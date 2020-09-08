Курсы евро и рубля по отношению к манату вновь упали

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 8 сентября 2020 г.: 7 сентября 2020 г.: 8 августа 2020 г.: 8 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,008 2,0117 2,012 1,8764 -0,0037 -0,0040 0,1316 1 российский рубль 0,0224 0,0227 0,0232 0,0257 -0,0003 -0,0008 -0,0033 1 турецкая лира 0,2281 0,2287 0,234 0,2985 -0,0006 -0,0059 -0,0704 1 австралийский доллар 1,2372 1,2384 1,2251 1,159 -0,0012 0,0121 0,0782 1 аргентинский песо 0,0228 0,0228 0,0234 0,0303 0 -0,0006 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6456 0,6456 0,6966 0,8058 0 -0,0510 -0,1602 1 бразильский реал 0,3206 0,3206 0,3188 0,4135 0 0,0018 -0,0929 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1015 0,1025 0,0971 0,1143 -0,0010 0,0044 -0,0128 100 южнокорейских вон 0,143 0,1432 0,1432 0,142 -0,0002 -0,0002 0,0010 1 чешская крона 0,0758 0,076 0,0763 0,0726 -0,0002 -0,0005 0,0032 100 чилийских песо 0,2194 0,2199 0,2201 0,2377 -0,0005 -0,0007 -0,0183 1 китайский юань 0,2487 0,2489 0,244 0,2379 -0,0002 0,0047 0,0108 1 датская крона 0,2699 0,2704 0,2701 0,2515 -0,0005 -0,0002 0,0184 1 грузинский лари 0,5509 0,5521 0,5533 0,5743 -0,0012 -0,0024 -0,0234 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2169 0 -0,0001 0,0024 1 индийская рупия 0,0231 0,0233 0,0227 0,0237 -0,0002 0,0004 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,2334 2,2492 2,23 2,0959 -0,0158 0,0034 0,1375 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0116 0,012 0 -0,0001 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1936 0,1944 0,1949 0,1755 -0,0008 -0,0013 0,0181 1 швейцарский франк 1,8524 1,8598 1,8637 1,7223 -0,0074 -0,0113 0,1301 1 израильский шекель 0,503 0,5039 0,4996 0,4831 -0,0009 0,0034 0,0199 1 канадский доллар 1,2962 1,2987 1,2725 1,2863 -0,0025 0,0237 0,0099 1 кувейтский динар 5,5567 5,557 5,5638 5,5942 -0,0003 -0,0071 -0,0375 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0219 0,0216 0,0219 0,0241 0,0003 0 -0,0022 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1126 0,1122 0 -0,0002 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4081 0,4097 0,4054 0,407 -0,0016 0,0027 0,0011 1 мексиканский песо 0,0786 0,0789 0,0756 0,0862 -0,0003 0,0030 -0,0076 1 молдавская лея 0,1025 0,1024 0,1028 0,0952 0,0001 -0,0003 0,0073 1 египетский фунт 0,1076 0,1075 0,1066 0,1033 0,0001 0,0010 0,0043 1 норвежская крона 0,1898 0,1905 0,1885 0,1887 -0,0007 0,0013 0,0011 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4525 0,4515 0,4548 0,4322 0,0010 -0,0023 0,0203 1 сингапурский доллар 1,243 1,2453 1,2398 1,2283 -0,0023 0,0032 0,0147 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4065 2,4065 2,4018 2,3293 0 0,0047 0,0772 1 тайваньский доллар 0,0581 0,058 0,0578 0,0544 0,0001 0,0003 0,0037 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1754 0 -0,0002 -0,0107 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0612 0,0615 0,0614 0,0679 -0,0003 -0,0002 -0,0067 100 японских иен 1,5996 1,5999 1,6105 1,5895 -0,0003 -0,0109 0,0101 1 новозеландский доллар 1,136 1,1399 1,1336 1,0852 -0,0039 0,0024 0,0508

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni