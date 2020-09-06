ЦБ Ирана сообщил о запуске нео-банков

Заместитель главы Центрального банка по современным технологиям Исламской Республики Иран Мехран Мохаррамиан сообщил о запуске от нео-бaнков в стране до второго квартала 2021 года, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Нео-банки и роботизированная Автоматизация Процессов (Robotic Process Automation, RPA) - компьютерная программа, имитирующая действия человека — новые области информационных технологий в банковской сфере, которые принимаются во всем мире", - сказал чиновник.

Он отметил, что Центральный банк Ирана планирует до середины марта следующего года запустить от одного до нескольких нео-банков.