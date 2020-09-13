В Азербайджане потенциал страхового рынка используется не в полной мере - АСА

Финансы 13 сентября 2020 12:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане потенциал страхового рынка используется не в полной мере - АСА

БАКУ /Trend/ - Самым важным фактором, сдерживающим развитие страхового рынка Азербайджана, является недоверие и недостаточная информированность граждан страны в этой сфере, сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По заявлениям АСА, потенциал страхового рынка Азербайджана очень велик, однако в реальности этот потенциал не используется в полной мере. Некоторые граждане рассматривают страховку как пошлину, которая должна быть уплачена принудительно. Однако, сегодня страхование, являясь основным механизмом распределения рисков во всем мире, выполняет функцию социальной защиты. Именно в случае решения этих проблем страховой рынок может в полной мере проявить свой потенциал.

Также в АСА заметили, что после назначения Центрального банка Азербайджана надзорным органом, страховому рынку придали большое значение. Началось осуществление мониторинга и были выявлены существующие проблемы и предприняты попытки их устранения.

По словам АСА, сегодня существует потребность в повышении страховой культуры среди людей и основной целью Ассоциации является повышение доверия людей к этой сфере, так как без правильной и полной информации о продукте или услуге, возникает много проблем в будущем.

"Сегодня наша главная цель - предоставить людям подробную информацию о страховых продуктах. Для этого мы часто вместе со страховыми компаниями организовываем мероприятия в Баку и регионах" - подытожили в ассоциации.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ООО &quot;Бакинская телефонная связь&quot; расширяет оптическую и беспроводную сеть
ООО "Бакинская телефонная связь" расширяет оптическую и беспроводную сеть
ИВ Шамахинского района Азербайджана объявила тендер
ИВ Шамахинского района Азербайджана объявила тендер
«Туркменгаз» объявляет тендер на проведение технического обслуживания
«Туркменгаз» объявляет тендер на проведение технического обслуживания
Loading Bars
Лента новостей
Экспорт стали из Ирана за 5 месяцев превысил 1,7 млн тонн Иран 12:02
В Азербайджане потенциал страхового рынка используется не в полной мере - АСА Финансы 12:00
В Еврокомиссии высказались на тему возможного запрета криптовалют В мире 11:38
Китайские врачи за сутки выявили 10 ввозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 11:13
Расширяется внешнеторговое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном Бизнес 11:00
Песчаная буря обрушилась на Анкару Турция 10:47
SpaceX планирует испытать корабль для полетов на Марс на высоте 18 км В мире 10:29
Посольство Грузии в Швейцарии распространило обращение к согражданам Грузия 10:12
COVID-19 оказал негативное влияние на проекты ВИЭ в Казахстане Энергетика 10:00
В Узбекистане произошло землетрясение Узбекистан 09:54
Замглавы минобороны России назвал Иран партнером России Иран 09:43
ВС Армении 31 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:36
"Барселона" заинтересована в футболисте "Арсенала" Бельерине Спорт 09:18
В Калифорнии в результате стрельбы ранили двоих заместителей шерифа США 09:03
Арабская коалиция совершила авианалет на позиции йеменских повстанцев Арабские страны 08:49
Трамп считает, что Обама не знает, за что получил Нобелевскую премию США 08:37
В Афганистане пятеро полицейских погибли в результате нападения талибов Другие страны 08:25
USAID поощряет сотрудничество между гражданами Азербайджана и США Бизнес 08:00
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана уменьшился Бизнес 08:00
74 человека заболели коронавирусом в Казахстане Казахстан 07:50
У сотрудника аппарата правительства Аджарии подтвержден коронавирус Грузия 07:40
Иран занимает 5-е место в мире по экспорту бахчевых культур Экономика 07:30
Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в штате Индиана США 07:01
В Японии разработали новую миссию для зонда "Хаябуса-2" Другие страны 06:42
Трамп считает, что для журналистов освещение кампании Байдена сравнимо с уходом на пенсию США 06:18
В Китае выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:01
Власти Луизианы ввели режим ЧС в связи с приближающимся тропическим штормом Sally США 05:44
В России загорелся восьмиэтажный жилой дом Россия 05:05
Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ США 04:59
Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры Спорт 04:43
Комиссар ЕС прилетел в Бейрут с гуманитарной помощью Европа 04:25
Эрдоган призвал Макрона отказаться от противостояния с Турцией Турция 04:01
ЕС намерен использовать криптоактивы при восстановлении экономики Европа 03:42
США и ОАЭ подписали соглашение о расширении полномочий консульских сотрудников США 03:27
В Колумбии из-под завалов спасли пятерых шахтеров Другие страны 03:05
Жертвами лесных пожаров на западе США стали 28 человек США 02:41
Автобус с футбольной командой "Беласица" попал в ДТП на трассе в Болгарии Другие страны 02:22
Трамп заявил, что все выборы с голосованием по почте были провальными США 02:00
В Великобритании возобновили испытания Оксфордской вакцины от COVID-19 Европа 01:29
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 01:07
Тренер футбольного клуба "Атлетико" Симеоне заразился коронавирусом Спорт 00:48
SpaceX готовит к испытательному полету на высоту 18 км прототип корабля Starship США 00:31
Итоги 77-го Венецианского кинофестиваля Интересное 00:25
Тропический шторм "Салли" образовался у побережья Флориды США 00:15
Число задержанных во время манифестации "желтых жилетов" во Франции увеличилось до 300 (Обновлено) Европа 12 сентября 23:53
