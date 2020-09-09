Состоялся очередной аукцион по размещению нот ЦБА
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже девятого сентября 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 200 миллионов манатов, со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.
В ходе аукциона 15 инвесторами были представлены 26 заказов по цене 99,51 манат (6,26 процента).
Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,51 маната (6,26 процента), а средневзвешенная цена – 99,51 маната (6,26 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 806,9 миллиона манатов.
Дата погашения - седьмое октября 2020 года.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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