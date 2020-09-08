Ценные бумаги Минфина Азербайджана на аукционе Бакинской фондовой биржи пользовались значительным спросом

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) восьмого сентября 2020 года провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана стоимостью 20 миллионов манатов. Срок оборота составляет 1 092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 12 инвесторов подали 17 заявок в ценовом диапазоне от 92,50 маната до 100,77 маната, при доходности от 8,69 процента до 12,05 процента за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 97,48 маната (9,99 процента), а средневзвешенная цена – 97,75 маната (9,88 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 75,5 миллиона манатов, а объем размещения – 30 миллионов манатов.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до девятого сентября 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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