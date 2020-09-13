Экспорт азербайджанской продукции через "единое окно" в августе превысил $19 млн

БАКУ /Trend/ - Объём экспорта азербайджанской ненефтяной продукции, осуществленный в августе этого года через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составил 19,5 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе-августе 2020 года Центр поддержки экспорта "Единое окно" выдал сотням предпринимателей соответствующие сертификаты на осуществление экспортных операций, в результате чего был осуществлен экспорт ненефтяной продукции на сумму 312,8 миллиона долларов США. Распределение сертификатов по странам выглядит следующим образом: 72 процента пришлись на Швейцарию, девять процентов - на Грузию, восемь процентов - на Россию, три процента - на Турцию, а доля других стран составила восемь процентов.

Отметим, что цель "Обзора экспорта" заключается в информировании предпринимателей, увеличении возможностей вывоза отечественных товаров на традиционные и новые рынки, а также в ускорении процесса интеграции на международные рынки.