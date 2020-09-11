ЦБ Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg

Финансы 11 сентября 2020 12:56 (UTC+04:00)
ЦБ Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 14 сентября 2020 года депозитный аукцион для банков, с целью привлечь 100 миллионов манатов сроком на 14 дней, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк страны.

По данным ведомства, аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg в формате гибридного аукциона с 11:00 по 11:15 по бакинскому времени. Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 14 сентября установлен в пределах 6,26 - 6,74 процента.

Сообщается, что Центробанк планирует выставить на торги 100 миллионов манатов, при этом сумма может увеличиться от заявленной на аукционе не более чем на 20 процентов.

Отметим, что на депозитном аукционе седьмого сентября ЦБА привлек 150 миллионов манатов. Проведение депозитных аукционов ЦБА начал с июня 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Компания Best Energy Group купила 24.5% акций «Теласи» за 10.5 млн долларов
Компания Best Energy Group купила 24.5% акций «Теласи» за 10.5 млн долларов
ЕС помогает создать новую платформу для эффективного бизнеса в Болниси
ЕС помогает создать новую платформу для эффективного бизнеса в Болниси
Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары из резервов
Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары из резервов
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане более 500 абитуриентов набрали в III группе специальностей свыше 600 баллов - ГЭЦ Общество 13:36
ГЭЦ Азербайджана обратился к победителям олимпиад Общество 13:31
Результаты экзаменов, прошедших 10 сентября, будут в силе и в будущем году - ГЭЦ Азербайджана Общество 13:27
Перерабатывающие пункты получили от азербайджанских фермеров более 6,4 тыс. тонн табачного листа Бизнес 13:26
Председатель ГЭЦ Азербайджана о разнице в проходных баллах в III группе специальностей Общество 13:22
AZAL внедряет онлайн-систему очереди на рейсы Москва-Баку Экономика 13:17
В Азербайджане состоится «l Международный онлайн-форум предпринимателей - Баку 2020» Экономика 13:12
На строительство автодороги в Шамахинском районе выделены 3,5 миллиона манатов - Распоряжение Политика 13:04
Бакинский метрополитен до 30 сентября не будет работать по выходным Общество 12:57
Объём сельскохозяйственной продукции в структуре ВВП Нахчывана увеличился Бизнес 12:57
ЦБ Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg Финансы 12:56
Проходные баллы в III группе специальностей останутся неизменными - Малейка Аббасзаде Общество 12:55
Бренд UNEC признан в России Общество 12:54
Бакметрополитен возобновляет работу с 14 сентября Общество 12:37
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний Энергетика 12:33
По меньшей мере 23 человека погибли в результате лесных пожаров на западе США США 12:32
Арабские инвесторы помогут тель-авивскому "Апоэлю" Израиль 12:30
Продлен срок ареста экс-главы ИВ Нефтчалинского района и других должностных лиц Общество 12:27
Компания Best Energy Group купила 24.5% акций «Теласи» за 10.5 млн долларов Грузия 12:26
Британия и Япония достигли соглашения о свободной торговле Европа 12:25
Минтруда Азербайджана назначило пособия 23 тыс. лицам, не имеющим право на получение пенсии Общество 12:24
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинских средств Тендеры 12:23
В Азербайджане свыше 3 тыс. человек не смогут поступить в вузы по III группе специальностей Общество 12:23
Сергей Лавров: Страны ШОС поддерживают сохранение СВПД Ядерная программа 12:15
В министерстве культуры Азербайджана еще одно кадровое назначение Общество 12:14
Среднемесячная зарплата в Нахчыванской АР выросла почти на 20% Финансы 12:10
До конца текущего месяца планируются авиарейсы из Азербайджана в Россию Общество 11:56
Более 2,3 тысячи золотых слитков приобрели казахстанцы в августе Казахстан 11:54
МВФ о влиянии COVID-19 на финансовый сектор Туркменистана Финансы 11:46
ЕС помогает создать новую платформу для эффективного бизнеса в Болниси Грузия 11:42
МВФ о способах улучшения финансового сектора Туркменистана Финансы 11:41
Сахиба Гафарова: Единство Азербайджана и Турции позволяет нам совместно строить будущее (ФОТО) Политика 11:30
Внешнеторговый оборот Нахчыванской АР продолжает расти Бизнес 11:25
Назван объем совокупного уставного капитала страховых компаний Узбекистана Узбекистан 11:21
«Узбекнефтегаз»: В Газли в целях переработки 4,5 млрд. куб метров газа реализуется крупный инвестиционный проект Узбекистан 11:20
Кабмин РФ утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения Россия 11:13
Арестованный экс-глава ИВ Нефтчалинского района отказался от прежнего адвоката Общество 11:09
Объем ВВП Нахчыванской АР достиг 1,84 млрд манатов Финансы 11:07
Япония отложила первый запуск новой ракеты-носителя из-за проблем с двигателем Другие страны 11:06
