07
Народный художник Азербайджана о причине задержки открытия памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву Общество 3 сентября 18:52
В Азербайджане не отменены аграрные субсидии - минсельхоз Экономика 3 сентября 18:45
Солист театра Ла Скала исполнил сочинение азербайджанского композитора (ВИДЕО) Культура 3 сентября 18:33
Товарооборот Азербайджана с Турцией вырос более чем на $47 миллионов Турция 3 сентября 18:11
Оглашен прогноз бюджетных расходов на развитие аграрного сектора Азербайджана Финансы 3 сентября 18:06
SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink США 3 сентября 18:06
Частный сектор сыграет важную роль в деле использовании электронного правительства в Азербайджане Бизнес 3 сентября 18:00
Министерство: Открытие прямого регулярного авиасообщения Литва-Азербайджан — одно из приоритетных направлений Транспорт 3 сентября 17:54
Названы основные причины загрязнения Каспия Общество 3 сентября 17:51
О правилах охоты в Азербайджане Общество 3 сентября 17:49
Объем операций РЕПО в Азербайджане остаётся достаточно высоким Финансы 3 сентября 17:47
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 3 сентября 17:40
Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2021 г. прогнозируются на уровне более 20 млрд манатов Финансы 3 сентября 17:40
Детсады Баку готовятся к открытию Общество 3 сентября 17:36
Озвучен прогноз по ВВП Азербайджана на 2021 г. Финансы 3 сентября 17:32
В Москве состоялась первая музыкальная премия "ЖАРА KIDS AWARDS" с участием звезд (ФОТО) Звёздный мир 3 сентября 17:26
В Баку состоялась встреча заместителей министров обороны Азербайджана и России (ФОТО) Политика 3 сентября 17:22
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро снизился Израиль 3 сентября 17:20
Вступление Армении в военный союз с какой-либо страной не может не беспокоить Азербайджан - депутат (ВИДЕО) Политика 3 сентября 17:17
"Аэрофлот" с 11 сентября возобновит полеты в Дубай Россия 3 сентября 17:15
Названо число кандидатов поступающих в колледжи Азербайджана Общество 3 сентября 17:12
ЕБРР: Грузия делает большие шаги в направлении энергоэффективного будущего Грузия 3 сентября 17:10
Начались тестовые поставки азербайджанского газа в Европу по TANAP - турецкие СМИ Энергетика 3 сентября 17:08
В Казахстане прокомментировали информацию о запрете вывоза металлического лома в Россию Казахстан 3 сентября 17:07
Литва приглашает Азербайджан к партнерству в сфере грузоперевозок по маршруту Европа-Китай Транспорт 3 сентября 17:05
В Азербайджане создается публичное юридическое лицо "Центр охраны труда" Общество 3 сентября 16:59
Коронавирус представляет серьезную угрозу для образования беженцев — Агентство ООН Общество 3 сентября 16:45
БФБ проведет очередное размещение среднесрочных облигаций Минфина Финансы 3 сентября 16:25
Литва рассматривает ж/д Баку-Тбилиси-Карс как альтернативный маршрут для доставки товаров в Китай Транспорт 3 сентября 16:23
Георгий Гахария: Программа «Работай из Грузии» превзошла ожидания Грузия 3 сентября 16:23
Россия увеличила экспорт труб в Туркменистан Бизнес 3 сентября 16:16
Все новости