Курс евро по отношению к манату вновь вырос
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,0142 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
18 сентября 2020 г.:
|
17 сентября 2020 г.:
|
18 августа 2020 г.:
|
18 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0142
|
1,9988
|
2,0219
|
1,8811
|
0,0154
|
-0,0077
|
0,1331
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0226
|
0,0231
|
0,0264
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0037
|
1 турецкая лира
|
0,2251
|
0,2269
|
0,2302
|
0,2982
|
-0,0018
|
-0,0051
|
-0,0731
|
1 австралийский доллар
|
1,2438
|
1,2348
|
1,2283
|
1,1639
|
0,0090
|
0,0155
|
0,0799
|
1 аргентинский песо
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0232
|
0,0301
|
0
|
-0,0006
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,6605
|
0,6592
|
0,6895
|
0,8289
|
0,0013
|
-0,0290
|
-0,1684
|
1 бразильский реал
|
0,3245
|
0,3246
|
0,3085
|
0,417
|
-0,0001
|
0,0160
|
-0,0925
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,105
|
0,1036
|
0,0971
|
0,1156
|
0,0014
|
0,0079
|
-0,0106
|
100 южнокорейских вон
|
0,1464
|
0,1446
|
0,1435
|
0,1426
|
0,0018
|
0,0029
|
0,0038
|
1 чешская крона
|
0,0754
|
0,0747
|
0,0773
|
0,0726
|
0,0007
|
-0,0019
|
0,0028
|
100 чилийских песо
|
0,2227
|
0,2235
|
0,2113
|
0,2378
|
-0,0008
|
0,0114
|
-0,0151
|
1 китайский юань
|
0,2516
|
0,2508
|
0,2453
|
0,2399
|
0,0008
|
0,0063
|
0,0117
|
1 датская крона
|
0,2707
|
0,2687
|
0,2715
|
0,2519
|
0,0020
|
-0,0008
|
0,0188
|
1 грузинский лари
|
0,5296
|
0,5344
|
0,5542
|
0,5753
|
-0,0048
|
-0,0246
|
-0,0457
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2172
|
0
|
0
|
0,0022
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,023
|
0,0227
|
0,0238
|
0,0002
|
0,0005
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2029
|
2,1968
|
2,2333
|
2,1227
|
0,0061
|
-0,0304
|
0,0802
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0114
|
0,0114
|
0,0121
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1937
|
0,1921
|
0,1961
|
0,1756
|
0,0016
|
-0,0024
|
0,0181
|
1 швейцарский франк
|
1,8713
|
1,8617
|
1,8781
|
1,7109
|
0,0096
|
-0,0068
|
0,1604
|
1 израильский шекель
|
0,4963
|
0,4963
|
0,4994
|
0,4796
|
0
|
-0,0031
|
0,0167
|
1 канадский доллар
|
1,2917
|
1,2845
|
1,2893
|
1,2824
|
0,0072
|
0,0024
|
0,0093
|
1 кувейтский динар
|
5,5605
|
5,5583
|
5,5649
|
5,595
|
0,0022
|
-0,0044
|
-0,0345
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0,0217
|
0,0218
|
0,0239
|
0,0002
|
0,0001
|
-0,0020
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,112
|
0,1126
|
0,1129
|
0,0007
|
0,0001
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4116
|
0,41
|
0,406
|
0,4062
|
0,0016
|
0,0056
|
0,0054
|
1 мексиканский песо
|
0,0813
|
0,0805
|
0,0767
|
0,0878
|
0,0008
|
0,0046
|
-0,0065
|
1 молдавская лея
|
0,0991
|
0,1025
|
0,1023
|
0,096
|
-0,0034
|
-0,0032
|
0,0031
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1079
|
0,1067
|
0,104
|
0,0003
|
0,0015
|
0,0042
|
1 норвежская крона
|
0,1879
|
0,1866
|
0,1926
|
0,1902
|
0,0013
|
-0,0047
|
-0,0023
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0181
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,452
|
0,4488
|
0,4594
|
0,4331
|
0,0032
|
-0,0074
|
0,0189
|
1 сингапурский доллар
|
1,2534
|
1,2477
|
1,2435
|
1,236
|
0,0057
|
0,0099
|
0,0174
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4038
|
2,4086
|
2,4
|
2,3271
|
-0,0048
|
0,0038
|
0,0767
|
1 тайваньский доллар
|
0,0585
|
0,0583
|
0,0578
|
0,0549
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1648
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0604
|
0,0606
|
0,0626
|
0,0684
|
-0,0002
|
-0,0022
|
-0,0080
|
100 японских иен
|
1,6219
|
1,6179
|
1,6094
|
1,5712
|
0,0040
|
0,0125
|
0,0507
|
1 новозеландский доллар
|
1,1539
|
1,1367
|
1,1134
|
1,0774
|
0,0172
|
0,0405
|
0,0765
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni