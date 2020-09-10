Курсы евро, рубля и лиры незначительно повысились по отношению к манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на десятое сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0092 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
10 сентября 2020 г.:
|
9 сентября 2020 г.:
|
10 августа 2020 г.:
|
10 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0092
|
2,0025
|
2,0046
|
1,8774
|
0,0067
|
0,0046
|
0,1318
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0223
|
0,0232
|
0,0259
|
0,0003
|
-0,0006
|
-0,0033
|
1 турецкая лира
|
0,2273
|
0,2272
|
0,2329
|
0,2954
|
0,0001
|
-0,0056
|
-0,0681
|
1 австралийский доллар
|
1,2357
|
1,2287
|
1,2176
|
1,1656
|
0,0070
|
0,0181
|
0,0701
|
1 аргентинский песо
|
0,0227
|
0,0228
|
0,0234
|
0,0304
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6462
|
0,6435
|
0,6939
|
0,8104
|
0,0027
|
-0,0477
|
-0,1642
|
1 бразильский реал
|
0,3203
|
0,317
|
0,3126
|
0,4149
|
0,0033
|
0,0077
|
-0,0946
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,102
|
0,1004
|
0,0965
|
0,1151
|
0,0016
|
0,0055
|
-0,0131
|
100 южнокорейских вон
|
0,1433
|
0,143
|
0,1433
|
0,1426
|
0,0003
|
0
|
0,0007
|
1 чешская крона
|
0,0758
|
0,0755
|
0,0762
|
0,0726
|
0,0003
|
-0,0004
|
0,0032
|
100 чилийских песо
|
0,2215
|
0,22
|
0,2158
|
0,2378
|
0,0015
|
0,0057
|
-0,0163
|
1 китайский юань
|
0,2486
|
0,2482
|
0,244
|
0,2389
|
0,0004
|
0,0046
|
0,0097
|
1 датская крона
|
0,27
|
0,2691
|
0,2691
|
0,2517
|
0,0009
|
0,0009
|
0,0183
|
1 грузинский лари
|
0,5466
|
0,5492
|
0,5531
|
0,5728
|
-0,0026
|
-0,0065
|
-0,0262
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2168
|
0
|
0
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0227
|
0,0237
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2086
|
2,2048
|
2,2216
|
2,0977
|
0,0038
|
-0,0130
|
0,1109
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0116
|
0,0121
|
0
|
-0,0001
|
-0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1945
|
0,1926
|
0,1944
|
0,176
|
0,0019
|
0,0001
|
0,0185
|
1 швейцарский франк
|
1,865
|
1,8519
|
1,8615
|
1,7132
|
0,0131
|
0,0035
|
0,1518
|
1 израильский шекель
|
0,5003
|
0,5008
|
0,4981
|
0,4818
|
-0,0005
|
0,0022
|
0,0185
|
1 канадский доллар
|
1,2923
|
1,2849
|
1,2708
|
1,2904
|
0,0074
|
0,0215
|
0,0019
|
1 кувейтский динар
|
5,5584
|
5,5546
|
5,5633
|
5,5976
|
0,0038
|
-0,0049
|
-0,0392
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0217
|
0,0218
|
0,0219
|
0,0241
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1121
|
0,1123
|
0,1126
|
0,0006
|
0,0004
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4081
|
0,4074
|
0,4054
|
0,4075
|
0,0007
|
0,0027
|
0,0006
|
1 мексиканский песо
|
0,0793
|
0,0778
|
0,076
|
0,0869
|
0,0015
|
0,0033
|
-0,0076
|
1 молдавская лея
|
0,1022
|
0,1023
|
0,1028
|
0,0953
|
-0,0001
|
-0,0006
|
0,0069
|
1 египетский фунт
|
0,1076
|
0,1076
|
0,1064
|
0,1031
|
0
|
0,0012
|
0,0045
|
1 норвежская крона
|
0,1886
|
0,186
|
0,1881
|
0,1904
|
0,0026
|
0,0005
|
-0,0018
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4519
|
0,4499
|
0,4541
|
0,4333
|
0,0020
|
-0,0022
|
0,0186
|
1 сингапурский доллар
|
1,2431
|
1,2404
|
1,2385
|
1,2311
|
0,0027
|
0,0046
|
0,0120
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3952
|
2,3999
|
2,3986
|
2,3279
|
-0,0047
|
-0,0034
|
0,0673
|
1 тайваньский доллар
|
0,058
|
0,058
|
0,0578
|
0,0545
|
0
|
0,0002
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1755
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0611
|
0,0613
|
0,0616
|
0,068
|
-0,0002
|
-0,0005
|
-0,0069
|
100 японских иен
|
1,6021
|
1,6051
|
1,6073
|
1,5826
|
-0,0030
|
-0,0052
|
0,0195
|
1 новозеландский доллар
|
1,1357
|
1,1265
|
1,1233
|
1,0934
|
0,0092
|
0,0124
|
0,0423
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni