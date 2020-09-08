Курсы евро и рубля по отношению к манату вновь упали

Финансы 8 сентября 2020 09:50 (UTC+04:00)
Курсы евро и рубля по отношению к манату вновь упали

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,008 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

8 сентября 2020 г.:

7 сентября 2020 г.:

8 августа 2020 г.:

8 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,008

2,0117

2,012

1,8764

-0,0037

-0,0040

0,1316

1 российский рубль

0,0224

0,0227

0,0232

0,0257

-0,0003

-0,0008

-0,0033

1 турецкая лира

0,2281

0,2287

0,234

0,2985

-0,0006

-0,0059

-0,0704

1 австралийский доллар

1,2372

1,2384

1,2251

1,159

-0,0012

0,0121

0,0782

1 аргентинский песо

0,0228

0,0228

0,0234

0,0303

0

-0,0006

-0,0075

1 белорусский рубль

0,6456

0,6456

0,6966

0,8058

0

-0,0510

-0,1602

1 бразильский реал

0,3206

0,3206

0,3188

0,4135

0

0,0018

-0,0929

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1015

0,1025

0,0971

0,1143

-0,0010

0,0044

-0,0128

100 южнокорейских вон

0,143

0,1432

0,1432

0,142

-0,0002

-0,0002

0,0010

1 чешская крона

0,0758

0,076

0,0763

0,0726

-0,0002

-0,0005

0,0032

100 чилийских песо

0,2194

0,2199

0,2201

0,2377

-0,0005

-0,0007

-0,0183

1 китайский юань

0,2487

0,2489

0,244

0,2379

-0,0002

0,0047

0,0108

1 датская крона

0,2699

0,2704

0,2701

0,2515

-0,0005

-0,0002

0,0184

1 грузинский лари

0,5509

0,5521

0,5533

0,5743

-0,0012

-0,0024

-0,0234

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2169

0

-0,0001

0,0024

1 индийская рупия

0,0231

0,0233

0,0227

0,0237

-0,0002

0,0004

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,2334

2,2492

2,23

2,0959

-0,0158

0,0034

0,1375

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0116

0,012

0

-0,0001

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1936

0,1944

0,1949

0,1755

-0,0008

-0,0013

0,0181

1 швейцарский франк

1,8524

1,8598

1,8637

1,7223

-0,0074

-0,0113

0,1301

1 израильский шекель

0,503

0,5039

0,4996

0,4831

-0,0009

0,0034

0,0199

1 канадский доллар

1,2962

1,2987

1,2725

1,2863

-0,0025

0,0237

0,0099

1 кувейтский динар

5,5567

5,557

5,5638

5,5942

-0,0003

-0,0071

-0,0375

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0219

0,0216

0,0219

0,0241

0,0003

0

-0,0022

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1126

0,1122

0

-0,0002

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4081

0,4097

0,4054

0,407

-0,0016

0,0027

0,0011

1 мексиканский песо

0,0786

0,0789

0,0756

0,0862

-0,0003

0,0030

-0,0076

1 молдавская лея

0,1025

0,1024

0,1028

0,0952

0,0001

-0,0003

0,0073

1 египетский фунт

0,1076

0,1075

0,1066

0,1033

0,0001

0,0010

0,0043

1 норвежская крона

0,1898

0,1905

0,1885

0,1887

-0,0007

0,0013

0,0011

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0181

0

-0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,4525

0,4515

0,4548

0,4322

0,0010

-0,0023

0,0203

1 сингапурский доллар

1,243

1,2453

1,2398

1,2283

-0,0023

0,0032

0,0147

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4065

2,4065

2,4018

2,3293

0

0,0047

0,0772

1 тайваньский доллар

0,0581

0,058

0,0578

0,0544

0,0001

0,0003

0,0037

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1754

0

-0,0002

-0,0107

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0612

0,0615

0,0614

0,0679

-0,0003

-0,0002

-0,0067

100 японских иен

1,5996

1,5999

1,6105

1,5895

-0,0003

-0,0109

0,0101

1 новозеландский доллар

1,136

1,1399

1,1336

1,0852

-0,0039

0,0024

0,0508

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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