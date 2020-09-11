ЦБ Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 14 сентября 2020 года депозитный аукцион для банков, с целью привлечь 100 миллионов манатов сроком на 14 дней, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк страны.

По данным ведомства, аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg в формате гибридного аукциона с 11:00 по 11:15 по бакинскому времени. Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 14 сентября установлен в пределах 6,26 - 6,74 процента.

Сообщается, что Центробанк планирует выставить на торги 100 миллионов манатов, при этом сумма может увеличиться от заявленной на аукционе не более чем на 20 процентов.

Отметим, что на депозитном аукционе седьмого сентября ЦБА привлек 150 миллионов манатов. Проведение депозитных аукционов ЦБА начал с июня 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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