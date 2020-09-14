Евро и рубль дорожают по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 14 сентября 2020 г.: 11 сентября 2020 г.: 14 августа 2020 г.: 14 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0141 2,012 2,0083 1,8818 0,0021 0,0058 0,1323 1 российский рубль 0,0227 0,0226 0,0233 0,0263 0,0001 -0,0006 -0,0036 1 турецкая лира 0,2274 0,2283 0,2315 0,3006 -0,0009 -0,0041 -0,0732 1 австралийский доллар 1,2382 1,237 1,2151 1,1684 0,0012 0,0231 0,0698 1 аргентинский песо 0,0227 0,0227 0,0233 0,0303 0 -0,0006 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6545 0,6501 0,6909 0,8191 0,0044 -0,0364 -0,1646 1 бразильский реал 0,3196 0,3196 0,3166 0,4184 0 0,0030 -0,0988 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1018 0,1008 0,0976 0,1165 0,0010 0,0042 -0,0147 100 южнокорейских вон 0,1436 0,143 0,1434 0,144 0,0006 0,0002 -0,0004 1 чешская крона 0,0758 0,0757 0,0768 0,0728 0,0001 -0,0010 0,0030 100 чилийских песо 0,2211 0,2206 0,2145 0,2395 0,0005 0,0066 -0,0184 1 китайский юань 0,2489 0,2486 0,2447 0,2402 0,0003 0,0042 0,0087 1 датская крона 0,2707 0,2704 0,2696 0,2521 0,0003 0,0011 0,0186 1 грузинский лари 0,5449 0,5483 0,5531 0,5743 -0,0034 -0,0082 -0,0294 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2173 0 0 0,0020 1 индийская рупия 0,0232 0,0231 0,0227 0,024 0,0001 0,0005 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,1791 2,1793 2,2201 2,0992 -0,0002 -0,0410 0,0799 100 индонезийских рупий 0,0114 0,0114 0,0115 0,0122 0 -0,0001 -0,0008 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1939 0,1942 0,1957 0,1767 -0,0003 -0,0018 0,0172 1 швейцарский франк 1,8708 1,8685 1,8678 1,7173 0,0023 0,0030 0,1535 1 израильский шекель 0,491 0,4961 0,4993 0,4812 -0,0051 -0,0083 0,0098 1 канадский доллар 1,2915 1,2904 1,2856 1,2859 0,0011 0,0059 0,0056 1 кувейтский динар 5,5579 5,5538 5,5576 5,5905 0,0041 0,0003 -0,0326 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0216 0,0217 0,0218 0,024 -0,0001 -0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1124 0,1123 0,1127 -0,0001 0 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,41 0,4089 0,405 0,4084 0,0011 0,0050 0,0016 1 мексиканский песо 0,0801 0,0795 0,0766 0,0876 0,0006 0,0035 -0,0075 1 молдавская лея 0,1019 0,1023 0,1015 0,0962 -0,0004 0,0004 0,0057 1 египетский фунт 0,1079 0,1081 0,1068 0,1035 -0,0002 0,0011 0,0044 1 норвежская крона 0,1885 0,188 0,1913 0,1894 0,0005 -0,0028 -0,0009 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,0181 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,453 0,4521 0,4564 0,4341 0,0009 -0,0034 0,0189 1 сингапурский доллар 1,2442 1,2434 1,2384 1,2377 0,0008 0,0058 0,0065 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4531 0 -0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4008 2,4025 2,3989 2,3268 -0,0017 0,0019 0,0740 1 тайваньский доллар 0,0581 0,058 0,0579 0,0551 0,0001 0,0002 0,0030 1 таджикский сомони 0,1646 0,1647 0,1648 0,1754 -0,0001 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,061 0,0621 0,0687 -0,0002 -0,0013 -0,0079 100 японских иен 1,6031 1,6013 1,5906 1,5721 0,0018 0,0125 0,0310 1 новозеландский доллар 1,1384 1,1328 1,1112 1,0891 0,0056 0,0272 0,0493

(Автор: Зейни Джафаров)

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