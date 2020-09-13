За первые семь месяцев 2020 года выросли продажи на портале Azexport.az

Баку /Trend/ - За январь-июль 2020 года на портал Azexport.az поступили заказы на сумму 374,5 миллиона долларов США, что на восемь процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В июле 2020 года стоимость экспортных заказов портала составила 55 миллионов долларов США, что по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 26,4 процента больше.

В июле текущего года самыми распространёнными экспортными заказами портала считаются хлопковый хлопковое волокно и масло, помидоры, табак, яблоки, куриные яйца, сухое молоко, кондитерские изделия, вино, строительные материалы, моторное масло, косметические средства, чеснок и гранатовый сок.

Всего в течение 43 месяцев ( с января 2017 года по 31 июля 2020 года) стоимость заказов в 141 страну мира, оформленных на портале Azexport.az составила более 1,9 миллиарда долларов США.

Отметим, что ресурс Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского происхождения. Он является эффективной платформой для реализации этих товаров на внешнем и внутреннем рынках.