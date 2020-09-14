Изучение опыта зарубежных стран - один из приоритетов деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Более тесное сотрудничество Ассоциации страховщиков Азербайджана с Российским союзом автостраховщиков может расширить возможности рынков двух стран.

Как сообщает Trend, об этом на мероприятии, посвященном новой концепции деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), сказал председатель наблюдательного совета АСА Азер Алиев.

«В прошлом году представители Российского союза автостраховщиков (РСА ) были в Азербайджане. Представители РСА делились опытом реформ, проведенных в этой сфере в России», - отметил Алиев.

По его словам, также в приоритете АСА изучение опыта прибалтийских стран, турецкого рынка и других стран.

«Одной из главных задач страховщиков является адекватная деятельность в условиях изменяющегося поведения клиентов, а также удовлетворение всех необходимых потребностей рынка, изучение зарубежного опыта в этом направлении даст однозначно положительный результат», - подытожил он.

Отметим, что 14 сентября проходит мероприятие, посвященное новой концепции деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана и функции нового подхода к страхованию участников страхового рынка на фоне изменяющегося поведения клиентов в результате пандемии.

(Автор: Фидан Бабаева)