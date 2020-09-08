Более половины сделок на Бакинской фондовой бирже пришлись на государственные ценные бумаги
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AccessBank объявляет тендер по закупке маршрутизаторов Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания
Создание медиа-платформы между Азербайджаном и Турцией очень важно для обеих стран - турецкий дипломат
Управление заповедника "Ичеришехер" приступило к работам по консервации караван-сарая "Мултани" XIV века
Амиран Гамкрелидзе: После восьмидневного карантина гражданам Грузии рекомендуется применять определенные ограничения
На заседании ПАСЕ поднят вопрос в связи с переселением армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские двусторонние отношения стремительно развиваются и достигли высокого уровня
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в укрепление исламской солидарности и прилагает для этого большие усилия
Обнародован объем операций, осуществленных посредством платежного портала правительства Азербайджана