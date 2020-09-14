Евро и рубль дорожают по отношению к азербайджанскому манату

Финансы 14 сентября 2020 09:51 (UTC+04:00)
Евро и рубль дорожают по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

14 сентября 2020 г.:

11 сентября 2020 г.:

14 августа 2020 г.:

14 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0141

2,012

2,0083

1,8818

0,0021

0,0058

0,1323

1 российский рубль

0,0227

0,0226

0,0233

0,0263

0,0001

-0,0006

-0,0036

1 турецкая лира

0,2274

0,2283

0,2315

0,3006

-0,0009

-0,0041

-0,0732

1 австралийский доллар

1,2382

1,237

1,2151

1,1684

0,0012

0,0231

0,0698

1 аргентинский песо

0,0227

0,0227

0,0233

0,0303

0

-0,0006

-0,0076

1 белорусский рубль

0,6545

0,6501

0,6909

0,8191

0,0044

-0,0364

-0,1646

1 бразильский реал

0,3196

0,3196

0,3166

0,4184

0

0,0030

-0,0988

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1018

0,1008

0,0976

0,1165

0,0010

0,0042

-0,0147

100 южнокорейских вон

0,1436

0,143

0,1434

0,144

0,0006

0,0002

-0,0004

1 чешская крона

0,0758

0,0757

0,0768

0,0728

0,0001

-0,0010

0,0030

100 чилийских песо

0,2211

0,2206

0,2145

0,2395

0,0005

0,0066

-0,0184

1 китайский юань

0,2489

0,2486

0,2447

0,2402

0,0003

0,0042

0,0087

1 датская крона

0,2707

0,2704

0,2696

0,2521

0,0003

0,0011

0,0186

1 грузинский лари

0,5449

0,5483

0,5531

0,5743

-0,0034

-0,0082

-0,0294

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2173

0

0

0,0020

1 индийская рупия

0,0232

0,0231

0,0227

0,024

0,0001

0,0005

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,1791

2,1793

2,2201

2,0992

-0,0002

-0,0410

0,0799

100 индонезийских рупий

0,0114

0,0114

0,0115

0,0122

0

-0,0001

-0,0008

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1939

0,1942

0,1957

0,1767

-0,0003

-0,0018

0,0172

1 швейцарский франк

1,8708

1,8685

1,8678

1,7173

0,0023

0,0030

0,1535

1 израильский шекель

0,491

0,4961

0,4993

0,4812

-0,0051

-0,0083

0,0098

1 канадский доллар

1,2915

1,2904

1,2856

1,2859

0,0011

0,0059

0,0056

1 кувейтский динар

5,5579

5,5538

5,5576

5,5905

0,0041

0,0003

-0,0326

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0216

0,0217

0,0218

0,024

-0,0001

-0,0002

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1124

0,1123

0,1127

-0,0001

0

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,41

0,4089

0,405

0,4084

0,0011

0,0050

0,0016

1 мексиканский песо

0,0801

0,0795

0,0766

0,0876

0,0006

0,0035

-0,0075

1 молдавская лея

0,1019

0,1023

0,1015

0,0962

-0,0004

0,0004

0,0057

1 египетский фунт

0,1079

0,1081

0,1068

0,1035

-0,0002

0,0011

0,0044

1 норвежская крона

0,1885

0,188

0,1913

0,1894

0,0005

-0,0028

-0,0009

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0166

0,0181

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,453

0,4521

0,4564

0,4341

0,0009

-0,0034

0,0189

1 сингапурский доллар

1,2442

1,2434

1,2384

1,2377

0,0008

0,0058

0,0065

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4531

0

-0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4008

2,4025

2,3989

2,3268

-0,0017

0,0019

0,0740

1 тайваньский доллар

0,0581

0,058

0,0579

0,0551

0,0001

0,0002

0,0030

1 таджикский сомони

0,1646

0,1647

0,1648

0,1754

-0,0001

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,061

0,0621

0,0687

-0,0002

-0,0013

-0,0079

100 японских иен

1,6031

1,6013

1,5906

1,5721

0,0018

0,0125

0,0310

1 новозеландский доллар

1,1384

1,1328

1,1112

1,0891

0,0056

0,0272

0,0493

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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