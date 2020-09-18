Курс евро по отношению к манату вновь вырос

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0142 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 18 сентября 2020 г.: 17 сентября 2020 г.: 18 августа 2020 г.: 18 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0142 1,9988 2,0219 1,8811 0,0154 -0,0077 0,1331 1 российский рубль 0,0227 0,0226 0,0231 0,0264 0,0001 -0,0004 -0,0037 1 турецкая лира 0,2251 0,2269 0,2302 0,2982 -0,0018 -0,0051 -0,0731 1 австралийский доллар 1,2438 1,2348 1,2283 1,1639 0,0090 0,0155 0,0799 1 аргентинский песо 0,0226 0,0226 0,0232 0,0301 0 -0,0006 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6605 0,6592 0,6895 0,8289 0,0013 -0,0290 -0,1684 1 бразильский реал 0,3245 0,3246 0,3085 0,417 -0,0001 0,0160 -0,0925 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,105 0,1036 0,0971 0,1156 0,0014 0,0079 -0,0106 100 южнокорейских вон 0,1464 0,1446 0,1435 0,1426 0,0018 0,0029 0,0038 1 чешская крона 0,0754 0,0747 0,0773 0,0726 0,0007 -0,0019 0,0028 100 чилийских песо 0,2227 0,2235 0,2113 0,2378 -0,0008 0,0114 -0,0151 1 китайский юань 0,2516 0,2508 0,2453 0,2399 0,0008 0,0063 0,0117 1 датская крона 0,2707 0,2687 0,2715 0,2519 0,0020 -0,0008 0,0188 1 грузинский лари 0,5296 0,5344 0,5542 0,5753 -0,0048 -0,0246 -0,0457 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2172 0 0 0,0022 1 индийская рупия 0,0232 0,023 0,0227 0,0238 0,0002 0,0005 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,2029 2,1968 2,2333 2,1227 0,0061 -0,0304 0,0802 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0114 0,0114 0,0121 0,0001 0,0001 -0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1937 0,1921 0,1961 0,1756 0,0016 -0,0024 0,0181 1 швейцарский франк 1,8713 1,8617 1,8781 1,7109 0,0096 -0,0068 0,1604 1 израильский шекель 0,4963 0,4963 0,4994 0,4796 0 -0,0031 0,0167 1 канадский доллар 1,2917 1,2845 1,2893 1,2824 0,0072 0,0024 0,0093 1 кувейтский динар 5,5605 5,5583 5,5649 5,595 0,0022 -0,0044 -0,0345 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0219 0,0217 0,0218 0,0239 0,0002 0,0001 -0,0020 100 ливанских фунтов 0,1127 0,112 0,1126 0,1129 0,0007 0,0001 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4116 0,41 0,406 0,4062 0,0016 0,0056 0,0054 1 мексиканский песо 0,0813 0,0805 0,0767 0,0878 0,0008 0,0046 -0,0065 1 молдавская лея 0,0991 0,1025 0,1023 0,096 -0,0034 -0,0032 0,0031 1 египетский фунт 0,1082 0,1079 0,1067 0,104 0,0003 0,0015 0,0042 1 норвежская крона 0,1879 0,1866 0,1926 0,1902 0,0013 -0,0047 -0,0023 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0166 0,0181 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,452 0,4488 0,4594 0,4331 0,0032 -0,0074 0,0189 1 сингапурский доллар 1,2534 1,2477 1,2435 1,236 0,0057 0,0099 0,0174 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4038 2,4086 2,4 2,3271 -0,0048 0,0038 0,0767 1 тайваньский доллар 0,0585 0,0583 0,0578 0,0549 0,0002 0,0007 0,0036 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1648 0,1754 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0606 0,0626 0,0684 -0,0002 -0,0022 -0,0080 100 японских иен 1,6219 1,6179 1,6094 1,5712 0,0040 0,0125 0,0507 1 новозеландский доллар 1,1539 1,1367 1,1134 1,0774 0,0172 0,0405 0,0765

(Автор: Зейни Джафаров)

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