В России книга азербайджанского писателя включена в Топ-10 изданий о любви Культура 11:05
Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас - минобороны Азербайджана Политика 11:02
В школах Баку будут учиться свыше 434 тыс. детей Общество 10:51
Индия заинтересована в ускорении строительства газопровода ТАПИ Энергетика 10:50
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бандырма превысил 3 млн тонн Турция 10:49
Минобразования Турции объявило тендер Турция 10:48
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бартин превысил 1 млн тонн Турция 10:44
210-я годовщина Независимости Мексики Другие страны 10:43
Групповые поездки в регионы Азербайджана пока не разрешены - эксперт Туризм 10:43
Азербайджанская нефть вновь стала дешеветь Финансы 10:39
Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция Общество 10:34
Разработана способная определить симптомы коронавируса маска Интересное 10:18
Драгметаллы в Азербайджане дешевеют Финансы 10:18
Иранская нефтехимическая компания «Нури» увеличила производство Экономика 10:12
Госагентство по профобразованию и AzerGold утвердили План сотрудничества на 2020-2021 годы Бизнес 10:12
В парламенте Азербайджана обсудят сегодня ряд вопросов Политика 10:08
Евро по отношению к манату продолжает дорожать Финансы 10:01
Россия возобновляет полеты в ОАЭ Россия 10:01
Туркменистан создаст благоприятные условия для инвестактивности японских компаний Бизнес 09:56
Нефть дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке Энергетика 09:56
Минздрав Израиля: За сутки выявлено более 4000 заразившихся коронавирусом Израиль 09:51
Объем IT-услуг превысил 150 млрд тенге за полугодие в Казахстане Казахстан 09:45
ВС Армении 30 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Спикер парламента Азербайджана встретилась с министром торговли Турции (ФОТО) Политика 09:43
Продлевается срок ареста экс-главы ИВ Нефтчалинского района Общество 09:38
Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары из резервов Грузия 09:31
В Азербайджане сократился спрос на иностранную валюту Финансы 09:26
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Искендерун превысил 30 млн тонн Турция 09:21
Объемы перевозки дизеля через порты Турции достигают 7 млн тонн Турция 09:19
Объем перевалки грузов через турецкий порт Зонгулдак превысил 6 млн тонн Турция 09:19
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Трабзон Турция 09:16
Объемы перевозки сырой нефти через порты Турции превышают 14 млн тонн Турция 09:15
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Амбарли превысил 11 млн тонн Турция 09:15
В результате армянской оккупации Азербайджану нанесен ущерб в размере $ 23 трлн Политика 09:14
Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений США 08:53
В Японии с авиарейса сняли пассажира, заявившего о наличии у него взрывного устройства Другие страны 08:42
В Азербайджане доля страхования в ВВП может увеличится Финансы 08:20
В Иране начался второй тур парламентских выборов Иран 08:19
Взрыв произошел возле отеля на юге Китая Другие страны 08:03
Нацбанк продал 40 миллионов долларов на валютном аукционе Грузия 07:41
161 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки Казахстан 07:37
В Турции произошло землетрясение Турция 07:13
Mitsui потратит $9,4 млн на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов на Маврикии В мире 06:45
Китай и Индия заявили о договоренности соблюдать соглашения по приграничному вопросу Другие страны 06:13
Более 28 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 05:21
Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку к востоку от Алеппо Арабские страны 04:08
Трамп обсудил урегулирование на Ближнем Востоке с королем Саудовской Аравии США 03:52
Сильный взрыв прогремел в иорданском городе Эз-Зарка В мире 03:10
В Нью-Йорке ключевые индексы понизились на фоне сброса акций технологических компаний В мире 02:56
Ливийские стороны договорились продолжить диалог для реализации соглашения Арабские страны 02:17
Во Франции за сутки выявили почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом Европа 01:44
Трамп заявил, что США сократят численность войск в Афганистане до 4 тыс. США 01:18
В МИД Катара заявили, что межафганские переговоры начнутся 12 сентября в Дохе Арабские страны 00:47
В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом Россия 00:26
В Лондоне заявили о значительных разногласиях на торговых дискуссиях с ЕС Европа 00:16
Ношение масок в вузах и ​​колледжах Азербайджана будет обязательным Общество 10 сентября 23:58
Швейцарский чиновник заявил об активности экономики Ирана Иран 10 сентября 23:53
USAID способствует развитию животноводческого сектора Туркменистана Бизнес 10 сентября 23:44
В школах Азербайджана буфеты не будут работать Общество 10 сентября 23:31
В столице Сомали произошло несколько взрывов Другие страны 10 сентября 23:29
В школах Азербайджана не будут действовать спортивные залы и библиотеки Общество 10 сентября 23:11
Все новости