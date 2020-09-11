В Азербайджане сократился спрос на иностранную валюту

Баку /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялся очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным ведомства, спрос на аукционе составил 63,7 миллиона долларов США и был полностью обеспечен. Однако, спрос на доллары США по сравнению с 27 августа снизился на 1,1 миллиона долларов США или на 1,7 процента.

Отметим, что к проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте 2020 года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на иностранную валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

На аукционе средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)