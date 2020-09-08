Агентство Fitch улучшило прогноз мирового ВВП в 2020 году
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Ценные бумаги Минфина Азербайджана на аукционе Бакинской фондовой биржи пользовались значительным спросом
В Азербайджане выявлено 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 128, скончался 1 человек — Оперативный штаб
В Азербайджане плата за обучение лишившихся родительской опеки абитуриентов будет финансироваться за счет государства - ГЭЦ
В Азербайджане на сегодня не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом в ходе экзаменов - ГЭЦ
В Азербайджане целесообразно снижать стоимость платы за обучение для нуждающихся студентов — эксперт
Главный инфекционист Азербайджана: Если выезжающие в районы будут соблюдать правила, роста заражений не будет
Отмена с сегодняшнего дня ограничений на передвижение внутри страны оживит внутренний туризм в Азербайджане — Госагентство
Международная поддержка инициатив Президента Ильхама Алиева — показатель доверия к Азербайджану – Эльчин Ахмедов
Горнорудная компания Казахстана ведёт переговоры с потенциальными партнёрами по разработке месторождений
AccessBank объявляет тендер по закупке маршрутизаторов Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания