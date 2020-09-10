Курсы евро, рубля и лиры незначительно повысились по отношению к манату

Финансы 10 сентября 2020 09:47 (UTC+04:00)
Курсы евро, рубля и лиры незначительно повысились по отношению к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на десятое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0092 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

10 сентября 2020 г.:

9 сентября 2020 г.:

10 августа 2020 г.:

10 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0092

2,0025

2,0046

1,8774

0,0067

0,0046

0,1318

1 российский рубль

0,0226

0,0223

0,0232

0,0259

0,0003

-0,0006

-0,0033

1 турецкая лира

0,2273

0,2272

0,2329

0,2954

0,0001

-0,0056

-0,0681

1 австралийский доллар

1,2357

1,2287

1,2176

1,1656

0,0070

0,0181

0,0701

1 аргентинский песо

0,0227

0,0228

0,0234

0,0304

-0,0001

-0,0007

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6462

0,6435

0,6939

0,8104

0,0027

-0,0477

-0,1642

1 бразильский реал

0,3203

0,317

0,3126

0,4149

0,0033

0,0077

-0,0946

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,102

0,1004

0,0965

0,1151

0,0016

0,0055

-0,0131

100 южнокорейских вон

0,1433

0,143

0,1433

0,1426

0,0003

0

0,0007

1 чешская крона

0,0758

0,0755

0,0762

0,0726

0,0003

-0,0004

0,0032

100 чилийских песо

0,2215

0,22

0,2158

0,2378

0,0015

0,0057

-0,0163

1 китайский юань

0,2486

0,2482

0,244

0,2389

0,0004

0,0046

0,0097

1 датская крона

0,27

0,2691

0,2691

0,2517

0,0009

0,0009

0,0183

1 грузинский лари

0,5466

0,5492

0,5531

0,5728

-0,0026

-0,0065

-0,0262

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2168

0

0

0,0025

1 индийская рупия

0,0232

0,0231

0,0227

0,0237

0,0001

0,0005

-0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,2086

2,2048

2,2216

2,0977

0,0038

-0,0130

0,1109

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0116

0,0121

0

-0,0001

-0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1945

0,1926

0,1944

0,176

0,0019

0,0001

0,0185

1 швейцарский франк

1,865

1,8519

1,8615

1,7132

0,0131

0,0035

0,1518

1 израильский шекель

0,5003

0,5008

0,4981

0,4818

-0,0005

0,0022

0,0185

1 канадский доллар

1,2923

1,2849

1,2708

1,2904

0,0074

0,0215

0,0019

1 кувейтский динар

5,5584

5,5546

5,5633

5,5976

0,0038

-0,0049

-0,0392

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0217

0,0218

0,0219

0,0241

-0,0001

-0,0002

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1121

0,1123

0,1126

0,0006

0,0004

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4081

0,4074

0,4054

0,4075

0,0007

0,0027

0,0006

1 мексиканский песо

0,0793

0,0778

0,076

0,0869

0,0015

0,0033

-0,0076

1 молдавская лея

0,1022

0,1023

0,1028

0,0953

-0,0001

-0,0006

0,0069

1 египетский фунт

0,1076

0,1076

0,1064

0,1031

0

0,0012

0,0045

1 норвежская крона

0,1886

0,186

0,1881

0,1904

0,0026

0,0005

-0,0018

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0166

0,0181

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4519

0,4499

0,4541

0,4333

0,0020

-0,0022

0,0186

1 сингапурский доллар

1,2431

1,2404

1,2385

1,2311

0,0027

0,0046

0,0120

1 саудовский риал

0,4532

0,4533

0,4533

0,4532

-0,0001

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3952

2,3999

2,3986

2,3279

-0,0047

-0,0034

0,0673

1 тайваньский доллар

0,058

0,058

0,0578

0,0545

0

0,0002

0,0035

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1755

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0611

0,0613

0,0616

0,068

-0,0002

-0,0005

-0,0069

100 японских иен

1,6021

1,6051

1,6073

1,5826

-0,0030

-0,0052

0,0195

1 новозеландский доллар

1,1357

1,1265

1,1233

1,0934

0,0092

0,0124

0,0423

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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