Евро и рубль дорожают по отношению к азербайджанскому манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
14 сентября 2020 г.:
|
11 сентября 2020 г.:
|
14 августа 2020 г.:
|
14 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0141
|
2,012
|
2,0083
|
1,8818
|
0,0021
|
0,0058
|
0,1323
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0226
|
0,0233
|
0,0263
|
0,0001
|
-0,0006
|
-0,0036
|
1 турецкая лира
|
0,2274
|
0,2283
|
0,2315
|
0,3006
|
-0,0009
|
-0,0041
|
-0,0732
|
1 австралийский доллар
|
1,2382
|
1,237
|
1,2151
|
1,1684
|
0,0012
|
0,0231
|
0,0698
|
1 аргентинский песо
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0233
|
0,0303
|
0
|
-0,0006
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6545
|
0,6501
|
0,6909
|
0,8191
|
0,0044
|
-0,0364
|
-0,1646
|
1 бразильский реал
|
0,3196
|
0,3196
|
0,3166
|
0,4184
|
0
|
0,0030
|
-0,0988
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1018
|
0,1008
|
0,0976
|
0,1165
|
0,0010
|
0,0042
|
-0,0147
|
100 южнокорейских вон
|
0,1436
|
0,143
|
0,1434
|
0,144
|
0,0006
|
0,0002
|
-0,0004
|
1 чешская крона
|
0,0758
|
0,0757
|
0,0768
|
0,0728
|
0,0001
|
-0,0010
|
0,0030
|
100 чилийских песо
|
0,2211
|
0,2206
|
0,2145
|
0,2395
|
0,0005
|
0,0066
|
-0,0184
|
1 китайский юань
|
0,2489
|
0,2486
|
0,2447
|
0,2402
|
0,0003
|
0,0042
|
0,0087
|
1 датская крона
|
0,2707
|
0,2704
|
0,2696
|
0,2521
|
0,0003
|
0,0011
|
0,0186
|
1 грузинский лари
|
0,5449
|
0,5483
|
0,5531
|
0,5743
|
-0,0034
|
-0,0082
|
-0,0294
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2173
|
0
|
0
|
0,0020
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0227
|
0,024
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1791
|
2,1793
|
2,2201
|
2,0992
|
-0,0002
|
-0,0410
|
0,0799
|
100 индонезийских рупий
|
0,0114
|
0,0114
|
0,0115
|
0,0122
|
0
|
-0,0001
|
-0,0008
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1939
|
0,1942
|
0,1957
|
0,1767
|
-0,0003
|
-0,0018
|
0,0172
|
1 швейцарский франк
|
1,8708
|
1,8685
|
1,8678
|
1,7173
|
0,0023
|
0,0030
|
0,1535
|
1 израильский шекель
|
0,491
|
0,4961
|
0,4993
|
0,4812
|
-0,0051
|
-0,0083
|
0,0098
|
1 канадский доллар
|
1,2915
|
1,2904
|
1,2856
|
1,2859
|
0,0011
|
0,0059
|
0,0056
|
1 кувейтский динар
|
5,5579
|
5,5538
|
5,5576
|
5,5905
|
0,0041
|
0,0003
|
-0,0326
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0216
|
0,0217
|
0,0218
|
0,024
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1127
|
-0,0001
|
0
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,41
|
0,4089
|
0,405
|
0,4084
|
0,0011
|
0,0050
|
0,0016
|
1 мексиканский песо
|
0,0801
|
0,0795
|
0,0766
|
0,0876
|
0,0006
|
0,0035
|
-0,0075
|
1 молдавская лея
|
0,1019
|
0,1023
|
0,1015
|
0,0962
|
-0,0004
|
0,0004
|
0,0057
|
1 египетский фунт
|
0,1079
|
0,1081
|
0,1068
|
0,1035
|
-0,0002
|
0,0011
|
0,0044
|
1 норвежская крона
|
0,1885
|
0,188
|
0,1913
|
0,1894
|
0,0005
|
-0,0028
|
-0,0009
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,453
|
0,4521
|
0,4564
|
0,4341
|
0,0009
|
-0,0034
|
0,0189
|
1 сингапурский доллар
|
1,2442
|
1,2434
|
1,2384
|
1,2377
|
0,0008
|
0,0058
|
0,0065
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4531
|
0
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4008
|
2,4025
|
2,3989
|
2,3268
|
-0,0017
|
0,0019
|
0,0740
|
1 тайваньский доллар
|
0,0581
|
0,058
|
0,0579
|
0,0551
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0030
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1647
|
0,1648
|
0,1754
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,061
|
0,0621
|
0,0687
|
-0,0002
|
-0,0013
|
-0,0079
|
100 японских иен
|
1,6031
|
1,6013
|
1,5906
|
1,5721
|
0,0018
|
0,0125
|
0,0310
|
1 новозеландский доллар
|
1,1384
|
1,1328
|
1,1112
|
1,0891
|
0,0056
|
0,0272
|
0,0493
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni