В Азербайджане потенциал страхового рынка используется не в полной мере - АСА

БАКУ /Trend/ - Самым важным фактором, сдерживающим развитие страхового рынка Азербайджана, является недоверие и недостаточная информированность граждан страны в этой сфере, сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По заявлениям АСА, потенциал страхового рынка Азербайджана очень велик, однако в реальности этот потенциал не используется в полной мере. Некоторые граждане рассматривают страховку как пошлину, которая должна быть уплачена принудительно. Однако, сегодня страхование, являясь основным механизмом распределения рисков во всем мире, выполняет функцию социальной защиты. Именно в случае решения этих проблем страховой рынок может в полной мере проявить свой потенциал.

Также в АСА заметили, что после назначения Центрального банка Азербайджана надзорным органом, страховому рынку придали большое значение. Началось осуществление мониторинга и были выявлены существующие проблемы и предприняты попытки их устранения.

По словам АСА, сегодня существует потребность в повышении страховой культуры среди людей и основной целью Ассоциации является повышение доверия людей к этой сфере, так как без правильной и полной информации о продукте или услуге, возникает много проблем в будущем.

"Сегодня наша главная цель - предоставить людям подробную информацию о страховых продуктах. Для этого мы часто вместе со страховыми компаниями организовываем мероприятия в Баку и регионах" - подытожили в ассоциации.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni