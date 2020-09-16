Курс евро по отношению к азербайджанскому манату вновь начал снижаться

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 16 сентября 2020 г.: 15 сентября 2020 г.: 16 августа 2020 г.: 16 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0141 2,0221 2,0083 1,8825 -0,0080 0,0058 0,1316 1 российский рубль 0,0226 0,0226 0,0233 0,0266 0 -0,0007 -0,0040 1 турецкая лира 0,227 0,2271 0,2315 0,2964 -0,0001 -0,0045 -0,0694 1 австралийский доллар 1,2439 1,245 1,2151 1,1691 -0,0011 0,0288 0,0748 1 аргентинский песо 0,0226 0,0226 0,0233 0,0303 0 -0,0007 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6576 0,6538 0,6909 0,8295 0,0038 -0,0333 -0,1719 1 бразильский реал 0,3221 0,3224 0,3166 0,416 -0,0003 0,0055 -0,0939 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1036 0,1023 0,0976 0,1161 0,0013 0,0060 -0,0125 100 южнокорейских вон 0,1445 0,1441 0,1434 0,1436 0,0004 0,0011 0,0009 1 чешская крона 0,0753 0,0759 0,0768 0,0728 -0,0006 -0,0015 0,0025 100 чилийских песо 0,2232 0,2225 0,2145 0,2404 0,0007 0,0087 -0,0172 1 китайский юань 0,251 0,2505 0,2447 0,2404 0,0005 0,0063 0,0106 1 датская крона 0,2707 0,2718 0,2696 0,2521 -0,0011 0,0011 0,0186 1 грузинский лари 0,538 0,5405 0,5531 0,5737 -0,0025 -0,0151 -0,0357 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2172 0 0,0001 0,0022 1 индийская рупия 0,0231 0,0232 0,0227 0,0238 -0,0001 0,0004 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,1924 2,1869 2,2201 2,1197 0,0055 -0,0277 0,0727 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0114 0,0115 0,0121 0,0001 0 -0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1935 0,1944 0,1957 0,1768 -0,0009 -0,0022 0,0167 1 швейцарский франк 1,8723 1,875 1,8678 1,72 -0,0027 0,0045 0,1523 1 израильский шекель 0,4961 0,4955 0,4993 0,4815 0,0006 -0,0032 0,0146 1 канадский доллар 1,2905 1,2932 1,2856 1,2849 -0,0027 0,0049 0,0056 1 кувейтский динар 5,5628 5,5619 5,5576 5,5941 0,0009 0,0052 -0,0313 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0215 0,0215 0,0218 0,0239 0 -0,0003 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1124 0,1123 0,1124 -0,0003 -0,0002 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4113 0,4113 0,405 0,4081 0 0,0063 0,0032 1 мексиканский песо 0,0805 0,0808 0,0766 0,0875 -0,0003 0,0039 -0,0070 1 молдавская лея 0,1023 0,1022 0,1015 0,0959 0,0001 0,0008 0,0064 1 египетский фунт 0,108 0,1077 0,1068 0,1036 0,0003 0,0012 0,0044 1 норвежская крона 0,1886 0,1888 0,1913 0,1902 -0,0002 -0,0027 -0,0016 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,0181 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4521 0,4544 0,4564 0,4349 -0,0023 -0,0043 0,0172 1 сингапурский доллар 1,2499 1,2492 1,2384 1,2378 0,0007 0,0115 0,0121 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4083 2,4036 2,3989 2,3344 0,0047 0,0094 0,0739 1 тайваньский доллар 0,0583 0,0582 0,0579 0,055 0,0001 0,0004 0,0033 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1648 0,1754 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0607 0,0607 0,0621 0,0686 0 -0,0014 -0,0079 100 японских иен 1,6145 1,6086 1,5906 1,5767 0,0059 0,0239 0,0378 1 новозеландский доллар 1,1437 1,143 1,1112 1,0855 0,0007 0,0325 0,0582

(Автор: Зейни Джафаров)

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