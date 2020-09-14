Румыния назвала основные направления сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Между Туркменистаном и Румынией развиваются В2В-контакты (бизнес для бизнеса), торговые, образовательные и культурные связи, сообщили Trend в МИД Румынии.

"Румыния и Туркменистан усердно работают над развитием вышеуказанных направлений, поддерживая тесные контакты между заинтересованными сторонами (отраслевыми министерствами и государственными ведомствами, частными и государственными компаниями, университетами, учреждениями культуры, академическими кругами) при содействии министерств иностранных дел Туркменистана и Румынии", - добавили в министерстве.

МИД Румынии отметил, что диалог на уровне внешнеполитических ведомств двух стран имеет ключевое значение и играет важную роль в координации повестки дня.

Кроме того, в министерстве подчеркнули высокий уровень сотрудничества между странами в сфере образования.

"Число туркменских студентов, обучающихся в Румынии, из года в год увеличивается. Поэтому в рамках визита министра иностранных дел Румынии в Ашхабад (июль 2018 года) была организована ярмарка образовательных предложений под названием "Учись в Румынии!" с участием двадцати высших учебных заведений нашей страны", - отметили в ведомстве.

Было подчеркнуто, что в основном туркменские студенты интересуются такими направлениями в Румынии, как медицина, электротехника, ветеринария, экономика, архитектура.

"В области межличностных и академических контактов стоит упомянуть такие мероприятия, как Дни туркменской культуры в Румынии и Дни румынской культуры в Туркменистане, концерты в Ашхабаде в ознаменование председательства Румынии в Совете ЕС и прошлогодний визит в Туркменистан вице-президента Румынской Академии", - добавили в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева)

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