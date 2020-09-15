Азербайджанский бизнес находится на передовых рядах в Южном Кавказе - Robertson&Blums

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский бизнес находится на передовых рядах в Южном Кавказе, сказал Trend бизнес-эксперт, заместитель директора представительства международной консалтинговой корпорации Robertson&Blums в Азербайджане Олег Иванов.

По его словам, без автоматизации управлять бизнесом невозможно, и в Азербайджане это понимают, но доверие к консалтингу остается низким. Владельцы компаний хотят чтобы их предприятие развивалось, но не верят в "европейские штучки" и пытаются найти золотую середину, чаще "не там, где это нужно".

Он также отметил, что Большая четверка аудиторов (Deloitte Touche Tohmatsu, PwC, Ernst & Young, KPMG,) и Mackenzie обслуживают 500 лучших компаний в мире, и местные предприниматели, осознавая что их проекты провальные, нанимают самые дорогие и лучшие компании, чтобы отвести от себя претензии и снять с себя ответственность за крах.

"Тем не менее азербайджанский бизнес находится на передовых рядах в регионе. В Азербайджане проекты не отстают по развитию. Касательно СНГ Азербайджан также находится на хороших показателях. В процессе цифровой трансформации бизнеса Азербайджан тоже не исключение и во время пандемии естественно в первую очередь люди двинулись на рынок делать интернет платформы, чтобы люди могли делать заказы" - подытожил Иванов.



(Автор: Эльдар Джанашвили.)

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