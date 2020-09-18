Курс евро по отношению к манату вновь вырос

Финансы 18 сентября 2020 09:48 (UTC+04:00)
Курс евро по отношению к манату вновь вырос

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0142 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

18 сентября 2020 г.:

17 сентября 2020 г.:

18 августа 2020 г.:

18 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0142

1,9988

2,0219

1,8811

0,0154

-0,0077

0,1331

1 российский рубль

0,0227

0,0226

0,0231

0,0264

0,0001

-0,0004

-0,0037

1 турецкая лира

0,2251

0,2269

0,2302

0,2982

-0,0018

-0,0051

-0,0731

1 австралийский доллар

1,2438

1,2348

1,2283

1,1639

0,0090

0,0155

0,0799

1 аргентинский песо

0,0226

0,0226

0,0232

0,0301

0

-0,0006

-0,0075

1 белорусский рубль

0,6605

0,6592

0,6895

0,8289

0,0013

-0,0290

-0,1684

1 бразильский реал

0,3245

0,3246

0,3085

0,417

-0,0001

0,0160

-0,0925

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,105

0,1036

0,0971

0,1156

0,0014

0,0079

-0,0106

100 южнокорейских вон

0,1464

0,1446

0,1435

0,1426

0,0018

0,0029

0,0038

1 чешская крона

0,0754

0,0747

0,0773

0,0726

0,0007

-0,0019

0,0028

100 чилийских песо

0,2227

0,2235

0,2113

0,2378

-0,0008

0,0114

-0,0151

1 китайский юань

0,2516

0,2508

0,2453

0,2399

0,0008

0,0063

0,0117

1 датская крона

0,2707

0,2687

0,2715

0,2519

0,0020

-0,0008

0,0188

1 грузинский лари

0,5296

0,5344

0,5542

0,5753

-0,0048

-0,0246

-0,0457

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2172

0

0

0,0022

1 индийская рупия

0,0232

0,023

0,0227

0,0238

0,0002

0,0005

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,2029

2,1968

2,2333

2,1227

0,0061

-0,0304

0,0802

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0114

0,0114

0,0121

0,0001

0,0001

-0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1937

0,1921

0,1961

0,1756

0,0016

-0,0024

0,0181

1 швейцарский франк

1,8713

1,8617

1,8781

1,7109

0,0096

-0,0068

0,1604

1 израильский шекель

0,4963

0,4963

0,4994

0,4796

0

-0,0031

0,0167

1 канадский доллар

1,2917

1,2845

1,2893

1,2824

0,0072

0,0024

0,0093

1 кувейтский динар

5,5605

5,5583

5,5649

5,595

0,0022

-0,0044

-0,0345

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0219

0,0217

0,0218

0,0239

0,0002

0,0001

-0,0020

100 ливанских фунтов

0,1127

0,112

0,1126

0,1129

0,0007

0,0001

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4116

0,41

0,406

0,4062

0,0016

0,0056

0,0054

1 мексиканский песо

0,0813

0,0805

0,0767

0,0878

0,0008

0,0046

-0,0065

1 молдавская лея

0,0991

0,1025

0,1023

0,096

-0,0034

-0,0032

0,0031

1 египетский фунт

0,1082

0,1079

0,1067

0,104

0,0003

0,0015

0,0042

1 норвежская крона

0,1879

0,1866

0,1926

0,1902

0,0013

-0,0047

-0,0023

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0166

0,0181

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,452

0,4488

0,4594

0,4331

0,0032

-0,0074

0,0189

1 сингапурский доллар

1,2534

1,2477

1,2435

1,236

0,0057

0,0099

0,0174

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4038

2,4086

2,4

2,3271

-0,0048

0,0038

0,0767

1 тайваньский доллар

0,0585

0,0583

0,0578

0,0549

0,0002

0,0007

0,0036

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1648

0,1754

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0604

0,0606

0,0626

0,0684

-0,0002

-0,0022

-0,0080

100 японских иен

1,6219

1,6179

1,6094

1,5712

0,0040

0,0125

0,0507

1 новозеландский доллар

1,1539

1,1367

1,1134

1,0774

0,0172

0,0405

0,0765

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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