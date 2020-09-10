Курсы евро, рубля и лиры незначительно повысились по отношению к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на десятое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0092 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 10 сентября 2020 г.: 9 сентября 2020 г.: 10 августа 2020 г.: 10 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0092 2,0025 2,0046 1,8774 0,0067 0,0046 0,1318 1 российский рубль 0,0226 0,0223 0,0232 0,0259 0,0003 -0,0006 -0,0033 1 турецкая лира 0,2273 0,2272 0,2329 0,2954 0,0001 -0,0056 -0,0681 1 австралийский доллар 1,2357 1,2287 1,2176 1,1656 0,0070 0,0181 0,0701 1 аргентинский песо 0,0227 0,0228 0,0234 0,0304 -0,0001 -0,0007 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6462 0,6435 0,6939 0,8104 0,0027 -0,0477 -0,1642 1 бразильский реал 0,3203 0,317 0,3126 0,4149 0,0033 0,0077 -0,0946 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,102 0,1004 0,0965 0,1151 0,0016 0,0055 -0,0131 100 южнокорейских вон 0,1433 0,143 0,1433 0,1426 0,0003 0 0,0007 1 чешская крона 0,0758 0,0755 0,0762 0,0726 0,0003 -0,0004 0,0032 100 чилийских песо 0,2215 0,22 0,2158 0,2378 0,0015 0,0057 -0,0163 1 китайский юань 0,2486 0,2482 0,244 0,2389 0,0004 0,0046 0,0097 1 датская крона 0,27 0,2691 0,2691 0,2517 0,0009 0,0009 0,0183 1 грузинский лари 0,5466 0,5492 0,5531 0,5728 -0,0026 -0,0065 -0,0262 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2168 0 0 0,0025 1 индийская рупия 0,0232 0,0231 0,0227 0,0237 0,0001 0,0005 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,2086 2,2048 2,2216 2,0977 0,0038 -0,0130 0,1109 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0116 0,0121 0 -0,0001 -0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1945 0,1926 0,1944 0,176 0,0019 0,0001 0,0185 1 швейцарский франк 1,865 1,8519 1,8615 1,7132 0,0131 0,0035 0,1518 1 израильский шекель 0,5003 0,5008 0,4981 0,4818 -0,0005 0,0022 0,0185 1 канадский доллар 1,2923 1,2849 1,2708 1,2904 0,0074 0,0215 0,0019 1 кувейтский динар 5,5584 5,5546 5,5633 5,5976 0,0038 -0,0049 -0,0392 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0217 0,0218 0,0219 0,0241 -0,0001 -0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1121 0,1123 0,1126 0,0006 0,0004 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4081 0,4074 0,4054 0,4075 0,0007 0,0027 0,0006 1 мексиканский песо 0,0793 0,0778 0,076 0,0869 0,0015 0,0033 -0,0076 1 молдавская лея 0,1022 0,1023 0,1028 0,0953 -0,0001 -0,0006 0,0069 1 египетский фунт 0,1076 0,1076 0,1064 0,1031 0 0,0012 0,0045 1 норвежская крона 0,1886 0,186 0,1881 0,1904 0,0026 0,0005 -0,0018 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,0181 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4519 0,4499 0,4541 0,4333 0,0020 -0,0022 0,0186 1 сингапурский доллар 1,2431 1,2404 1,2385 1,2311 0,0027 0,0046 0,0120 1 саудовский риал 0,4532 0,4533 0,4533 0,4532 -0,0001 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3952 2,3999 2,3986 2,3279 -0,0047 -0,0034 0,0673 1 тайваньский доллар 0,058 0,058 0,0578 0,0545 0 0,0002 0,0035 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1755 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0611 0,0613 0,0616 0,068 -0,0002 -0,0005 -0,0069 100 японских иен 1,6021 1,6051 1,6073 1,5826 -0,0030 -0,0052 0,0195 1 новозеландский доллар 1,1357 1,1265 1,1233 1,0934 0,0092 0,0124 0,0423

(Автор: Зейни Джафаров)

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