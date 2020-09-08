Бакинская фондовая биржа проведёт очередное размещение облигаций ЦБА

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого сентября 2020 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на общую сумму 200 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ. Регистрация заказов во время аукциона будет проводиться с 11:00 до 11:30.

По данным ведомства, на аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 28 дней.

Дата погашения – седьмое октября 2020 года.

Отметим, что покупателями краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана могут выступать только местные банки, действующие на основании лицензии.

(Автор: Зейни Джафаров)

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