На Бакинской фондовой бирже размещены акции ОАО "Kapital Bank"

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) завершился аукцион по размещению привилегированных бездокументарных акций ОАО “Kapital Bank” на сумму 19,9 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

По данным ведомства, 52 инвесторами были представлены 52 заказа, на момент размещения цена составляла 12,39 маната.

Общая сумма заказов составила 19,9 миллиона манатов, объем размещенных акций по номинальным ценам также составил 19,9 миллиона манатов.

Отметим, что БФБ - единственная фондовая биржа Азербайджана. На данный момент Бакинская фондовая биржа является биржей с годовым оборотом более 14 миллиардов манатов, имеющей уникальную историю, прочные отношения с профессиональными участниками фондового рынка и партнерские отношения со многими фондовыми биржами зарубежных стран.

(Автор: Зейни Джафаров)

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