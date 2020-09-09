Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил $3 трлн

Дефицит американского бюджета в августе увеличился на $198 млрд, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) $3 трлн. Это следует из доклада, распространенного во вторник бюджетным управлением Конгресса США (CBO), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совокупный дефицит федерального бюджета за первые 11 месяцев 2020 финансового года, по оценкам CBO, составил $3 трлн, на $1,9 трлн больше, чем дефицит, зарегистрированный за аналогичный период прошлого года", - говорится в документе.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, к концу текущего финансового года дефицит бюджета составит $3,3 трлн. Таким образом, американский бюджетный дефицит станет "самым большим с 1945 года", будет равен 16,0% ВВП. В 2019 финансовом году дефицит бюджета составил $984 млрд.

Федеральные власти США с марта влили в экономику порядка $3 трлн для стимулирования экономического роста в период пандемии.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.