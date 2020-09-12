Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 8,823 маната (0,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3290,6172 маната, что на 1,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
31 августа
|
3347,4785
|
7 сентября
|
3289,696
|
1 сентября
|
3377,6705
|
8 сентября
|
3274,668
|
2 сентября
|
3336,4625
|
9 сентября
|
3281
|
3 сентября
|
3293,5375
|
10 сентября
|
3309,203
|
4 сентября
|
3292,4835
|
11 сентября
|
3298,519
|
Средняя стоимость за неделю
|
3329,5265
|
Средняя стоимость за неделю
|
3290,6172
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,6699 маната (на 1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 45,648 маната, что на 3,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
31 августа
|
47,6136
|
7 сентября
|
46,0157
|
1 сентября
|
48,7747
|
8 сентября
|
45,5503
|
2 сентября
|
47,5609
|
9 сентября
|
45,3135
|
3 сентября
|
46,4999
|
10 сентября
|
46,0147
|
4 сентября
|
45,4604
|
11 сентября
|
45,3458
|
Средняя стоимость за неделю
|
47,1819
|
Средняя стоимость за неделю
|
45,648
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 36,618 маната (2,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1554,0142 маната, что на 1,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
31 августа
|
1594,2175
|
7 сентября
|
1539,35
|
1 сентября
|
1611,906
|
8 сентября
|
1548,666
|
2 сентября
|
1594,0135
|
9 сентября
|
1540,693
|
3 сентября
|
1548,7
|
10 сентября
|
1565,394
|
4 сентября
|
1526,685
|
11 сентября
|
1575,968
|
Средняя стоимость за неделю
|
1575,1044
|
Средняя стоимость за неделю
|
1554,0142
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 38,004 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3909,3356 маната, что на 1,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
31 августа
|
3773,8215
|
7 сентября
|
3927,128
|
1 сентября
|
3888,3845
|
8 сентября
|
3931,539
|
2 сентября
|
3840,096
|
9 сентября
|
3888,538
|
3 сентября
|
3826,326
|
10 сентября
|
3910,349
|
4 сентября
|
3929,635
|
11 сентября
|
3889,124
|
Средняя стоимость за неделю
|
3851,6526
|
Средняя стоимость за неделю
|
3909,3356
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni