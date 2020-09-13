Около 85% страховых выплат в Азербайджане приходятся на пять страховых компаний

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-июле 2020 года сумма страховых выплат пяти ведущих страховых компаний достигла 190,134 миллиона манатов, что составляет 85 процентов от всех выплат, сообщает Trend со ссылкой на отчёт Центрального банка Азербайджана.

По итогам отчетного периода рэнкинг по объему страховых выплат возглавила PASHA Life, на долю которой пришлись 52,5 процента от совокупных страховых выплат. За первые семь месяцев текущего года эта компания произвела выплаты на 117,07 миллиона манатов.

Вторую позицию в рэнкинге заняла PASHA Insurance с общим объемом выплат 34,8 миллиона манатов (15,6 процента от всех выплат), а третью – Atəşgah Həyat - с выплатами на 19,7 миллиона манатов (8,8 процента). Последующие два места заняли Xalq Sığorta с объёмом выплат 9,4 миллиона манатов (4,2 процента) и Atəşgah - 9,1 миллиона манатов, или четыре процента.

Отметим, что всего в январе-июле 2020 года выплаты страховых компаний Азербайджана составили 223,2 миллиона манатов, что на 68,6 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Азербайджане на настоящее время действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.