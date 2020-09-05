Азербайджанская нефть продолжает падать в цене

Финансы 5 сентября 2020 11:11 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть продолжает падать в цене

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, четвёртого сентября составила 43,08 доллара за баррель, что на 0,38 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 42,53 доллара за баррель, что на 0,38 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 41,3 доллара за баррель, что на 0,66 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвёртого сентября составила 41,21 доллара, что на 0,36 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на пятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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