Свыше 10 тысяч зараженных коронавирусом выявили во Франции за сутки Европа 12 сентября 23:49
ООО "Бакинская телефонная связь" расширяет оптическую и беспроводную сеть Тендеры 12 сентября 23:30
Дым от лесных пожаров над США разглядели из космоса США 12 сентября 23:24
Президент Казахстана принял министра иностранных дел КНР Казахстан 12 сентября 23:05
Рухани раскритиковал США за препятствование выплате кредита МВФ Ирану Политика 12 сентября 23:00
В январе-июле Узбекистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Бизнес 12 сентября 23:00
В торговом центре в Тбилиси объявили эвакуацию из-за пожарной тревоги Грузия 12 сентября 22:55
"Лидс" проиграл "Ливерпулю" в первом матче АПЛ за 16 лет Спорт 12 сентября 22:41
Трамп отправится 14 сентября в Калифорнию, охваченную лесными пожарами США 12 сентября 22:24
В Великобритании вторые сутки фиксируют более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Европа 12 сентября 22:07
Главы МИД Бахрейна и Израиля подтвердили курс на укрепление отношений ради мира в регионе Арабские страны 12 сентября 21:56
TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане Общество 12 сентября 21:45
Внешнеторговые операции Азербайджана и Израиля увеличились более чем вдвое Бизнес 12 сентября 21:30
Несколько тысяч "коронаскептиков" вышли на демонстрации в трех городах Германии Европа 12 сентября 21:29
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 257 тысяч Турция 12 сентября 21:17
В Кыргызстане с 14 сентября откроются музеи и библиотеки Кыргызстан 12 сентября 21:05
Голос Карабаха – братство Азербайджана и Турции (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12 сентября 21:00
В Грузии у трех участников конкурса окружных избирательных комиссий подтвержден Covid-19 Грузия 12 сентября 21:00
Завершены сварочные работы на более чем 20 км интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 12 сентября 21:00
Посол Ирана в ЕС вручил верительные грамоты председателю Евросоюза Политика 12 сентября 20:55
Ураган обрушился на провинцию Анкара в Турции Турция 12 сентября 20:41
Трамп считает, что проголосовавшим по почте нужно проверить, засчитан ли их выбор США 12 сентября 20:25
Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) Политика 12 сентября 20:07
Глава ВВС США назвал место будущей войны США 12 сентября 20:04
Двое пилотов погибли при крушении легкомоторного самолета под Москвой Россия 12 сентября 19:48
Ливанский политолог: Попытка Армении изменить демографию Нагорного Карабаха - преступление против человечества Политика 12 сентября 19:39
Телеканал «МИР 24» посвятил сюжет 25-летию АМИ Trend (ВИДЕО) Общество 12 сентября 19:30
Полиция задержала жителя Кембриджа, отправившего бомбу по почте Европа 12 сентября 19:21
Узбекистан восстановил авиасообщение с Казахстаном Узбекистан 12 сентября 19:07
В Иране сообщили о скором начале испытания вакцины от коронавируса на людях Общество 12 сентября 19:00
SOCAR о работах на платформах "Центральный Азери" и "Восточный Азери" Энергетика 12 сентября 19:00
Грузия поднялась на одну строчку в мировом рейтинге экономической свободы Грузия 12 сентября 18:45
Госслужба по вопросам имущества Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов Бизнес 12 сентября 18:30
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы "Формулы-1" Спорт 12 сентября 18:19
Помощник Президента Азербайджана посетил воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО) Политика 12 сентября 18:01
В Азербайджане в кафе, ресторанах и кухнях отелей должны соблюдаться необходимые правила (ФОТО) Общество 12 сентября 17:50
В Баку продезинфицированы 552 улицы (ФОТО) Общество 12 сентября 17:44
Эйюб Гулиев рассказал на Международном форуме о вековом юбилее азербайджанского театра (ФОТО) Культура 12 сентября 17:23
Количество проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19 превысило 1 млн Общество 12 сентября 17:20
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе остаются в силе ограничения на период карантина Общество 12 сентября 17:18
В Азербайджане остается в силе ряд ограничений карантинного режима - СПИСОК Общество 12 сентября 17:13
Объем грузоперевозок по железной дороге «Казахстан – Туркменистан - Иран» продолжает набирать обороты Транспорт 12 сентября 17:00
В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 167 человек - Оперативный штаб Общество 12 сентября 16:56
В Азербайджане начинается выбор вакансий учителей по трем школьным предметам Общество 12 сентября 16:53
Хилал Байдаров поделился впечатлениями от Венецианского кинофестиваля: Мое имя не столь важно как успех Азербайджана! (ФОТО) Культура 12 сентября 16:45
Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление об использовании средств, перечисленных на счет Гостаможни Политика 12 сентября 16:23
Культура и история Азербайджана в arrondissement de Vaugirard Парижа (ФОТО) Социум 12 сентября 16:11
Обзор событий агросектора Азербайджана за текущую неделю Бизнес 12 сентября 15:30
Кабмин Азербайджана прокомментировал поправки в «Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния» Общество 12 сентября 15:24
Экономическое развитие и создание рабочих мест в Грузии остаются ключевыми приоритетами для ЕС Бизнес 12 сентября 15:00
Итальянские муниципалитеты приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина Бизнес 12 сентября 15:00
Главврач: Во время пандемии бригады Бакинской станции скорой помощи ежедневно выполняли около 2500 вызовов Общество 12 сентября 14:53
Израильская компания поможет модернизировать установки ПВО в Грузии Грузия 12 сентября 14:43
В Иране от коронавируса скончались свыше 23 тыс. человек Общество 12 сентября 14:34
На Навоийской ТЭС построят третью парогазовую установку Узбекистан 12 сентября 14:34
Все новости