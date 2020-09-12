Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 8,823 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3290,6172 маната, что на 1,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 31 августа 3347,4785 7 сентября 3289,696 1 сентября 3377,6705 8 сентября 3274,668 2 сентября 3336,4625 9 сентября 3281 3 сентября 3293,5375 10 сентября 3309,203 4 сентября 3292,4835 11 сентября 3298,519 Средняя стоимость за неделю 3329,5265 Средняя стоимость за неделю 3290,6172

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,6699 маната (на 1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 45,648 маната, что на 3,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 31 августа 47,6136 7 сентября 46,0157 1 сентября 48,7747 8 сентября 45,5503 2 сентября 47,5609 9 сентября 45,3135 3 сентября 46,4999 10 сентября 46,0147 4 сентября 45,4604 11 сентября 45,3458 Средняя стоимость за неделю 47,1819 Средняя стоимость за неделю 45,648

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 36,618 маната (2,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1554,0142 маната, что на 1,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 31 августа 1594,2175 7 сентября 1539,35 1 сентября 1611,906 8 сентября 1548,666 2 сентября 1594,0135 9 сентября 1540,693 3 сентября 1548,7 10 сентября 1565,394 4 сентября 1526,685 11 сентября 1575,968 Средняя стоимость за неделю 1575,1044 Средняя стоимость за неделю 1554,0142

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 38,004 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3909,3356 маната, что на 1,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 31 августа 3773,8215 7 сентября 3927,128 1 сентября 3888,3845 8 сентября 3931,539 2 сентября 3840,096 9 сентября 3888,538 3 сентября 3826,326 10 сентября 3910,349 4 сентября 3929,635 11 сентября 3889,124 Средняя стоимость за неделю 3851,6526 Средняя стоимость за неделю 3909,3356

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni