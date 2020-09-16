Курс евро по отношению к азербайджанскому манату вновь начал снижаться
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
16 сентября 2020 г.:
|
15 сентября 2020 г.:
|
16 августа 2020 г.:
|
16 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0141
|
2,0221
|
2,0083
|
1,8825
|
-0,0080
|
0,0058
|
0,1316
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0233
|
0,0266
|
0
|
-0,0007
|
-0,0040
|
1 турецкая лира
|
0,227
|
0,2271
|
0,2315
|
0,2964
|
-0,0001
|
-0,0045
|
-0,0694
|
1 австралийский доллар
|
1,2439
|
1,245
|
1,2151
|
1,1691
|
-0,0011
|
0,0288
|
0,0748
|
1 аргентинский песо
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0233
|
0,0303
|
0
|
-0,0007
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6576
|
0,6538
|
0,6909
|
0,8295
|
0,0038
|
-0,0333
|
-0,1719
|
1 бразильский реал
|
0,3221
|
0,3224
|
0,3166
|
0,416
|
-0,0003
|
0,0055
|
-0,0939
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1036
|
0,1023
|
0,0976
|
0,1161
|
0,0013
|
0,0060
|
-0,0125
|
100 южнокорейских вон
|
0,1445
|
0,1441
|
0,1434
|
0,1436
|
0,0004
|
0,0011
|
0,0009
|
1 чешская крона
|
0,0753
|
0,0759
|
0,0768
|
0,0728
|
-0,0006
|
-0,0015
|
0,0025
|
100 чилийских песо
|
0,2232
|
0,2225
|
0,2145
|
0,2404
|
0,0007
|
0,0087
|
-0,0172
|
1 китайский юань
|
0,251
|
0,2505
|
0,2447
|
0,2404
|
0,0005
|
0,0063
|
0,0106
|
1 датская крона
|
0,2707
|
0,2718
|
0,2696
|
0,2521
|
-0,0011
|
0,0011
|
0,0186
|
1 грузинский лари
|
0,538
|
0,5405
|
0,5531
|
0,5737
|
-0,0025
|
-0,0151
|
-0,0357
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2172
|
0
|
0,0001
|
0,0022
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0238
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1924
|
2,1869
|
2,2201
|
2,1197
|
0,0055
|
-0,0277
|
0,0727
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0114
|
0,0115
|
0,0121
|
0,0001
|
0
|
-0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1935
|
0,1944
|
0,1957
|
0,1768
|
-0,0009
|
-0,0022
|
0,0167
|
1 швейцарский франк
|
1,8723
|
1,875
|
1,8678
|
1,72
|
-0,0027
|
0,0045
|
0,1523
|
1 израильский шекель
|
0,4961
|
0,4955
|
0,4993
|
0,4815
|
0,0006
|
-0,0032
|
0,0146
|
1 канадский доллар
|
1,2905
|
1,2932
|
1,2856
|
1,2849
|
-0,0027
|
0,0049
|
0,0056
|
1 кувейтский динар
|
5,5628
|
5,5619
|
5,5576
|
5,5941
|
0,0009
|
0,0052
|
-0,0313
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0215
|
0,0215
|
0,0218
|
0,0239
|
0
|
-0,0003
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1124
|
-0,0003
|
-0,0002
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4113
|
0,4113
|
0,405
|
0,4081
|
0
|
0,0063
|
0,0032
|
1 мексиканский песо
|
0,0805
|
0,0808
|
0,0766
|
0,0875
|
-0,0003
|
0,0039
|
-0,0070
|
1 молдавская лея
|
0,1023
|
0,1022
|
0,1015
|
0,0959
|
0,0001
|
0,0008
|
0,0064
|
1 египетский фунт
|
0,108
|
0,1077
|
0,1068
|
0,1036
|
0,0003
|
0,0012
|
0,0044
|
1 норвежская крона
|
0,1886
|
0,1888
|
0,1913
|
0,1902
|
-0,0002
|
-0,0027
|
-0,0016
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4521
|
0,4544
|
0,4564
|
0,4349
|
-0,0023
|
-0,0043
|
0,0172
|
1 сингапурский доллар
|
1,2499
|
1,2492
|
1,2384
|
1,2378
|
0,0007
|
0,0115
|
0,0121
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4083
|
2,4036
|
2,3989
|
2,3344
|
0,0047
|
0,0094
|
0,0739
|
1 тайваньский доллар
|
0,0583
|
0,0582
|
0,0579
|
0,055
|
0,0001
|
0,0004
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1648
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0621
|
0,0686
|
0
|
-0,0014
|
-0,0079
|
100 японских иен
|
1,6145
|
1,6086
|
1,5906
|
1,5767
|
0,0059
|
0,0239
|
0,0378
|
1 новозеландский доллар
|
1,1437
|
1,143
|
1,1112
|
1,0855
|
0,0007
|
0,0325
|
0,0582
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni